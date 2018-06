vor 41 Min.

2019 keine Formel 1 in Deutschland Sport

Hockenheimring fliegt aus dem Rennkalender

Sebastian Vettel muss 2019 erneut auf sein Formel-1-Heimspiel verzichten. Der deutsche Grand Prix wird im kommenden Jahr im Kalender fehlen, weil sich die Streckenbetreiber des Hockenheimrings und die Besitzer der Rennserie nicht über die finanziellen Bedingungen eines neuen Vertrags einigen konnten. „Wir sind weder überrascht noch enttäuscht“, sagte Hockenheimring-Geschäftsführer Georg Seiler. Der Kontrakt mit den Formel-1-Eigentümern läuft nach dem Gastspiel am 22. Juli aus.

Aus Sorge vor Millionen-Verlusten drängt der Hockenheimring seit Jahren auf eine Senkung der Antrittsgebühren für die Formel 1. Zwar hätten die neuen Besitzer von Liberty Media Entgegenkommen signalisiert, dies sei jedoch zu wenig gewesen, ließ Seiler durchblicken. In diesem Jahr gastiert die Formel 1 zum 36. Mal in Hockenheim. Auf dem Höhepunkt des Booms um Michael Schumacher gab es mehrere Jahre zwei Grand Prix in Deutschland. Seit der Insolvenz des Nürburgrings fuhr die Rennserie zuletzt nur alle zwei Jahre in Hockenheim. Für den Grand Prix am 22. Juli sind 64000 Tickets verkauft. (dpa)

