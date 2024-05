3. Liga 2023/24: Übertragung live im Free-TV und Stream

Wo sind die Spiele der 3. Liga in der Saison 2023/24 zu sehen? Welche Spiele laufen im Free-TV? Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga finden Sie hier.

Für die 3. Liga ändert sich in der Saison 2023/24 so einiges. Denn der alte Medienrechte-Vertrag für die Liga ist ausgelaufen. Das bedeutet, dass unter anderem die Spieltage der Mannschaften neu verhandelt wurden. Im Gegensatz zur Übertragung der Saison 2022/23 sind von nun an keine Montagsspiele mehr zu sehen. Der Regelspieltag geht nun von Freitag bis Sonntag. Damit wird die 3. Liga in dieser Hinsicht an die beiden höheren Ligen angepasst.

Los ging die 3. Liga am 4. August 2023. Insgesamt gibt es in dieser Saison 38 Spieltage, sie endet am 18. Mai 2024. Unterbrochen wurde die 3. Liga von der Winterpause vom 21. Dezember bis zum 19. Januar. Wo und wann die Spiele zu sehen sind, erfahren Sie hier. Wir zeigen Ihnen, welcher Streaming-Anbieter die meisten Spiele überträgt und ob es auch Spiele im Free-TV zu sehen gibt.

3. Liga 2023/24: Übertragung der Spiele im TV und Stream

In dieser Saison gibt es ein umfangreicheres Übertragungsangebot für die 3. Liga als je zuvor. Neben der Übertragung ganzer Spiele ist für den Zeitraum der nächsten vier Jahre nämlich auch ein großes Angebot an Zusammenfassungen und Highlights der Spiele bei verschiedenen Sendern geplant.

Was die Übertragung ganzer Spiele betrifft, so hat sich im Vergleich zur vorherigen Saison wenig geändert. Diese Sender übertragen die 3. Liga in der Saison 2023/24:

MagentaSport : Wie in den Vorjahren zeigt der Pay-TV-Anbieter MagentaSport alle 380 Spiele der Saison live im Pay-TV und Stream. Davon sind insgesamt 312 exklusiv nur dort zu sehen.

: Wie in den Vorjahren zeigt der Pay-TV-Anbieter MagentaSport alle 380 Spiele der Saison live im Pay-TV und Stream. Davon sind insgesamt 312 exklusiv nur dort zu sehen. ARD : Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat das Recht erworben, insgesamt 68 Partien der 3. Liga in der Saison 2023/24 zu zeigen. Die ARD und ihre Drittprogramme ( BR , HR, MDR , NDR , RBB , SR, SWR , WDR ) dürfen bis zu zwei Spiele pro Wochenende übertragen. Diese Spiele sind damit kostenlos im Free-TV zu sehen. Auch eine Übertragung im Internet ist über den kostenlosen ARD-Live-Stream möglich.

Die folgenden Vereine sind aus der 2. Bundesliga abgestiegen und ab der Saison 2023/24 in der 3. Liga zu sehen:

Arminia Bielefeld

SSV Jahn Regensburg

SV Sandhausen

Die folgenden Vereine haben den Sprung in die 3. Liga aus den Regionalligen geschafft:

SSV Ulm (1846)

(1846) Preußen Münster

VfB Lübeck

SpVgg Unterhaching

3. Liga 23/24: Anstoßzeiten in der Saison 2023/24

Die wohl größte Änderung in der Saison 2023/24 für Fans der 3. Liga ist, dass die Montagsspiele wegfallen. Die Entscheidung hierfür wurde bereits 2022 getroffen. Gegen eine Weiterführung der Spiele am Montag haben elf Vereine gestimmt, sieben waren dafür, zwei haben sich enthalten.

Das sind die Spieltage in der 3. Liga:

Freitags: 1 Spiel

Samstags: 6 Spiele

Sonntags: 3 Spiele

Folgendermaßen sehen die Anstoßzeiten aus: Am Freitagabend zwischen 18 und 20.30 Uhr wird ein Spiel ausgetragen. Am Samstag ist die Starzeit für fünf von sechs Spielen um 14 Uhr. Das Topspiel fällt auf den Samstagnachmittag, voraussichtlich zwischen 16 und 18 Uhr. Am Sonntag schließlich werden die drei Spiele entweder zwischen 13.30 und 14 Uhr oder zwischen 16.30 und 19.30 Uhr ausgetragen.

Die wichtigsten Termine für die 3. Liga 2023/24 sind: