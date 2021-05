3. Liga 2020/21 - 35. Spieltag morgen am 4.5.21: Infos zum Spielplan und zur Übertragung im TV & Live-Stream

Saison 2020/21: Die Spiele der 3. Bundesliga sind live im TV und Stream zu sehen. Wo Sie die Partien der 3. BuLi live im TV, auf Magenta Sport oder in der ARD, schauen können, erfahren Sie hier.

Die Saison 2020/21 der 3. Liga läuft. Prominente Klubs wie der 1. FC Kaiserslautern, TSV 1860 München, FC Ingolstadt oder FC Bayern München II versprechen spannende Partien in der dritthöchsten Spielklasse. Eine Übersicht über den aktuellen Spielplan, Termine, Datum und die Übertragung im TV und Stream (Free- oder Pay-TV?) finden Sie hier.

3. Bundesliga: Rahmenterminplan und Termine

Der Start in die neue Saison 2020/21 hatte sich aufgrund der Corona-Pause in der vorausgegangenen Spielzeit auf den 18. September verschoben. Nach einer stark verkürzten Winterpause setzte sich der Spielbetrieb am 8. Januar 2021 fort. Die Relegationsspiele sollen am 27. und 30. Mai ausgetragen werden.

3. Liga: Der Spielplan 2020/21 im Überblick

Spieltag 1

Freitag, 18.09.2020

17.45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden

Samstag, 19.09.2020

14.00 Uhr: Bayern München II - Türkgücü München

- Türkgücü München 14.00 Uhr: VfB Lübeck - 1. FC Saarbrücken

- 14.00 Uhr: Hansa Rostock - MSV Duisburg

- 14.00 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SC Verl

- 14.00 Uhr: SV Meppen - TSV 1860 München

- 14.00 Uhr: FSV Zwickau - SpVgg Unterhaching

Sonntag, 20.09.2020

13.00 Uhr: FC Ingolstadt 04 - KFC Uerdingen 05

04 - 14.00 Uhr: 1. FC Magdeburg - Hallescher FC

Montag, 21.09.2020

19.00 Uhr: Waldhof Mannheim - FC Viktoria Köln

Spieltag 2

Freitag, 25.09.2020

19.00 Uhr: SpVgg Unterhaching - VfB Lübeck

Samstag, 26.09.2020

14:00 Uhr: MSV Duisburg - FSV Zwickau

- 14:00 Uhr: FC Viktoria Köln -

- 14:00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Hansa Rostock

- 14:00 Uhr: SC Verl - Bayern München II

- 14:00 Uhr: 1860 München - 1. FC Magdeburg

- 14:00 Uhr: Hellscher FC - FC Ingolstadt 04

Sonntag, 27.09.2020

13:00 Uhr: Dynamo Dresden - Waldhof Mannheim

- 14:00 Uhr: Türkgücü München - 1. FC Kaiserslautern

Montag, 28.09.2020

19:00 Uhr: KFC Uerdingen 05 - MSV Meppen

Spieltag 3

Freitag 02.10.2020

19:00 Uhr: Bayern München II - Dynamo Dresden

Samstag, 03.10.2020

14:00 Uhr: SV Meppen - SC Verl

- 14:00 Uhr: 1. FC Magdeburg - Viktoria Köln

- 14:00 Uhr: FSV Zwickau - TSV 1860 München

- 14:00 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SpVgg Unterhaching

04 - 14:00 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Türkgücü München

- Türkgücü München 14:00 Uhr: VfB Lübeck - MSV Duisburg

Sonntag, 04.10.2020

13:00 Uhr FC Hansa Rostock - KFC Uerdingen 05

- 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - Hallescher FC

Montag, 05.10.2020

19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern

Spieltag 4

Freitag, 09.10.2020

19:00 Uhr: MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken

Samstag, 10.10.2020

14:00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Waldhof Mannheim

- 14:00 Uhr: TSV 1860 München - VfB Lübeck

- 14:00 Uhr: KFC Uerdingen 05 - Bayern München II

- 14:00 Uhr: SC Verl - Hansa Rostock

- 14:00 Uhr: Türkgücü München - SV Wehen Wiesbaden

14:00 Uhr: Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg

Sonntag, 11.10.2020

13:00 Uhr: SpVgg Unterhaching - SV Meppen

- 14:00 Uhr: Viktoria Köln - FC Ingolstadt 04

Montag, 12.10.2020

19:00 Uhr: Hallescher FC - FSV Zwickau

Spieltag 5

Freitag, 16.10.2020

19:00 Uhr: 1. FC Magdeburg - Türkgücü München

Samstag, 17.10.2020

14:00 Uhr: Bayern München II - 1. FC Kaiserslautern

- 14:00 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SC Verl

04 - 14:00 Uhr: FC Hansa Rostock - TSV 1860 München

- 14:00 Uhr: VfB Lübeck - Dynamo Dresden

- 14:00 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SV Waldhof Mannheim

- 14:00 Uhr: FSV Zwickau - KFC Uerdingen 05

Sonntag, 18.10.2020

13:00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SpVgg Unterhaching

- 14:00 Uhr: MSV Duisburg - Hallescher FC - abgesagt

- - abgesagt 15:00 Uhr: SV Meppen - Viktoria Köln

Spieltag 6

Dienstag, 20.10.2020

19:00 Uhr: SC Verl - 1. FC Magdeburg

- 19:00 Uhr: Türkgücü München - VfB Lübeck

19:00 Uhr: Dynamo Dresden - FSV Zwickau

- 19:00 Uhr: Waldhof Mannheim - Hansa Rostock

- 19:00 Uhr: KFC Uerdingen 05 - SV Wehen Wiesbaden

Mittwoch, 21.10.2020

19:00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - FC Ingolstadt 04

- 04 19:00 Uhr: Viktoria Köln - Bayern München II

- 19:00 Uhr: Hallescher FC - SV Meppen

- 19:00 Uhr: TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken

- 19:00 Uhr: SpVgg Unterhaching - MSV Duisburg

Spieltag 7

Freitag, 23.10.2020

19:00 Uhr: FSV Zwickau - Türgücü München

Samstag, 24.10.2020

14:00 Uhr: SV Meppen - 1. FC Kaiserslautern

- 14:00 Uhr: FC Ingolstadt - Dynamo Dresden

- 14:00 Uhr: Hansa Rostock - Viktoria Köln

- 14:00 Uhr: VfB Lübeck - Hallescher FC

- 14:00 Uhr: 1. FC Magdeburg - Wehen Wiesbaden

- Wehen 14:00 Uhr: MSV Duisburg - KFC Uerding 05

Sonntag, 25.10.2020

13:00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SC Verl

- 14:00 Uhr: Bayern München II - Waldhof Mannheim

Montag, 26.10.2020

19:00 Uhr: SpVgg Unterhaching - 1860 München

Spieltag 8

Freitag, 30.10.2020

19:00: Viktoria Köln - VfB Lübeck

Samstag, 31.10.2020

14:00: SC Verl - FSV Zwickau

- 14:00: Dynamo Dresden - SV Meppen

- 14:00: Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg

- 14:00: KFC Uerdingen 05 - 1. FC Saarbrücken

- 14:00: Hallescher FC - SpVgg Unterhaching

- 14:00: TSV 1860 München - MSV Duisburg

Sonntag, 01.11.2020

13:00: SV Wehen Wiesbaden - Bayern München II

- 14:00: Türkgücü München - FC Ingolstadt 04

Montag, 02.11.2020

19:00: 1. FC Kaiserslautern - Hansa Rostock

Spieltag 9

Freitag, 06.11.2020

19.00 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SV Wehen Wiesbaden

Samstag, 07.11.2020

14.00 Uhr: Hansa Rostock - Türkgücü München (abgesagt)

- Türkgücü München (abgesagt) 14.00 Uhr: 1. FC Magdeburg - Bayern München II

- 14.00 Uhr: FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern

- 14.00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Dynamo Dresden

- 14.00 Uhr: 1860 München - Hallescher FC

- 14.00 Uhr: SV Meppen - Waldhof Mannheim (abgesagt)

Sonntag, 08.11.2020

13.00 Uhr: SpVgg Unterhaching - SC Verl (abgesagt)

- (abgesagt) 14.00 Uhr: VfB Lübeck - KFC Uerdingen 05

Montag, 09.11.2020

19.00 Uhr: MSV Duisburg - FC Viktoria Köln

Spieltag 10

Freitag, 13.11.2020

19.00 Uhr: FC Viktoria Köln - 1. FC Saarbrücken

Samstag, 14.11.2020

14.00 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau

- 14.00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg

- 14.00 Uhr: KFC Uerdingen 05 - SpVgg Unterhaching

- 14.00 Uhr: Hallescher FC - Hansa Rostock

- 14.00 Uhr: Türkgücü München - MSV Duisburg

14.00 Uhr: Waldhof Mannheim - FC Ingolstadt 04

Sonntag, 15.11.2020

13.00 Uhr: Bayern München II - SV Meppen (abgesagt)

- (abgesagt) 14.00 Uhr: Dynamo Dresden - 1860 München

Montag, 16.11.2020

19.00 Uhr: SC Verl - VfB Lübeck

Spieltag 11

Freitag, 20.11.2020

19:00 Uhr: MSV Duisburg - SC Verl

Samstag, 21.11.2020

14:00: TSV 1860 München - KFC Uerdingen 05

- 14:00 Uhr: SV Meppen - Türkgücü München

- Türkgücü München 14:00 Uhr: Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern

- 14:00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbaden

- 14:00 Uhr: Hansa Rostock - Dynamo Dresden

- 14:00 Uhr: FSV Zwickau - Waldhof Mannheim

Sonntag, 22.11.2020

13:00 Uhr: VfB Lübeck - Bayern München II

- 14:00 Uhr: SpVgg Unterhaching - Viktoria Köln

- 15:00 Uhr: FC Ingolstadt 04 - 1. FC Magdeburg

Spieltag 12

Dienstag, 24.11.20

19:00 Uhr: SC Verl - TSV 1860 München

- 19:00 Uhr: SV Waldhof - MSV Duisburg

- 19:00 Uhr: Türkgücü-Ataspor - 1. FC Saarbrücken

19:00 Uhr: Uerdingen - Hallescher FC

- 19:00 Uhr: SV Wehen - SV Meppen

Mittwoch, 25.11.20

19:00 Uhr Bayern II - FC Ingolstadt 04

04 19:00 Uhr Viktoria Köln - FSV Zwickau

- 19:00 Uhr 1. FC Magdeburg - Hansa Rostok

- 19:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern - VfB Lübeck

- 19:00 Uhr Dynamo Dresden - SpVgg Unterhaching

Spieltag 13

Freitag, 27.11.20

19:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - SC Verl

Samstag, 28.11.20

14:00 Uhr: VfB Lübeck - SV Waldhof

- 14:00 Uhr: Unterhaching - SV Wehen

- SV Wehen 14:00 Uhr: TSV 1860 München - Türkgücü-Ataspor

- Türkgücü-Ataspor 14:00 Uhr: FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg

- 14:00 Uhr: Hallescher FC - Viktoria Köln

- 14:00 Uhr: Hansa Rostock - Bayern II

Sonntag, 29.11.20

13.00 Uhr MSV Duisburg - Dynamo Dresden

- 14:00 Uhr 1 FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern

Montag, 30.11.20

19:00 Uhr: SV Meppen - FC Ingolstadt 04

Dienstag, 1.12.20

19:00 Uhr: SC Verl - FSV Zwickau

Mittwoch, 2.12.20

19:00 Uhr: Hallescher FC - Unterhaching

- 19:00 Uhr: Hansa Rostock - Türkgücü-Ataspor

Spieltag 14

Freitag, 4.12.20

19:00 Uhr: 1. FC Magdeburg - SV Meppen

Samstag, 5.12.20

14:00 Uhr: SV Waldhof - Saarbrücken

- 14:00 Uhr: Türkgücü-Ataspor - Unterhaching

14:00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg

- 14:00 Uhr: Viktoria Köln - 1860 München

- 14:00 Uhr: FC Ingolstadt 04 - VfL Lübeck

04 - 14:00 Uhr: Dynamo Dresden - KFC Uerdingen 05

Sonntag, 6.12.20

13:00 Uhr: SV Wehen - Hansa Rostock

14:00 Uhr: SC Verl -Hallescher FC

Montag, 7.12.20

19:00 Uhr: Bayern II - FSV Zwickau

Dienstag, 8.12.20

19:00 SV Meppen - SV Waldhof

Spieltag 15

Freitag, 11.12.2020, 19.00 Uhr

Unterhaching - 1. FC Kaiserslautern

Samstag, 12.12.2020, 14 Uhr

KFC Uerdingen 05 - Türkgücü München

- Türkgücü München MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden

- TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim

- Hallescher FC - SG Dynamo Dresden

- SG SC Verl - FC Viktoria Köln

- VfB Lübeck - 1. FC Magdeburg

Sonntag, 13.12.2020, 13 Uhr

FC Saarbrücken - FC Bayern München II

Sonntag, 13.12.2020, 14 Uhr

FC Hansa Rostock - SV Meppen

verlegt

FSV Zwickau - FC Ingolstadt

Spieltag 16

Dienstag, 15.12.2020, 19.00 Uhr

Türkgücü-Ataspor - Hallescher

FCK - 1860 München

SV Wehen - Lübeck

SV Waldhof - Unterhaching

- Dynamo - Verl

Mittwoch, 16.12.2020, 19.00 Uhr

Bayern II - MSV Duisburg

1. FC Magdeburg - Saarbrücken

- Ingolstadt - Hansa Rostock

- Meppen - Zwickau

- Viktoria Köln - Uerdingen

Spieltag 17

Freitag, 18.12.2020, 19.00 Uhr

1860 München - SV Wehen

Samstag, 19.12.2020, 14.00 Uhr

Hallescher - SV Waldhof

Viktoria Köln - Dynamo Dresden

- Unterhaching - FC Bayern München II

- II FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04

- 04 VfL Lübeck - SV Meppen

Sonntag, 20.12.2020, 13.00 Uhr

SC Verl - Türkgücü-Ataspor

Sonntag, 20.12.2020, 14.00 Uhr

FSV Zwickau - FC Hansa Rostock

Montag, 21.12.2020, 17.00 Uhr

MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg

Spieltag 18

Freitag, 08.01.2021, 19.00 Uhr

Waldhof Mannheim - SC Verl

Samstag, 09.01.2021, 14.00 Uhr

SV Wehen Wiesbaden - Hallescher FC

- Bayern München II - TSV 1860 München

- SV Meppen - 1. FC Saarbrücken

- 1. FC Magdeburg - KFC Uerdingen 05

- Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching

- 1. FC Kaiserslautern - Viktoria Köln

Sonntag, 10.01.2021, 13.00 Uhr

FC Ingolstadt 04 - MSV Duisburg

Sonntag, 10.01.2021, 14.00 Uhr

FSV Zwickau - VfB Lübeck

Montag, 11.01.2021, 19.00 Uhr

Türkgücü München - Dynamo Dresden

Spieltag 19

Freitag, 15.01.2021

19.00 Uhr: Viktoria Köln - Türkgücü München

Samstag, 16.01.2021

14.00 Uhr: SpVgg Unterhaching - 1. FC Magdeburg

14.00 Uhr: Dynamo Dresden - SV Wehen Wiesbaden

14.00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - FSV Zwickau

14.00 Uhr: SC Verl - 1. FC Kaiserslautern

14.00 Uhr: Hallescher FC - Bayern München II

14.00 Uhr: VfB Lübeck - Hansa Rostock

Sonntag, 17.01.2021

13.00 Uhr: KFC Uerdingen 05 - Waldhof Mannheim

14.00 Uhr: MSV Duisburg - SV Meppen

Montag, 18.01.2021

19.00 Uhr: TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04

Spieltag 20

Freitag, 22.01.2021

19.00 Uhr: Türkgücü-Ataspor - Bayern II

Samstag, 23.01.2021

14.00 Uhr: Hallescher FC - 1. FC Magdeburg

14.00 Uhr: SC Verl - SV Wehen Wiesbaden

14.00 Uhr: MSV Duisburg - Hansa Rostock

14.00 Uhr: Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim

14.00 Uhr: Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern

14.00 Uhr: Unterhaching - Zwickau

Sonntag, 24.01.2021

13.00 Uhr: 1860 München - Meppen

14.00 Uhr: Saarbrücken - Lübeck

15.00 Uhr Uerdingen - Ingolstadt

Spieltag 21

Dienstag, 26.01.2021

19.00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Türkgücü München

19.00 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Dynamo Dresden

19.00 Uhr: Bayern München II - SC Verl

19.00 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FC Viktoria Köln

19.00 Uhr: FSV Zwickau - MSV Duisburg

Mittwoch, 27.01.2021

19.00 Uhr: FC Ingolstadt - Hallescher FC

19.00 Uhr: Hansa Rostock - 1. FC Saarbrücken

19.00 Uhr: 1. FC Magdeburg - TSV 1860 München

19.00 Uhr: VfB Lübeck - SpVgg Unterhaching

Spieltag 22

Freitag, 29.01.2021

19.00 Uhr: Dynamo Dresden - Bayern II

Samstag, 30.01.2021

14.00 Uhr: Viktoria Köln - 1. FC Magdeburg

14.00 Uhr: Türkgücü München - SV Waldhof

14.00 Uhr: SC Verl - SV Meppen

14.00 Uhr: Unterhaching - FC Ingolstadt 04

14.00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - SV Wehen

Sonntag, 31.01.2021

13.00 Uhr: MSV Duisburg - VfL Lübeck

14.00 Uhr: 1860 München - FSV Zwickau

Montag, 1.2.2021

15.00 Uhr: Hallescher FC - 1. FC Saarbrücken

Spieltag 23

Freitag, 05.02.2021

19.00 Uhr: Hansa Rostock - SC Verl

Samstag, 06.02.2021

14.00 Uhr: VfB Lübeck - TSV 1860 München

14.00 Uhr: 1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden

14.00 Uhr: FSV Zwickau - Hallescher FC

14.00 Uhr: FC Ingolstadt 04 - FC Viktoria Köln

14.00 Uhr: SV Meppen - SpVgg Unterhaching

14.00 Uhr: SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern

Sonntag, 07.02.2021

13.00 Uhr: FC Bayern München II - KFC Uerdingen 05

14.00 Uhr: SV Wehen - Türkgücü München

Montag, 08.02.2021

19.00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg

Spieltag 24

Freitag, 12.02.2021

19.00 Uhr Viktoria Köln - SV Meppen

Samstag, 13.02.2021

14.00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Bayern München II

14.00 Uhr: SC Verl - FC Ingolstadt 04

14.00 Uhr: Hallescher FC - MSV Duisburg

14.00 Uhr: TSV 1860 München - Hansa Rostock

14.00 Uhr: Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden

14.00 Uhr: KFC Uerdingen 05 - FSV Zwickau

Sonntag, 14.02.2021

13.00 Uhr: SpVgg Unterhaching - 1. FC Saarbrücken

14.00 Uhr: Dynamo Dresden - VfB Lübeck

Montag, 15.02.2021

19.00 Uhr: Türkgücü München - 1. FC Magdeburg

Spieltag 25

Freitag, 19.02.2021, 19.00 Uhr

SV Meppen - Hallescher FC

Samstag, 20.02.2021, 14.00 Uhr

VfB Lübeck - Türkgücü München

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern

MSV Duisburg - SpVgg Unterhaching

Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim

1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München

FSV Zwickau - Dynamo Dresden

Sonntag, 21.02.2021, 13.00 Uhr

Bayern München II - FC Viktoria Köln

Sonntag, 21.02.2021, 14.00 Uhr

1. FC Magdeburg - SC Verl

Montag, 22.02.2021, 19.00 Uhr

SV Wehen Wiesbaden - KFC Uerdingen

Spieltag 26

Freitag, 26.02.2021, 19.00 Uhr

TSV 1860 München - SpVgg Unterhaching

Samstag, 27.02.2021, 14.00 Uhr

FC Viktoria Köln - Hansa Rostock

Hallescher FC - VfB Lübeck

SC Verl - 1. FC Saarbrücken

SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Magdeburg

1. FC Kaiserslautern - SV Meppen

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt

Sonntag, 28.02.2021, 13.00 Uhr

Türkgücü München - FSV Zwickau

Sonntag, 28.02.2021, 14.00 Uhr

KFC Uerdingen - MSV Duisburg

Montag, 01.03.2021, 19.00 Uhr

SV Waldhof Mannheim - Bayern München II

Spieltag 27

Freitag, 05.03.2021

19.00 Uhr: FSV Zwickau - SC Verl

Samstag, 06.03.2021

14.00 Uhr: SV Meppen - Dynamo Dresden

14.00 Uhr: 1. FC Magdeburg - Waldhof Mannheim

14.00 Uhr: VfB Lübeck - Viktoria Köln

14.00 Uhr: 1. FC Saarbrücken - KFC Uerdingen 05

14.00 Uhr: MSV Duisburg - TSV 1860 München

14.00 Uhr: Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern

Sonntag, 07.03.2021

13.00 Uhr: SpVgg Unterhaching - Hallescher FC

14.00 Uhr: Bayern München II - SV Wehen Wiesbaden

Montag, 08.03.2021

19.00 Uhr: FC Ingolstadt 04 - Türkgücü München

Spieltag 28

Freitag, 12.03.2021

19.00 Uhr: KFC Uerdingen 05 - VfB Lübeck

Samstag, 13.03.2021

14.00 Uhr: Bayern München II - 1. FC Magdeburg

14.00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau

14.00 Uhr: Hallescher FC - TSV 1860 München

14.00 Uhr: Viktoria Köln - MSV Duisburg

14.00 Uhr: Dynamo Dresden - 1. FC Saarbrücken

14.00 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04

Sonntag, 14.03.2021

13.00 Uhr: SC Verl - SpVgg Unterhaching

14.00 Uhr: Waldhof Mannheim - SV Meppen

Montag, 15.03.2021

19.00 Uhr: Türkgücü München - Hansa Rostock

Mittwoch, 17.03.21

19:00 Uhr: VfL Lübeck - 1860 München

19:00 Uhr: SC Verl - FC Ingolstadt 04

Spieltag 29

Freitag, 19.03.2021

19 Uhr: 1. FC Saarbrücken - FC Viktoria Köln

Samstag, 20.03.2021

14 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim

14 Uhr: FC Hansa Rostock - Hallescher FC

14 Uhr: SpVgg Unterhaching - KFC Uerdingen 05

14 Uhr: MSV Duisburg - Türkgücü München

14 Uhr: 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern

14 Uhr: VfB Lübeck - SC Verl

Sonntag, 21.03.2021

13 Uhr: Meppen - FC Bayern München II

14 Uhr: FSV Zwickau - Wehen Wiesbaden

Montag, 22.03.2021

19 Uhr: 1860 München - SG Dynamo Dresden

Spieltag 30

Samstag, 03.04.2021

14 Uhr: SV Waldhof Mannheim - FSV Zwickau

14 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC

14 Uhr: KFC Uerdingen 05 - TSV 1860 München

14 Uhr: 1. FC Magdeburg - FC Ingolstadt 04

14 Uhr: FC Bayern München II - VfB Lübeck

14 Uhr: SC Verl - MSV Duisburg

14 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Saarbrücken

Sonntag, 04.04.2021

13 Uhr: Türkgücü München - SV Meppen

14 Uhr: SG Dynamo Dresden - FC Hansa Rostock

Montag, 05.04.2021

19 Uhr: FC Viktoria Köln - SpVgg Unterhaching

Spieltag 31

Freitag, 09.04.2021 – 19 Uhr

Hallescher FC - KFC Uerdingen 05

Samstag, 10.04.2021 – 14 Uhr

MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim

FC Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg

VfB Lübeck - 1. FC Kaiserslautern

TSV 1860 München - SC Verl

1. FC Saarbrücken - Türkgücü München

FC Ingolstadt 04 - FC Bayern München II

Sonntag, 11.04.2021

13 Uhr: FSV Zwickau - FC Viktoria Köln

14 Uhr: SpVgg Unterhaching - SG Dynamo Dresden

Montag, 12.04.2021 – 19 Uhr

SV Meppen - SV Wehen Wiesbaden

Spieltag 32

Freitag, 16.04.2021 – 19 Uhr

FC Bayern München II - FC Hansa Rostock

Samstag, 17.04.2021 – 14 Uhr

SC Verl - KFC Uerdingen 05

FC Viktoria Köln - Hallescher FC

1. FC Magdeburg - FSV Zwickau

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Saarbrücken

Türkgücü München - TSV 1860 München

SG Dynamo Dresden - MSV Duisburg

Sonntag, 18.04.2021

13 Uhr: FC Ingolstadt 04 - SV Meppen

14 Uhr: SV Waldhof Mannheim - VfB Lübeck

15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Unterhaching

Spieltag 33

Dienstag, 20.04.2021 – 19 Uhr

MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern

Hallescher FC - SC Verl

FSV Zwickau - FC Bayern München II

TSV 1860 München - FC Viktoria Köln

Mittwoch, 21.04.2021 – 19 Uhr

1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim

VfB Lübeck - FC Ingolstadt 04

SV Meppen - 1. FC Magdeburg

FC Hansa Rostock - SV Meppen

SpVgg Unterhaching - Türkgücü München

Spieltag 34

Freitag, 23.04.2021 – 19 Uhr

Viktoria Köln - SC Verl

Samstag, 24.04.2021 – 14 Uhr

Türkgücü München - KFC Uerdingen 05

Waldhof Mannheim - TSV 1860 München

Dynamo Dresden - Hallescher FC

SV Meppen - Hansa Rostock

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching

FC Ingolstadt 04 - FSV Zwickau

Sonntag, 25.04.2021 – 13 Uhr

1. FC Magdeburg - VfB Lübeck

Sonntag, 25.04.2021 – 13 Uhr

SV Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg

Montag, 26.04.2021 – 19 Uhr

Bayern München II - 1. FC Saarbrücken

Spieltag 35

Dienstag, 04.05.2021, 19.00 Uhr

Hansa Rostock - FC Ingolstadt

TSV 1860 München - 1. FC Kaiserslautern

Hallescher FC - Türkgücü München

SC Verl - Dynamo Dresden

VfB Lübeck - SV Wehen Wiesbaden

Mittwoch, 05.05.2021, 19.00 Uhr

KFC Uerdingen - FC Viktoria Köln

MSV Duisburg - Bayern München II

SpVgg Unterhaching - SV Waldhof Mannheim

FSV Zwickau - SV Meppen

1. FC Saarbrücke - 1. FC Magdeburg

3. Liga im TV und Stream: Free-TV oder Pay-TV? ARD oder Magenta Sport?

Die Partien der 3. Liga werden alle seit der Saison 2017/18 bei Magenta Sport der Telekom übertragen. Die Spiele der 3. BuLi sind über ein kostenpflichtiges Abo zu verfolgen, an den Wochenspieltagen Dienstag und Mittwoch findet zudem eine Live-Konferenz zu den laufenden Partien statt. Aber auch im Free-TV der ARD werden wieder Partien der 3. Liga zu sehen sein. Die ARD überträgt mit ihren Dritten Programmen weiterhin Drittliga-Spiele live, mindestens zwei pro Spieltag, insgesamt 86 Partien.

ARD: Im Free-TV der ARD sind auf den dritten Programmen 86 Partien zu sehen. Mindestens zwei Partien pro Spieltag werden übertragen.

Magenta Sport: Die Telekom zeigt alle 380 Spiele der 3. Liga live. Dienstags und Mittwochs findet eine Live-Konferenz zu den laufenden Spielen statt.

3. Bundesliga live: Diese Spiele gibt es im Free-TV bei ARD zu sehen

Auch die ARD hat sich mit dem Deutschen Fußball-Bund auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit bei der Berichterstattung der 3. Liga einschließlich aller Relegationsspiele bis zur Saison 2021/22 geeinigt. Die ARD hat sich die Medienrechte zur Live-Übertragung der Top-Spiele der 3. Liga sowie die Nachverwertungsrechte für eine Highlight-Berichterstattung gesichert. Die Landesrundfunkanstalten werden mit regionaler Expertise die Liga-Spiele aus den Regionen präsentieren.

Die ARD berichtet seit 2006/07 über die 3. Liga mit ihren Traditionsclubs im Umfeld der Bundesliga-Sportschau und überträgt in der Saison 20/21 insgesamt 86 Partien aus der 3. Liga live im Free-TV. Auch ein kostenloser Live-Stream wird von Seiten der ARD angeboten, außerdem ist über die App der Sportschau ein Live-Stream abzurufen.

Die 3. Bundesliga bei Magenta Sport

Alle 380 Spiele liefert das Telekommunikationsunternehmen Telekom in seinem Medienangebot Magenta Sport. Für Festnetz- oder Mobilfunkkunden der Telekom ist die 3. Liga in den ersten 12 Monaten inklusive, im Anschluss daran kostet die Übertragung 4,83 Euro monatlich. Ein Jahres-Abo ist für 9,70 Euro zu erwerben, ein Monatsabo für 16,53 Euro. Das Abonnement ist monatlich kündbar.

Welche Mannschaften spielen in der 3. Liga?

20 Mannschaften treten in dieser Drittligasaison vom 18. September 2020 bis zum 22. Mai 2021 an. Im Detail sind das folgende Teams:

SV Wehen Wiesbaden

Dynamo Dresden

FC Bayern München II

II FC Ingolstadt 04

04 MSV Duisburg

Hansa Rostock

SV Meppen

TSV 1860 München

SV Waldhof Mannheim

1. FC Kaiserslautern

SpVgg Unterhaching

FC Viktoria Köln

KFC Uerdingen 05

1. FC Magdeburg

Hallescher VC

FSV Zwickau

1. FC Saarbrücken

SC Verl

Türkgücü München

VfB Lübeck

