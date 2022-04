NFL Draft

vor 31 Min.

2022 NFL Draft: Zeitplan und Übertragung

Am 28. April 2022 findet zum 87. Mal der NFL Draft 2022 in Paradise, Nevada, statt. Die Teams der Liga erwerben bei der NFL-Veranstaltung Rechte an Amateur- und Jugendspielern. Welche Termine dieses Jahr gelten, wo das Ereignis übertragen wird und was man außerdem darüber wissen sollte, lesen Sie in diesem Artikel.