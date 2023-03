BIG zieht ins Halbfinale der LoL Prime League ein

BIG hat sich in das Halbfinale der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League gespielt.

Im Klassiker gegen Mouz triumphierten die Berliner am Ende mit 3:1.

"Die Serie war echt anstrengend", sagte BIGs Midlaner Armin "Kaymin" Kaymer im Interview nach dem Spiel. "Mir fällt gerade echt ein Stein vom Herzen. Aber wir wollen EU Masters, wir wollen Finals. Deshalb: weiterkämpfen."

Während Mouz sich in der ersten Playoff-Runde nur knapp mit 3:2 gegen Schalke 04 Esports durchgesetzt hatte, hatte BIG im Berlin-Derby Eintracht Spandau klar mit 3:0 aus dem Turnier gewischt.

In dieser Best-of-Five-Serie war Mouz nach dem Auftaktsieg auch im zweiten Spiel vorne, doch BIG drehte die Partie noch zum Ausgleich. Spiel drei ging dann klar an die Berliner. In der vierten Partie zeigte Mouz nochmal starken Kampfgeist, musste sich letztlich aber seinem Kontrahenten geschlagen geben.

BIG setzt damit seinen Lauf durch die Playoffs fort - im Halbfinale müssen die Berliner im Kampf um den Finaleinzug nun gegen SK Gaming Prime ran. Unicorns of Love: Sexy Edition hatte sich mit dem Sieg gegen SK indes bereits den Platz im Finale gesichert.

(dpa)