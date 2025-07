Deswegen können Frauen keine Elfmeter schießen

Die Zahl muss eingeordnet werden. Nur für sich stehend, wirkt sie erstmal erschreckend. Lediglich 27 von 50 Elfmetern haben bei der vergangenen EM der Frauen den Weg ins Tor gefunden. Das sind 54 Prozent. Und weil es Frauen mit der Mathematik im Allgemeinen nicht so haben: Das ist etwas mehr als die Hälfte. Als dürfte man für 1000 Euro Schmuck kaufen und würde nur 540 Euro ausgeben. Schade wär das. Würde aber freilich keiner Frau passieren. 54 Prozent verwandelte Elfmeter ist recht wenig. Normalerweise bewegt sich die Quote zwischen 75 und 80 Prozent. Normalerweise, also hauptsächlich, schießen aber Männer Elfmeter. Sie spielen häufiger Fußball als Frauen. Weil sie stärker und schneller sind und ihnen das komplexe Spiel eher liegt als den Frauen.

Es ist bekannt, dass Männer ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen haben als Frauen. Jeder Mann weiß das. In der Praxis findet dieser genetische Vorteil seine Anwendung im Einparken des Autos. Wo Frauen lange auf der Suche nach großflächigem Raum sind, nutzen präzise analysierende Männer die kleinste sich auftuende Lücke. Männer können Entfernungen viel besser einschätzen und wissen daher, wohin ein Ball geschossen werden muss, damit der Torhüter keine Chance hat, ihn zu erreichen.

Den Frauen ist auch kein Vorwurf zu machen, mit Druck nicht so gut umgehen zu können wie Männer. Ihr Leben ist schließlich ein einziger Wettbewerb. Beginnend unter der Gemeinschaftsdusche. Wer verträgt mehr Bier? Wie oft kann man eine Klassenstufe wiederholen? Der enorme Druck, in der entscheidenden Mathe-Ex eine 3 schreiben zu müssen. Frauen hingegen lernen brav und konsequent und himmeln Männer aufgrund derer Fähigkeiten an der Flasche an.

Frauen sollten aus sieben Metern schießen müssen

Man muss den Frauen deswegen nicht gleich das Elfmeterschießen verbieten. Das wirkt im 21. Jahrhundert anachronistisch. Die Spezialdisziplin des Fußballs muss nur an den weiblichen Körper und Geist angepasst werden. Sie sollten aus sieben Metern schießen und der Torfrau muss es verboten sein, sich zu bewegen. So könnte die Quote möglicherweise auf 80 Prozent gesteigert werden.

Für alle Frauen, die sich damit schwertun, das einzuordnen: Das sind ungefähr 20 Prozent weniger als die Menge an Unfug, die hier verbreitet wird.