3. Liga 2023/24: Spielplan und Termine im Überblick

2023/24 läuft die 16. Spielzeit der 3. Fußball-Bundesliga. Infos rund um Spielplan, Termine und alles Weitere haben wir hier für Sie.

Anfang August 2023 hat die neue Saison der 3. Liga der Herren begonnen und ging damit in die 16. Spielzeit. Neu ist, dass es kein Montagsspiel mehr gibt, was vom DFB, der Fanszene und den Fußballclubs gemeinsam beschlossen wurde. Dadurch hat sich auch der Ablauf eines Drittliga-Spieltages verändert.

Anders als im letzten Jahr kann außerdem wieder zum üblichen Spielplan zurückgekehrt werden, denn in der vergangenen Saison kam es aufgrund der Fußball-WM 2022 in Katar zu einer ungewöhnlich langen Spielunterbrechung von neun Wochen.

Sie wollen mehr über die Saison 2023/24 der 3. Liga erfahren? Wie sieht der Spielplan aus und welche Termine gibt es? Wie läuft ein Spieltag ab? Alle Infos zur neuen Saison der 3. Fußball-Liga 23/24 finden Sie hier.

Wann startete die Saison 2023/24?

Die 3. Fußball-Liga startete am Wochenende vom 4. August 2023 in die neue Saison - es gibt insgesamt 38 Spieltage. Am Samstag, 18. Mai 2024, ist der letzte Spieltag der Saison 2023/24.

Spielplan und Termine der 3. Fußball-Liga 2023/24

Nach dem ersten Spieltag vom 4. bis 6. August läuft der Spielbetrieb normal weiter, nach dem 20. Spieltag gibt es dann ab Ende Dezember 2023 eine Winterpause, die vier Wochen lang dauert. Am 19. Januar geht es weiter bis zum letzten Spieltag, dem 18. Mai 2024.

Zuletzt folgen die Relegationsspiele des Drittplatzierten der 3. Liga gegen den Drittletzten der 2. Liga in der Woche ab dem 22. Mai.

Das sind alle Termine der 3. Fußball-Liga 2023/24 im Überblick:

Start der Saison: 4. bis 6. August

4. bis 6. August Letzter Spieltag 2023 (20. Spieltag): 19. bis 20. Dezember

19. bis 20. Dezember Erster Spieltag 2024: 19. bis 21. Januar

19. bis 21. Januar Letzter Spieltag (38. Spieltag): 18. Mai

18. Mai Relegation: 22. bis 29. Mai

So sieht ein Spieltag der 3. Fußball-Liga 2023/24 aus

In dieser Saison verläuft der Regelspieltag von Freitag bis Sonntag. Ein Spiel findet am Freitagabend zwischen 18 und 20.30 Uhr statt. Darauf folgen fünf Spiele am Samstag, alle ab 14 Uhr. Das Topspiel findet dann am Samstagnachmittag, voraussichtlich zwischen 16 und 18 Uhr statt. Schließlich werden drei Spiele am Sonntag, entweder zwischen 13.30 und 14 Uhr oder zwischen 16.30 und 19.30 Uhr ausgetragen.

Bei einem Wochenspieltag finden fünf Spiele am Dienstag und fünf am Mittwoch statt, Anstoßzeit ist immer um 19 Uhr. Am letzten Spieltag der Saison werden alle zehn Spiele zeitgleich ausgetragen.

3. Fußball-Liga 2023/24: Das sind alle Mannschaften

Nachdem zum Ende der letzten Saison die Mannschaften SSV Jahn Regensburg und SV Sandhausen als Direktabsteiger aus der 2. Liga dazugekommen sind und Armina Bielefeld als Verlierer der Relegationsspiele hinzukam, waren alle Teams für die Saison 23/24 gesetzt. Hier finden Sie alle Mannschaften der 3. Fußball-Liga aufgelistet: