2022 NBA All-Star Game: Spielplan, Termine, Übertragung und Infos

Das 71. NBA All-Star Game wird am 20. Februar 2022 in der Stadt Cleveland ausgetragen. Die Superstars Luka Doncic und Kevin Durant sind mit am Start. Alle Infos zum All-Star Game lesen Sie hier.

2022 NBA All-Star Game: Zum dritten Mal findet das jährliche NBA All-Star Game im Februar 2022 in Cleveland, Ohio, statt. Neben Doncic aus dem Team der Dallas Mavericks oder James Harden von den Brooklyn Nets stehen alle Spieler nun fest. Draymond Green (Golden State Warriors) fällt verletzt aus. Alle Infos zu den Spielern sowie der Übertragung im Free-TV und Stream, zum Spieltag, Termin und der Uhrzeit haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Spielplan und Termin des NBA All-Star Game 2022

Wie in jedem Jahr liegt der Termin für das NBA All-Star Game auch 2022 im Frühjahr. Am Sonntag, den 20. Februar ist es in Cleveland soweit. Schon vorher finden an diesem Wochenende einige Basketball-Ereignisse statt, die Termine entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Datum Uhrzeit ( Cleveland ) Ereignis 18.2.22 9:00 bis 22:00 Uhr NBA Crossover 2022



NBA All-Star Celebrity Game



NBA Rising Stars Game 19.2.22 9:00 bis 22:00 Uhr NBA All-Star Media Day & Practice



State Farm All-Star Saturday Night 20.2.22 20:00 Uhr 71. All-Star Game

Nach der Ortszeit in Cleveland, Ohio, startet das NBA All-Star Game um 20:00 Uhr. In Deutschland ist es dann bereits 2:00 Uhr morgens am 21. Februar 2022. Zur Eastern Standard Time, die in Cleveland gilt, besteht eine sechsstündige Zeitverschiebung.

Video: SID

Free-TV oder Live-Stream? Übertragung des NBA All-Star Game 22

Ist das 2022 NBA All-Star Game im Fernsehen oder online zu sehen? Wo kann man das Basketball-Spiel live und kostenlos im Free-TV oder Live-Stream verfolgen? In den USA strahlt der Sender TNT das Spiel national im TV aus. Deutsche Basketballfans werden das NBA All-Star Spiel 2022 nicht kostenlos im Fernsehen verfolgen können. Der Sport-Streamingdienst DAZN hält die exklusiven Rechte an der Live-Übertragung in Deutschland. Eine Alternative bietet der Live-Stream von NBA selbst. NBA TV bietet alle NBA Spiele live und in HD. Beide Angebote, DAZN und NBA TV, sind kostenpflichtig.

NBA All-Star Voting 2022: Die Auswahl der Spieler

Vom 25. Dezember 2021 bis zum 22. Januar 2022 konnten Fans, Medien und Spieler abstimmen, welche Basketball-Stars 2022 am NBA All-Star Game teilnehmen sollen. Sie legten gemeinsam die 10 Starter der Teams aus der Eastern und der Western Conference fest. Die Cheftrainer wählten am 3. Februar 14 Reserve-Spieler aus, die jedoch nicht aus ihrem eigenen Team stammen dürfen.

Beide Mannschaften setzen sich aus je 12 Spielern zusammen und spielen für einen guten Zweck ihrer Wahl. Die zwei Sportler mit den meisten Wählerstimmen bilden als Captains die Leader der gegeneinander antretenden Mannschaften. Aus den zuvor festgelegten Startern und Reserven wählen die Captains ihr Team. Dieser NBA All-Star Draft 2022 fand am 10. Februar 2022 statt und wurde ebenfalls live übertragen.

Das waren die wichtigsten Termine für das NBA All-Star Voting 2022:

NBA All-Star Voting Phase: 25. Dezember 2021 bis 23. Januar 2022

25. Dezember 2021 bis 23. Januar 2022 Bekanntgabe der All-Star-Starter: 27. Januar 2022

27. Januar 2022 Bekanntgabe der All-Star-Reservisten: 3. Februar 2022

3. Februar 2022 NBA All-Star Spielerauswahl (Draft): 10. Februar 2022

Der Basketballer Kareem Abdul-Jabbar wurde bereits 19-mal für ein NBA All-Star Game ausgewählt und ist damit Rekordhalter. An zweiter Stelle befindet sich der verstorbene Kobe Bryant. LeBron James wurde 2022 zum 18. Mal gewählt und hat somit hohe Chancen, in Kürze mit dem Rekordhalter gleichzuziehen.

Im NBA All-Star Voting 2022 erhielten folgende Spieler die meisten Stimmen von den Fans:

LeBron James , Los Angeles Lakers : 9.128.231 Stimmen

, : 9.128.231 Stimmen Stephen Curry , Golden State Warriors : 7.659.673 Stimmen

, : 7.659.673 Stimmen Kevin Durant , Brooklyn Nets : 6.789.863 Stimmen

Die Starter und Reservisten für das All-Star Game 2022 sind:

Eastern Conference, Starter:

Kevin Durant ( Brooklyn Nets ), Kapitän

( ), Kapitän Giannis Antetokounmpo ( Milwaukee Bucks )

( ) Joel Embiid ( Philadelphia 76ers )

) Trae Young ( Atlanta Hawks )

( ) DeMar DeRozan (Chigago Bulls)

Western Conference, Starter:

LeBron James ( Los Angeles Lakers ), Kapitän

( ), Kapitän Nikola Jokic ( Denver Nuggets ), amtierender MVP

( ), amtierender MVP Andrew Wiggins ( Golden State Warriors )

( ) Stephen Curry ( Golden State Warriors )

( ) Ja Morant ( Memphis Grizzlies )

Eastern Conference, Reservisten:

Jimmy Butler ( Miami Heat )

( ) James Harden ( Brooklyn Nets )

( ) Darius Garland ( Cleveland Cavaliers )

( ) Zach LaVine ( Chicago Bulls )

) Khris Middleton ( Milwaukee Bucks )

) Jayson Tatum ( Boston Celtics )

( ) Fred VanVleet ( Toronto Raptors )

Western Conference, Reservisten:

Devin Booker ( Phoenix Suns )

( ) Luka Doncic ( Dallas Mavericks )

( ) Rudy Gobert ( Utah Jazz )

( ) Draymond Green ( Golden State Warriors ) – fällt verletzt aus

) – fällt verletzt aus Donovan Mitchell ( Utah Jazz , Nr. 45)

( , Nr. 45) Chris Paul ( Phoenix Suns )

( ) Karl-Anthony Towns ( Minnesota Timberwolves )

Diese Teams spielen im NBA All-Star Game 2022

Am 10. Februar 2022 fand der Draft für das NBA All-Star Game statt. Seitdem ist klar, welche Spieler in welchem Team spielen. Die Ergebnisse der Wahl sehen Sie in der folgenden Übersicht:

Team LeBron:

Starter Reservisten Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks Jimmy Butler, Miami Heat Stephen Curry, Golden State Warriors Luka Doncic, Dallas Mavericks DeMar DeRozan, Chicago Bulls Darius Garland, Cleveland Cavaliers LeBron James, Los Angeles Lakers (Kapitän) James Harden, Brooklyn Nets Nikola Jokic, Denver Nuggets Donovan Mitchell, Utah Jazz

Chris Paul, Phoenix Suns

Fred VanVleet, Toronto Raptors

Team Durant:

Starter Reservisten Kevin Durant, Brooklyn Nets (Kapitän, verletzt) LaMelo Ball, Charlotte Hornets Joel Embiid, Philadelphia 76ers Devin Booker, Phoenix Suns Ja Morant, Memphis Grizzlies Rudy Gobert, Utah Jazz Jayson Tatum, Boston Celtics Zach LaVine, Chicago Bulls Andrew Wiggins, Golden State Warriors Khris Middleton, Milwaukee Bucks Trae Young, Atlanta Hawks Dejounte Murray, San Antonio Spurs

Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves

Das NBA All-Star Game 2021: Wer siegte im vergangenen Jahr?

Beim vergangenen NBA All-Star Game im Jahr 2021 trat das Team von LeBron James gegen das Team von Kevin Durant, der allerdings verletzt war, an. Team LeBron schlug seine Gegner mit 170:150. Das Event fand am 7. März 2021 in Atlanta, Georgia statt. Seit 2018 werden die Mannschaften nicht mehr in East und West unterschieden, sondern nach einem ihrer Spieler benannt.