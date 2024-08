7er-Rugby bei Olympia 2024: Termine, Zeitplan und Übertragung

Vom 24. Juli bis zum 31. Juli 2024 finden in diesem Jahr bei den Olympischen Sommerspielen in Frankreich, zwei Wettbewerbe im 7er-Rugby, auch Rugby Sevens genannt, statt. Dabei versuchen insgesamt 24 Mannschaften, bestehend aus jeweils zwölf weiblichen und männlichen Sportlern, sich im Stade de France in Saint-Denis im Norden Frankreichs für die Olympischen Medaillen zu qualifizieren. Pro Wettbewerb werden also zwölf Quotenplätze vergeben. Der französischen Mannschaften steht jeweils ein Platz zu, da Frankreich Gastgeber von Olympia 2024 ist.

Anders als die traditionelle Variante wird 7er-Rugby mit nur 7 statt 15 Spielern gespielt. 2016 wurde 7er-Rugby aus der Familie der Rugbysportarten ein Teil der Olympischen Spiele. Wie sieht in diesem Jahr der Zeitplan des 7er-Rugby aus? Und wo und wann werden die verschiedenen Runden der Wettbewerbe übertragen? Hier erhalten Sie die Antworten auf diese Fragen.

7er-Rugby: Das sind die Termine und der Zeitplan

Laut dem Zeitplan von Olympia 2024 starteten am 24. Juli die Vorrunden des 7er-Rugby. Dabei treten die Damen und Herren in insgesamt je 12 verschiedenen Mannschaften getrennt voneinander an, um sich für die nächsten Runden qualifizieren zu können. Zunächst fanden die Spiele der Herren statt, sodass am Samstag, dem 27. Juli 2024 deren Finale ausgetragen werden konnte. Dann waren die Damen an der Reihe. Das Finalspiel der Damen war für den Dienstag, dem 30. Juli 2024 angesetzt. Aber Achtung: Es kann laut dem Veranstalter zu Änderungen der Zeiten und Termine kommen. Hier finden Sie dennoch alle angekündigten Termine im Zeitplan des 7er-Rugby auf einen Blick:

Mittwoch, 24. Juli 2024

15.30 Uhr: Vorrunde Australien - Samoa

16.00 Uhr: Vorrunde Argentinien - Kenia

16.30 Uhr: Vorrunde Frankreich - USA

17.00 Uhr: Vorrunde Fidschi - Uruguay

17.30 Uhr: Vorrunde Irland - Südafrika

18.00 Uhr: Vorrunde Neuseeland - Japan

19.00 Uhr: Vorrunde Australien - Kenia

19.30 Uhr: Vorrunde Argentinien - Samoa

20.00 Uhr: Vorrunde Frankreich - Uruguay

20.30 Uhr: Vorrunde Fidschi - USA

21.00 Uhr: Vorrunde Irland - Japan

21.30 Uhr: Vorrunde Neuseeland - Südafrika

Donnerstag, 25. Juli 2024

14.00 Uhr: Vorrunde Samoa - Kenia

14.30 Uhr: Vorrunde Argentinien - Australien

15.00 Uhr: Vorrunde USA - Uruguay

15.30 Uhr: Vorrunde Fidschi - Frankreich

16.00 Uhr: Vorrunde Südafrika - Japan

16.30 Uhr: Vorrunde Neuseeland - Irland

20.00 Uhr: Herren Plätze 9-12

20.30 Uhr: Herren Plätze 9-12

21.00 Uhr: Herren Viertelfinale

21.30 Uhr: Herren Viertelfinale

22.00 Uhr: Herren Viertelfinale

22.30 Uhr: Herren Viertelfinale

Samstag, 27. Juli 2024

14.30 Uhr: Herren Plätze 5-8

15.00 Uhr: Herren Plätze 5-8

15.30 Uhr: Herren Halbfinale

16.00 Uhr: Herren Halbfinale

16.30 Uhr: Herren Plätze 11-12

17.00 Uhr: Herren Plätze 9-10

18.00 Uhr: Herren Plätze 7-8

18.30 Uhr: Herren Plätze 5-6

19.00 Uhr: Herren Spiel um Platz 3

19.45 Uhr: Herren Finale

Sonntag, 28. Juli 2024

15.30 Uhr: Vorrunde Irland - Großbritannien

16.00 Uhr: Vorrunde Australien - Südafrika

16.30 Uhr: Vorrunde USA - Japan

17.00 Uhr: Vorrunde Frankreich - Brasilien

17.30 Uhr: Vorrunde Fidschi - Kanada

18.00 Uhr: Vorrunde Neuseeland - China

19.00 Uhr: Vorrunde Irland - Südafrika

19.30 Uhr: Vorrunde Australien - Großbritannien

20.00 Uhr: Vorrunde USA - Brasilien

20.30 Uhr: Vorrunde Frankreich - Japan

21.00 Uhr: Vorrunde Fidschi - China

21.30 Uhr: Vorrunde Neuseeland - Kanada

Montag, 29. Juli 2024

14.00 Uhr: Vorrunde Großbritannien - Südafrika

14.30 Uhr: Vorrunde Australien - Irland

15.00 Uhr: Vorrunde Japan - Brasilien

15.30 Uhr: Vorrunde Frankreich - USA

16.00 Uhr: Vorrunde Kanada - China

16.30 Uhr: Vorrunde Neuseeland - Fidschi

20.00 Uhr: Damen Plätze 9-12

20.30 Uhr: Damen Plätze 9-12

21.00 Uhr: Damen Viertelfinale

21.30 Uhr: Damen Viertelfinale

22.00 Uhr: Damen Viertelfinale

22.30 Uhr: Damen Viertelfinale

Dienstag, 30. Juli 2024

14.30 Uhr: Damen Plätze 5-8

15.00 Uhr: Damen Plätze 5-8

15.30 Uhr: Damen Halbfinale

16.00 Uhr: Damen Halbfinale

16.30 Uhr: Damen Plätze 11-12

17.00 Uhr: Damen Plätze 9-10

18.00 Uhr: Damen Plätze 7-8

18.30 Uhr: Damen Plätze 5-6

19.00 Uhr: Damen-Spiel um Platz 3

19.45 Uhr: Damen Finale

Olympia 2024: Übertragung vom 7er-Rugby im Free-TV

Die Übertragung der Spiele wird von Warner Bros. Discovery für Sie bereitgestellt, sodass Eurosport 1 vereinzelte Wettkämpfe im Free-TV übertragen wird. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich Sublizenzen bei der Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2024 gesichert. Die Gruppenphase ist am 24. Juli ab 14.20 Uhr, am 25. Juli ab 18.30 Uhr und am 26. Juli ab 19.00 Uhr auf Eurosport zu sehen. Am 27. Juli wird von 17.05 Uhr bis 19.57 das Finale sowie das Spiel um Platz 3 der Männer bei der ARD übertragen.

Übertragung vom 7er-Rugby im Stream

Sie haben die Möglichkeit, alle Wettkämpfe der Olympischen Sommerspiele 2024 im Live-Stream auf Discovery+ zu sehen. Dazu gehören natürlich auch die Wettbewerbe im 7er-Rugby. Um die Medaillenentscheidungen live zu sehen, brauchen Sie jedoch ein Abo für Discovery+. Die werbefreie Variante dieses Streamingdienst kostet aktuell 5,99 Euro im Monat. Der Anbieter hat zudem auch eine werbeunterstützende Variante für 3,99 Euro im Monat. (Stand: Mai 2024)

Wer lieber bei den Öffentlich-Rechtlichen online schauen möchte, kann auch auf den ARD Live-Stream zurückgreifen.

7er-Rugby bei Olympia 2024: Die Siegerteams 2021 in Tokio

Bei den Olympischen Sommerspielen 2020, welche wegen der Pandemie erst 2021 stattfinden konnten, wurde die Medaillenentscheidungen des 7er-Rugby zum zweiten Mal im Programm von Olympia ausgetragen. Im Wettbewerb der Männer konnte die Mannschaft aus Fidschi die goldene Medaille im 7er-Rugby ergattern. Sie waren auch die Sieger bei Olympia 2016. Die goldene Medaille der Damen bekam im 7er-Rugby die Mannschaft aus Neuseeland bei Olympia 2020.