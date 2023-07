Spirit siegt gegen Liquid und gewinnt Dota 2 Riyadh Masters

Der Dota-Weltmeister von 2021 findet zu alter Form zurück: Mit knappen Comebacks entscheidet Spirit das Finale der Riyadh Masters. Die Gegner landen mal wieder nur auf dem zweiten Platz.

Team Spirit hat im Finale der Dota 2 Riyadh Masters mit 3:1 gegen Team Liquid gewonnen. Das Preisgeld der Titelträger für das größte Turnier in der "Gamers 8"-Reihe, das in Saudi-Arabien veranstaltet wird, beträgt 5 Millionen US-Dollar.

"Ich möchte all unseren Fans danken, denn wir hatten eine sehr schwere Saison", sagte sich Myroslav "Mira" Kolpakov im Interview nach dem Finale. "Wir haben alle Majors verloren. Wir landeten zum Teil auf dem letzten Platz. Aber ihr habt uns trotzdem geschrieben und für uns gejubelt. Danke Leute, danke!"

Im Finale lag Liquid die meiste Zeit über eigentlich vorne. Das erste Spiel ging klar an die Westeuropäer, Spirit konnte sich kaum wehren. Auch die zweite und dritte Partie kontrollierte Liquid, am Ende verlor das Team jedoch immer den entscheidenden Teamkampf. Erst das letzte Spiel kontrollierten das russisch-ukrainische Mixteam. Liquid bäumte sich zwar ein wenig auf, wurde aber am Ende überrollt.

Riyadh Masters: Team Liquid als ewiger Zweiter

Spirit prägte das Turnier durch seine Comebacks. Auch im osteuropäischen Duell gegen BetBoom im Halbfinale der Upper Bracket unterlag der ehemalige Weltmeister seinen Rivalen eigentlich die meiste Zeit. Durch clever gespielte Teamkämpfe konnte Spirit die Spiele am Ende dann meist doch noch für sich entscheiden.

Liquid schließt damit erneut ein internationales Dota-Turnier auf dem zweiten Platz ab. Das Team verlor in allen Major-Turnieren dieser Saison die Finalspiele gegen Gaimin Gladiators.

(dpa)