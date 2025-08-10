3. Liga 25/26: Spielplan und Termine im Überblick

2025/26 startete die 3. Liga-Saison im August. Die wichtigsten Termine stehen fest, allerdings noch nicht alle teilnehmenden Mannschaften. Welche Teams auf- und welche absteigen, entscheidet sich erst noch. Sobald dahingehend Klarheit herrscht, werden die entsprechenden Informationen in diesem Artikel ergänzt. Die Übertragung der 3. Liga 24/25 übernimmt derweil erneut der Bezahlsender MagentaTV. Dort gibt es alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge zu sehen.

Sie wollen mehr über die Saison 2025/26 der 3. Liga erfahren? Wie sieht der Spielplan aus und welche Mannschaften sind mit dabei? Wann sind die Winterpause und der letzte Spieltag? Alle wichtigen Informationen zur neuen Saison der 3. Fußball-Liga haben wir hier für Sie zusammengetragen.

3. Fußball-Liga 2025/26: Spielplan und Termine

Seit dem 1. August 2025 rollt der Ball in der 3. Liga wieder, zumindest bis zur ersten längeren Unterbrechung: Nach dem 19. Spieltag vom 19. bis 21. Dezember 2025 verabschiedet sich der Spielbetrieb wie üblich in eine vierwöchige Winterpause, am 16. Januar 2026 geht es dann mit der zweiten Saisonhälfte weiter. Der letzte Spieltag wird am Samstag, dem 16. Mai 2026, ausgetragen – anschließend folgen die Relegationsspiele. Nach derzeitigem Planungsstand (Mai 2025) sollen diese zwischen dem 21. und 26. Mai 2026 stattfinden. Die genaue Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Auch in der kommenden Spielzeit gibt es natürlich zwischendurch Länderspielpausen (6./7. September 2025, 11./12. Oktober 2025, 15./16. November 2025, 28./29. März 2026) und Pokalspiele.

Das sind alle Termine der 3. Fußball-Liga 2025/26 im Überblick:

Start der Drittliga-Saison: 1. – 3. August

1. DFB-Pokalrunde: 15. – 18. August und 26./27. August

2. DFB-Pokalrunde: 28./39. Oktober

Achtelfinale DFB-Pokal: 2./3. Dezember

Letzter Drittliga-Spieltag 2025: 19. – 21. Dezember

Erster Drittliga-Spieltag 2026: 16. – 18. Januar

Viertelfinale DFB-Pokal: 3./4. und 10./11. Februar

Halbfinale DFB-Pokal: 21./22. April

Letzter Drittliga-Spieltag: 16. Mai

Relegation: 21. – 26. Mai

Finale DFB-Pokal: 23. Mai

Diese Mannschaften treffen an den jeweiligen Spieltagen aufeinander:

1. Spieltag - 2. bis 3. August 2025

SV Waldhof Mannheim - SC Verl

FC Ingolstadt - Jahn Regensburg

FC Viktoria Köln - 1. FC Schweinfurt 05

Erzgebirge Aue - Hansa Rostock

VfL Osnabrück - Alemannia Aachen

Energie Cottbus - 1. FC Saarbrücken

SV Wehen Wiesbaden - SSV Ulm 1846 Fussball

MSV Duisburg - VfB Stuttgart II

TSG Hoffenheim II - TSV Havelse

Rot-Weiss Essen - TSV 1860 München

Weitere Begegnungen finden Sie auf der offiziellen Seite des DFB.

So sieht ein Spieltag der 3. Fußball-Liga 2025/26 aus

Ein normaler Spieltag in der 3. Liga findet auch in der Saison 2025/26 von Freitag bis Sonntag statt. Am Freitagabend wird laut Regelwerk zwischen 18 und 20.30 Uhr gespielt. An Samstagen hingegen gibt es jeweils fünf Spiele, die allesamt um 14 Uhr beginnen. Das jeweilige Topspiel des Tages wird schließlich am Samstagnachmittag angepfiffen, aller Voraussicht nach um 17.30 Uhr. Den Abschluss eines jeden Spieltags bilden drei Partien am Sonntag, die entweder zwischen 13.30 und 14 Uhr oder zwischen 16.30 und 19.30 Uhr ausgetragen werden.

Bei englischen Wochen finden fünf Spiele am Dienstag sowie fünf am Mittwoch statt, der Anstoß erfolgt dabei immer um 19 Uhr. Am letzten Spieltag der Saison 2025/26 werden alle zehn Begegnungen parallel zur selben Uhrzeit ausgetragen. Insgesamt finden im Rahmen der Drittliga-Saison 2025/26 380 Ligaspiele sowie zwei Relegationsspiele statt.

3. Fußball-Liga 2025/26: Diese Mannschaften sind dabei

In der aktuellen Saison der 3. Liga gibt es Bewegung: SSV Jahn Regensburg und SSV Ulm 1846 stiegen aus der 2. Bundesliga ab und kehrten direkt in die Drittklassigkeit zurück. Zweitligist Eintracht Braunschweig sicherte sich in der Relegation den Klassenerhalt, wodurch der 1. FC Saarbrücken ein weiteres Jahr in der 3. Liga bleibt.

Nicht mehr dabei sind die Absteiger Borussia Dortmund II, Hannover 96 II, SV Sandhausen und SpVgg Unterhaching. Neu hinzukommen die Aufsteiger aus der Regionalliga: MSV Duisburg, 1. FC Schweinfurt und TSG Hoffenheim II. Den vierte und letzten Aufstiegsplatz hat sich der TSV Havelse in der Relegation gegen Lok Leipzig ergattert.

Folgende Mannschaften bilden die 3. Liga der Saison 2025/2026:

1. FC Saarbrücken

1. FC Schweinfurt 05

Alemannia Aachen

Energie Cottbus

Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt 04

Hansa Rostock

Jahn Regensburg

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

SC Verl

SSV Ulm 1846

TSG Hoffenheim II

TSV Havelse

TSV 1860 München

VfB Stuttgart II

VfL Osnabrück

SV Waldhof Mannheim

Viktoria Köln

Wehen Wiesbaden