1860 München verzichtet vorerst auf Sascha Mölders

Die Löwen teilen dem Kapitän mit, dass er individuell trainieren soll und streichen ihn aus dem Kader. In den sozialen Netzwerken reagiert der 36-jährige Kultstürmer der Münchner.

Die Aufregung unter den Fans des TSV 1860 München ist am Montagabend groß. Der Fußball-Drittligist hatte mitgeteilt, dass er vorerst auf die Dienste seines Kapitäns Sascha Mölders verzichten wolle. Der 36-Jährige werde aus dem Kader gestrichen und solle vorerst individuell trainieren, hieß es. Wörtlich stand auf der Vereinsseite: "Aus einer fortlaufenden Analyse der Entwicklung der vergangenen Wochen hat die sportliche Leitung in Abstimmung mit beiden Gesellschaftern entschieden, dass Sascha Mölders bis auf Weiteres nicht im Kader des TSV 1860 München stehen wird."

Grund für Mölders Ausbootung sollen zudem fehlende Fitness und zu viele Nebentätigkeiten sein. Mölders wohnt in Mering (Kreis Aichach-Friedberg), engagiert sich im Amateurfußball und ist unter anderem TV-Experte beim Fußball-Streamingportal DAZN. In einem persönlichen Gespräch teilte der Klub seine Entscheidung Mölders am für die Spieler freien Montagnachmittag mit.

Der Angreifer, der einst für den FC Augsburg in der ersten Liga spielte, reagierte in den sozialen Netzwerken auf seine vorläufige Ausmusterung: "Liebe Löwensfans, heute war ich am Trainingsgelände und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll bzw. individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht. Als Kapitän wünsche ich der Mannschaft nur das Beste. Ich bin schockiert. Blau weiße Grüße."

"Die Wampe von Giesing" genießt unter Löwen-Fans Kultstatus

Unter den Anhängern der Löwen genießt Mölders Kultstatus. Er blieb dem Klub treu, als dieser in die Regionalliga abstieg und half beim sofortigen Wiederaufstieg. In der vergangenen Saison schoss er in der Liga 22 Treffer, am Ende scheiterte 1860 München in der Aufstiegsrelegation für die zweite Liga am FC Ingolstadt. Aktuell steht er bei vier Toren und fünf Vorlagen.

Selbstironisch machte sich Mölders über seinen nicht gänzlich austrainierten Körper lustig und vermarktete sich mit Fanartikeln als "Die Wampe von Giesing". Nach Spielen gönnt er sich mitunter Wurstsemmel und Weißbier.

Mölders Ausschluss erfolgt als Reaktion auf das 2:5-Debakel gegen den 1. FC Magdeburg am vergangenen Wochenende. Nicht zum ersten Mal hat Trainer Michael Köllner seinen Kapitän öffentlichkeitswirksam von der Mannschaft ausgegrenzt, beim 1. FC Nürnberg war das in der Saison 2018/19 mit Hanno Behrens der Fall. Ob Mölders eine Zukunft bei 1860 München hat, ist offen.