8-Stunden-Rennen von Bahrain: Live-Übertragung vom WEC-Finale im Gratis-Stream

Das Finale der FIA-Langstecken-Weltmeisterschaft (WEC) steigt demnächst in Bahrain. RTL+ kümmert sich um die Live-Übertragung im Gratis-Stream. Zu welchem Termin und zu welcher Uhrzeit? Das erfahren Sie hier.

Die FIA World Endurance Championship (WEC) steuert auf ihren Höhepunkt zu: Anfang November geht das Finale der Langstrecken-Weltmeisterschaft über die Bühne beziehungsweise die Rennstrecke. Wir geben Ihnen hier alle Infos zum exakten Termin und zur Übertragung dieses Motorsport-Events.

8-Stunden-Rennen von Bahrain: Termin und Uhrzeit

Das Rennen beginnt am Sonntag, 6. November 2021, um 12 Uhr.

Live-Übertragung beim 8-Stunden-Rennen von Bahrain

Das 8-Stunden-Rennen von Bahrain steht am 6.11.21 ab 12 Uhr beim Streamingdienst RTL+ (bis zum 3.11.21 "TVNow") als kostenloser Livestream zum Abruf bereit. Der Dienst überträgt das Rennen zum ersten Mal in voller Länge.

Am selben Tag bietet die RTL-Mediengruppe in ihrem TV-Sender Nitro einen kompletten Motorsportnachmittag an. Im Anschluss des vorletzten Rennens der Supersportwagenserie ADAC GT Masters am Nürburgring (live ab 14.30 Uhr) müssen die Rennsportfans auch hier im Free-TV nicht auf das Saisonfinale der WEC verzichten: Nitro überträgt ab 17 Uhr die letzten drei Stunden von Bahrain - bis zur Zieldurchfahrt.

RTL+, der Streamer der Gruppe, läuft wie gesagt noch bis Anfang November als "TVNow". Zumindest bis zur Umstellung gelten die folgende Produktpalette und die Preisliste - danach ist auf jeden Fall mit Umbenennungen, vermutlich auch mit leichten Angebots-Umschichtungen zu rechnen.

Der Streaming-Dienst kostet laut Anbieter aktuell als "Premium"-Paket monatlich 4,99 Euro. Der erste Monat ist dabei gratis, das Abo jederzeit kündbar. Die Basis-Version TVNow "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Das Streamen von Livestreams über das "Live Only"-Paket ist mit 2,99 Euro monatlichen Kosten verbunden. Wer auf Extras nicht verzichten möchte, abonniert TVNow "Premium+". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig.

Das 8-Stunden-Rennen von Bahrain ist Teil der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft

Die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (offiziell "FIA World Endurance Championship", kurz "WEC") ist eine Langstrecken-Rennserie für Sportprototypen und Gran Turismos, die seit 2012 nach den Regeln und Richtlinien der 24 Stunden von Le Mans ausgetragen wird.

Seit 2013 fahren die Gran-Turismo-Fahrzeuge und die Sport-Prototypen zwei unterschiedliche Qualifikationssitzungen von jeweils 25 Minuten Dauer. Jedes Team muss zwei Fahrer nominieren, die auf dem gleichen Satz Reifen jeweils zwei Runden absolvieren. Aus den vier Runden wird ein Mittelwert gebildet, der über die Startreihenfolge der Fahrzeuge entscheidet.

Was läuft außer dem 8-Stunden-Rennen von Bahrain bei RTL?

RTL bringt am Wochenende vom 6. bis 7. November neben der WEC den spannenden Showdown in gleich zwei der Top-Rennserien. Der Meisterschaftskampf der Internationalen Deutschen GT-Meisterschaft spitzt sich seit nämlich nach dem Hockenheim-Rennen dramatisch zu. Beim Finale des ADAC GT Masters am Nürburgring haben jetzt noch 13 Fahrer Titelchancen.

RTL ist energisch ins Motorsport-Geschäft eingestiegen

Die Mediengruppe hat sich Anfang 2021 die TV-Rechte der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (World Endurance Championship, WEC) gesichert. Bereits im August lief mit dem traditionsreichen 24-Stunden-Rennen von Le Mans der Saisonhöhepunkt des WEC-Kalenders zum ersten Mal bei Nitro. Das Finale des ADAC GT Masters am 6. November markiert zugleich den Abschluss der ersten Saison der weltweit erfolgreichen GT-Meisterschaft mit dem neuen TV-Partner.

