Waldhof Mannheim holt Luxemburgs Nationaltrainer Holtz

Ein Nationaltrainer für den SV Waldhof Mannheim: Luc Holtz, der rund 15 Jahre lang die Elf seines Heimatlands Luxemburg betreut hat, wird neuer Coach des Fußball-Drittligisten. Der 56-Jährige unterschrieb beim früheren Bundesligisten aus Nordbaden einen Vertrag, teilte der Verein mit, ohne die Laufzeit zu nennen. Der frühere Mittelfeldspieler war in Luxemburg erst am Montag von seinem Traineramt zurückgetreten.

Nachfolger von Glawogger

Der neue Coach ist Nachfolger von Dominik Glawogger, von dem sich die Mannheimer am Montag getrennt hatten. In den ersten beiden Saisonspielen holte der Club, der in der vergangenen Saison als Tabellen-16. den Abstieg verhindert hatte, einen Punkt. Glawogger war erst im April auf Ex-Trainer Bernhard Trares gefolgt.

«Die Zeit als Nationaltrainer in Luxemburg war eine großartige und prägende Phase für mich - persönlich wie fachlich», erklärte Holtz. «Jetzt brenne ich darauf, bei einem Traditionsverein wie dem SV Waldhof ein neues Kapitel anzugehen.»