3x3 Basketball bei Olympia 2024: Termine & Übertragung

Olympische Sommerspiele 2024: Beim 3x3 Basketball handelt es sich um eine Sportart, die noch nicht lange olympisch ist. Erstmals in den vergangenen Sommerspielen 2021 in Tokio wurden olympische Medaillen vergeben. Auch bei Olympia 2024 in Paris wird 3x3 Basketball wieder mit dabei sein. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über den Zeitplan und die Termine sowie die Übertragung im Free-TV und Stream.

3x3 Basketball: Zeitplan und Termine bei Olympia 2024 in Paris

Der Olympia-Zeitplan 2024 steht bereits und damit ist auch klar, wann die Spiele im 3x3 Basketball ausgetragen werden. Am 30. Juli 2024 startete im Pariser La Concorde die Gruppenphase der Damen und Herren im 3x3 Basketball. Bis zum 5. August 2024 wurden zahlreiche Partien ausgetragen, bis an diesem Tag sowohl bei den Damen als auch bei den Herren das Finale stieg. Nachfolgend sehen Sie einen Kalender mit allen Terminen zu den Spielen im 3x3 Basketball bei Olympia 2024:

Dienstag, 30. Juli 2024

17.30 Uhr: Damen Gruppenphase Deutschland - Vereinigte Staaten von Amerika

18.00 Uhr: Damen Gruppenphase Australien - Kanada

18.35 Uhr: Herren Gruppenphase Lettland - Litauen

19.05 Uhr: Herren Gruppenphase China - Niederlande

21.00 Uhr: Damen Gruppenphase Spanien - Aserbaidschan

21.30 Uhr: Damen Gruppenphase Frankreich - China

22.05 Uhr: Herren Gruppenphase Polen - Frankreich

22.35 Uhr: Herren Gruppenphase Serbien - Vereinigte Staaten von Amerika

Mittwoch, 31. Juli 2024

17.30 Uhr: Damen Gruppenphase Deutschland - Australien

18.00 Uhr: Damen Gruppenphase Kanada - China

18.35 Uhr: Herren Gruppenphase Lettland - Niederlande

19.05 Uhr: Herren Gruppenphase Serbien - China

21.00 Uhr: Damen Gruppenphase Frankreich - Spanien

21.30 Uhr: Damen Gruppenphase Vereinigte Staaten von Amerika - Aserbaidschan

22.05 Uhr: Herren Gruppenphase Litauen - Frankreich

22.35 Uhr: Herren Gruppenphase Vereinigte Staaten von Amerika - Polen

Donnerstag, 1. August 2024

9.00 Uhr: Damen Gruppenphase China - Australien

9.30 Uhr: Damen Gruppenphase Deutschland - Kanada

10.05 Uhr: Herren Gruppenphase Niederlande - Serbien

10.35 Uhr: Herren Gruppenphase China - Lettland

12.30 Uhr: Damen Gruppenphase Aserbaidschan - Frankreich

13.00 Uhr: Damen Gruppenphase Vereinigte Staaten von Amerika - Australien

13.35 Uhr: Herren Gruppenphase Litauen - Polen

14.05 Uhr: Herren Gruppenphase Niederlande - Frankreich

18.00 Uhr: Damen Gruppenphase China - Spanien

18.30 Uhr: Damen Gruppenphase Deutschland - Aserbaidschan

19.05 Uhr: Herren Gruppenphase Vereinigte Staaten von Amerika - Litauen

19.35 Uhr: Herren Gruppenphase China - Polen

21.30 Uhr: Damen Gruppenphase Spanien - Vereinigte Staaten von Amerika

22.00 Uhr: Damen Gruppenphase Kanada - Frankreich

22.35 Uhr: Herren Gruppenphase Serbien - Frankreich

23.05 Uhr: Herren Gruppenphase Vereinigte Staaten von Amerika - Lettland

Freitag, 2. August 2024

9.00 Uhr: Damen Gruppenphase China - Deutschland

9.30 Uhr: Damen Gruppenphase Australien - Aserbaidschan

10.05 Uhr: Herren Gruppenphase Litauen - China

10.35 Uhr: Herren Gruppenphase Polen - Niederlande

12.30 Uhr: Damen Gruppenphase Australien - Spanien

13.00 Uhr: Damen Gruppenphase Vereinigte Staaten von Amerika - Frankreich

13.35 Uhr: Herren Gruppenphase Niederlande - Litauen

14.05 Uhr: Herren Gruppenphase Frankreich - Lettland

17.30 Uhr: Damen Gruppenphase Aserbaidschan - China

18.00 Uhr: Damen Gruppenphase Vereinigte Staaten von Amerika - Kanada

18.35 Uhr: Herren Gruppenphase Frankreich - Vereinigte Staaten von Amerika

19.05 Uhr: Herren Gruppenphase Lettland - Serbien

21.00 Uhr: Damen Gruppenphase Kanada - Spanien

21.30 Uhr: Damen Gruppenphase Frankreich - Deutschland

22.05 Uhr: Herren Gruppenphase Serbien - Polen

22.35 Uhr: Herren Gruppenphase China - Vereinigte Staaten von Amerika

Samstag, 3. August 2024

17.30 Uhr: Damen Gruppenphase Aserbaidschan - Kanada

18.00 Uhr: Damen Gruppenphase Spanien - Deutschland

18.35 Uhr: Damen Gruppenphase Frankreich - Australien

19.05 Uhr: Damen Gruppenphase China - Vereinigte Staaten von Amerika

21.30 Uhr: Damen Play-in Games

22.05 Uhr: Damen Play-in Games

Sonntag, 4. August 2024

17.30 Uhr: Frankreich - China

18.00 Uhr: Polen - Lettland

18.35 Uhr: Litauen - Serbien

19.05 Uhr: Vereinigte Staaten von Amerika - Niederlande

21.30 Uhr: Herren Play-in Games

22.05 Uhr: Herren Play-in Games

Montag, 5. August 2024

17.30 Uhr: Damen Halbfinale

18.00 Uhr: Herren Halbfinale

18.35 Uhr: Damen Halbfinale

19.05 Uhr: Herren Halbfinale

21.00 Uhr: Damen Spiel um Platz 3

21.30 Uhr: Herren Spiel um Platz 3

22.05 Uhr: Damen Finale

22.35 Uhr: Herren Finale

Olympia 2024: Übertragung vom 3x3 Basketball im Free-TV

Die Übertragung der olympischen Wettkämpfe 2024 wird durch Warner Bros. Discovery gewährleistet. Damit wird es diverse Entscheidungen durchaus auch im Free-TV zu sehen geben - nämlich live auf Eurosport 1. Darüber hinaus haben sich ARD und ZDF für Olympia 2024 ebenfalls Teillizenzen gesichert.

Diese Spiele werden im Free-TV gezeigt:

30. Juli 2024, Vorrunde, 17.30 Uhr, ZDF

2. August 2024, Männer/Frauen Gruppenphase, 09.05-17.00 Uhr, ARD

5. August 2024, Halbfinale Frauen, 17.30 Uhr, ZDF

5. August 2024, Halbfinale Männer, 18 Uhr, ZDF

5. August 2024, Spiel um Bronze, Frauen, 21.00 Uhr, ZDF

5. August 2024, Spiel um Bronze, Männer, 21.30 Uhr, ZDF

5. August 2024, Finale, Frauen, 22.00 Uhr, ZDF

5. August 2024, Finale Männer, 22.30 Uhr, ZDF

3x3 Basketball: Übertragung der olympischen Spiele 2024 im Live-Stream

Alle Wettkämpfe bei Olympia 2024 werden über den Live-Stream der Plattform Discovery+ zu sehen sein. Um mit Sicherheit auch die Medaillenentscheidungen im 3x3 Basketball live mitverfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Wählt man die monatliche, werbeunterstützte Variante zahlt man 3,99 Euro - für die werbefreie Option 5,99 Euro. Wahlweise ist auch ein Jahresabo möglich: Die Preise für die Version mit Werbung liegen bei 39,99 Euro - für die ohne bei 59,99 Euro. Wer lieber online bei den Öffentlich-Rechtlichen schauen möchte, kann auf den ARD Live-Stream oder den ZDF Live-Stream zurückgreifen.

3x3 Basketball bei Olympia 2024: Die Siegerteams 2021 in Tokio

Nachdem 3x3 Basketball als Sportart erst das zweite Mal überhaupt bei Olympia vertreten ist, gibt es im Damen- und Herrenbereich nur jeweils ein Team zu vermelden, das bislang olympisches Gold in dieser Disziplin gewinnen konnte: Lettland setzte sich bei den Olympischen Sommerspielen 2021 bei den Männern durch, die USA bei den Frauen.