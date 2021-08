Alle Infos zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans: Zeitplan und Übertragung

Das traditionsreiche Autorennen von Le Mans findet auch 2021 nicht wie üblich Mitte Juni statt. Es ist aufgrund der Corona-Pandemie auf August 2021 verschoben worden. Alle Infos zum Rennen von Le Mans, zum Zeitplan, zu den Terminen und der Übertragung live im Free-TV und Stream finden Sie hier.

Das 89. Rennen von Le Mans findet auch 2021 nicht, wie traditionell üblich, im Juni statt. Das haben die Organisatoren Anfang April bekannt gegeben. Das 24-Stunden-Rennen wird stattdessen am 21. und 22. August 2021 ausgetragen. Mit der Verschiebung hoffen die Veranstalter, dass das 24-Stunden-Rennen mit Zuschauern auf den Tribünen ausgerichtet werden kann. Das geschichtsträchtige Motorsport-Event zieht alljährlich bis zu 250.000 Zuseher an und bricht regelmäßig Zuschauerrekorde.

Wann das traditionelle Langstreckenrennen in Frankreich im Free-TV oder Pay-TV zu sehen sein wird, alle Infos zu Termin, Datum und Live-Übertragung finden Sie hier.

24-Stunden-Rennen von Le Mans: Zeitplan und Termine



Das 24-Stunden-Rennen ist einer der Saisonhöhepunkte in der Rennsportwelt. Da die Corona-Pandemie Veranstaltungen mit Zuschauern nach wie vor nicht möglich macht, wurde das Rennen um zwei Monate nach hinten verlegt. Der Veranstalter ACO hoffte so, eine Genehmigung für die Zuschauer zu erhalten. Mitte Juni gab die ACO dann bekannt, dass 50.000 Zuschauer mit einem negativen PCR-Test bzw. einer Impfung für die 24h von Le Mans zugelassen werden. Das entspricht in etwa einer Auslastung von 20 Prozent.

Auch die letzte Ausgabe des Rennens von Le Mans war coronabedingt verschoben worden und hatte 2020 vor leeren Rängen stattgefunden. Am ursprünglichen Renntermin im Juni war ein virtuelles E-Sport-Rennen für die zahlreichen Fans ausgerichtet worden.

ACO-Präsident Pierre Fillon: "Es wäre undenkbar gewesen, das 24-Stunden-Rennen zum zweiten Mal in Folge unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Wir können dank der reduzierten Kapazität und des Gesundheitsausweises das sichere Abhalten unseres Premiumevents garantieren."

Sonntag, 15. August:

9.00-13.00 Uhr: Testfahrten 24h Le Mans

14.00-19.00 Uhr: Testfahrten 24h Le Mans

Mittwoch, 18. August:

8.30-9.30 Uhr: 1. Freies Training Fun Cup

10.30-11.30 Uhr: 1. Freies Training Road to Le Mans

12.00-13.00 Uhr: 2. Freies Training Fun Cup

14.00-17.00 Uhr: 1. Freies Training 24h Le Mans

17.30-18.15 Uhr: Qualifying Fun Cup

20.30-21.30 Uhr: 2. Freies Training Road to Le Mans

22.00-24.00 Uhr: 2. Freies Training 24h Le Mans

Donnerstag, 19. August:

9.00-9.45 Uhr: 1. Freies Training Porsche Sprint Challenge

Sprint Challenge 10.40-11.00 Uhr: 1. Qualifying Road to Le Mans

11.15-11.35 Uhr: 2. Qualifying Road to Le Mans

12.25-13.10 Uhr: Freies Training Endurance Racing Legends

14.00-17.00 Uhr: 3. Freies Training 24h Le Mans

18.00-18.45 Uhr: Qualifying Endurance Racing Legends

19.30-20.25 Uhr: 1. Rennen Road to Le Mans

21.00-21.30 Uhr: Hyperpole 24h Le Mans

22.00-24.00 Uhr: 4. Freies Training 24h Le Mans

Freitag, 20 August:

9.00-9.45 Uhr.: 2. Freies Training Porsche Sprint Challenge

Sprint Challenge 10.30-11.15 Uhr: 1. Rennen Endurance Racing Legends

12.00-12.45 Uhr: Qualifying Porsche Sprint Challenge

Sprint Challenge 15.30-20.30 Uhr: Rennen Fun Cup

Samstag, 21. August:

9.00-9.45 Uhr: Rennen Porsche Sprint Challenge

Sprint Challenge 10.15-11.00 Uhr: 2. Rennen Endurance Racing Legends

11.30-11.45 Uhr: Warm-up 24h Le Mans

12.15-13.10 Uhr: 2. Rennen Road to Le Mans

16.00 Uhr: Start 24h Le Mans

Sonntag, 22. August

16.00 Uhr: Zielankunft 24h Le Mans

Das Rennen von Le Mans live im Free-TV oder Live-Stream

Der private TV Sender NITRO der RTL-Mediengruppe überträgt das 24-Stunden-Rennen von Le Mans erstmals live im Free-TV. Fans des legendären Rennens können das älteste Rennen des Motorsports also in voller Länge kostenlos in Free-TV verfolgen. Auch im kostenlosen Live-Stream ist die 89. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens zu sehen: TVNOW streamt parallel zur Übertragung im Free-TV.

Die genauen Termine und Uhrzeiten:

Wann: 21. August 2021

21. August 2021 Wo: NITRO

NITRO Uhrzeit : ab 15.30 Uhr bis zu 25 Stunden

: ab 15.30 Uhr bis zu 25 Stunden Moderatoren vor Ort : Laura Papendick , Anna Nentwig und Felix Kohler

: , und Kommentatoren: Dirk Adorf , Peter Reichert , Roland Hofmann

, , Interviewgäste: Formel-1-Fahrer Esteban Ocon und Fernando Alonso , 2-maliger Le Mans Sieger

Die 24 Stunden von Le Mans mit Zuschauern?

50.000 Zuschauer sind zum ältesten Autorennen der Welt zugelassen. Das hat der Veranstalter ACO Mitte Juni 2021 bekannt gegeben. Voraussetzung für den Kauf eines Tickets und den Einlass ist der neue Gesundheitspass, den Frankreich am 9. Juni eingeführt hat. Die Zuschauer müssen für den Einlass ins Stadion eine überstandene COVID-19-Infektion und Immunität nachweisen können, vollständig geimpft sein oder einen PCR-Test durchgeführt haben. Bereits 2020 hatte das Rennen von Le Mans am zweiten Juni-Wochenende nur virtuell stattgefunden, im September dann ohne Zuschauer.

Einladungen und Startliste des 24-Stunden-Rennens von Le Mans

Wie in den vielen Jahren davor wurden 8 Monate vor dem Rennen die Einladungen verschickt. Sie gingen an die Gesamt- und Klassensieger des 24-Stunden-Rennens des Vorjahres und an die Meisterschaftszweiten und Gesamtsieger der LMP1- und LMGTE-Klasse der European Le Mans Series. Eingeladen wurde zudem das Rennteam United Autosports aus den USA als Sieger der LMP3-Klasse und die Meister der Asian Le Mans Series, des Michelin Le Mans Cup und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Die detaillierte Startliste der Teams und Reservefahrzeuge finden Sie hier.

Hypercars in Le Mans: Fahrzeuge, Regelwerk und Wettbewerb

Zum letzten Mal traten 2020 die Hybridfahrzeuge der LMP1-Klasse, die beiden Toyota TS050 Hybrid, an. ACO verhängte Einschränkungen, um die volle Leistungsentfaltung zu verhindern und damit das Leistungsdefizit der LMP1-Wagen ohne Hybridantrieb auszugleichen. Sie zählen zu den besten Rennwagen, die auf Rundstrecken gefahren wurden.

Die neue Topklasse in der FIA World Endurance Championship WEC, darunter auch das 24-Stunden-Rennen in Le Mans, ist die Hypercar-Klasse, die die zwei Fahrzeugtypen LMH und LMDh beinhaltet.

Das Hypercar-Regelwerk lässt den Herstellern mehr Freiheit in Bezug auf das Fahrzeugdesign und die Motorenkombination. Die Technologie des Antriebs, ob Hybridantrieb oder Verbrennungsmotor, ist freigestellt. 750 PS und ein Hybrid-Anteil von 270 PS sollten allerdings nicht überschritten werden. Auch die Stromlinienführung ist relativ offen gehalten, nur eine Mindest- und Maximallänge sind vorgegeben. Es existieren prototypenbasierte Fahrzeuge und straßenbasierte Fahrzeuge, eine Serienproduktion der Fahrzeuge ist Pflicht.

Für einen fairen Wettbewerb und um Leistungsunterschiede zu nivellieren, wurden die sogenannten Erfolgshandicaps, Anpassungsmaßnahmen, die die Rennleitung fordern kann, in der Saison 19/20 in der LMP1-Klasse etabliert. So soll trotz der großen Vielfalt an Fahrzeugkombinationen ein faires Rennen für alle ermöglicht werden.

Welcher Hersteller startet in Le Mans mit Hypercars?

Toyota, Aston Martin und Peugeot planen mit zwei Fahrzeugen in der Saison 2020/21 anzutreten. Einige weitere Kandidaten entwickeln Konzepte für die neue Klasse wie McLaren, Lamborghini, Koenigsegg oder Ferrari.

