3. BuLi: 1860 München vs. SV Meppen live im TV & Stream

1860 München tritt im ersten Spiel der 3. Liga 2020/21 gegen den SV Meppen an. Wo können Sie das Spiel live im TV und Stream sehen? Ist die Partie auch im Free-TV bei ARD zu sehen?

Hier bekommen Sie alle Infos zur 3. Liga: 3. Liga 20/21: Übertragung live in TV & Stream, Spielplan & Termine

In der 3. Liga 2020/21 steht am ersten Spieltag die Partie 1860 München gegen SV Meppen an. Das Spiel wird live im TV und Stream übertragen. Alle Infos zur Übertragung des Spiels des TSV 1860 München finden Sie hier.

1860 München gegen SV Meppen live im TV & Stream:

Wo ist die Partie 1860 München vs. SV Meppen zu sehen? Alle Infos zu Termin, Uhrzeit und TV-Übertragung finden Sie hier:

Was? TSV 1860 München vs. SV Meppen

vs. Wann? 1. Spieltag: 19.09.2020 bis 21.09.2020 (noch nicht fest terminiert)

1. Spieltag: 19.09.2020 bis 21.09.2020 (noch nicht fest terminiert) Anpfiff: tba

tba Free-TV/ Fernsehen : eventuell BR (noch unklar)

eventuell (noch unklar) Pay-TV: Magenta Sport

Magenta Sport kostenloser Live-Stream: eventuell BR-Live-Stream (noch unklar)

eventuell BR-Live-Stream (noch unklar) kostenpflichtiger Online-Stream: Magenta Sport

1860 München - SV Meppen live im TV: dritte Liga im Stream & TV, bei ARD & Magenta Sport

Die Begegnungen der 3. Liga können über ein Abo bei Magenta Sport des Telekommunikationsunternehmens Telekom verfolgt werden. Magenta Sport überträgt seit der Saison 2017/18 alle Spiele der 3. Liga live, Dienstags und Mittwochs findet zudem eine Live-Konferenz zu den laufenden Spielen statt. Im Free-TV der ARD sind die Spiele teilweise zu sehen. Die ARD überträgt über die Dritten Programme wie BR, MDR, WDR mindestens zwei Spiele pro Spieltag, insgesamt 86 Partien.

ARD: Im Free-TV der ARD sind auf den dritten Programmen 86 Partien zu sehen. Mindestens zwei Partien pro Spieltag werden übertragen.

Magenta Sport: Die Telekom zeigt alle 380 Spiele der 3. Liga live. Dienstags und Mittwochs findet eine Live-Konferenz zu den laufenden Spielen statt.

München 1860 in der 3. Liga

Der Turn- und Sportverein von 1860 e. V., kurz 1860 München, ist ein Münchner Sportverein, dessen Fußballabteilung im Jahr 1899 gegründet wurde. Seit der Spielzeit 19/20 hat der Verein, der ein Gründungsmitglied der 1. Bundesliga ist, 23 000 Mitglieder und zählt damit zu den mitgliederstärksten Vereinen Deutschlands. In den 60er Jahren gewann der Verein neben dem DFB-Pokal die deutsche Fußballmeisterschaft und schaffte den Einzug in das Finalspiel des Europapokals 1965. 1970 stiegen die Löwen erstmals in die Regionalliga (damalige 2. Liga) ab, 1992-94 gelang den Münchnern ein Auf- und Durchstieg bis in die 1. Liga. Der Münchner Verein gründete 2001 die Allianz Arena mit und stieg im Jahr 2004 wiederum in die 2. Bundesliga ab.

Im Jahr 2017 stieg der Verein aus der 2. Bundesliga schließlich in die 3. Liga ab und stürzte wegen fehlender Lizenzzahlungen in den Zwangsabstieg bis in die Regionalliga. Er kehrte daraufhin in das Grünwalder Stadion zurück. Bereits 2018 schaffte 1860 München erneut den Aufstieg in die 3. Liga. In der ewigen Tabelle der Bundesliga hält sich der Verein derzeit auf Platz 93, in der ewigen Tabelle der 3. Liga auf Rang 43.

