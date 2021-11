„Der Mann mit den goldenen Beinen“: Uwe Seeler ist spektakulär normal

Uwe Seeler war der Held einer Generation, hatte aber wenig Heroisches. Er genießt noch heute Legendenstatus. Nun wird er 85 Jahre alt.

Ausgerechnet ein Mensch, der immer nur „normal, stinknormal“ sein wollte, ist immer noch eines der größten Sportidole des Landes – knapp 50 Jahre nach seinem Abschiedsspiel. Und obwohl Uwe Seeler sein Leben lang nur Hamburger und HSVler ist, kannte seine Popularität keine regionalen Grenzen. An diesem Freitag wird „Uns Uwe“ 85, und das ganze Land gratuliert. Ein Phänomen, das erklärt werden muss.

„Ich weiß aber nichts Neues über mich“, warnte er vor fünf Jahren schmunzelnd die Reporter, die Schlange standen, um ein Interview mit Seeler zu bekommen. Geduldig und gelassen bewältigte er den Medienmarathon zum 80. Diesmal musste er ein paar Termine absagen, auf ärztlichen Rat. Nichts Ernstes, versicherte seine Frau Ilka, aber Ruhe sei jetzt wichtig.

Seeler war ein furchtloser Stürmer

„Der Mann mit den goldenen Beinen“, wie die Hamburger Blätter in den 50er Jahren schwärmten, braucht nach einem schweren Sturz und einer Hüftoperation einen Spazierstock. „Es könnte besser sein, aber ich bin zufrieden“, hat er sein Bulletin selbst formuliert. Gutes Heilfleisch habe er ja immer gehabt, schiebt er lächelnd hinterher.

Stimmt: Seelers Krankenakte umfasst 65 Verletzungen, vom Nasenbeinbruch über einen Bandscheibenvorfall bis zu jenem Achillessehnenriss vom Februar 1965. Eine solche Verletzung bedeutete damals oft das Karriereende, doch Seeler kämpfte sich zurück. Sieben Monate später schoss er das Siegtor zum 2:1 in Stockholm gegen Schweden und die deutsche Nationalmannschaft damit zur Weltmeisterschaft nach England.

Es war eines jener Seeler-Tore, die unvergessen bleiben auch für die, die nur davon gehört oder in Fernseh-Rückblicken gesehen haben. Mit seinen knapp 1,70 Metern Körpergröße, 75 Kilogramm schwer, mit lichtem Haarschopf, kurzen, stämmigen Beinen, sah er nicht gerade aus wie der Schrecken der Abwehrspieler.

Aber er war ein furchtloser Mittelstürmer, er traf aus allen Lagen – mit dem linken wie mit dem (etwas stärkeren) rechten Fuß, dank seiner gewaltigen Sprungkraft oft mit dem Kopf. Seine Spezialität waren Fallrückzieher und Volleyschüsse, aber wenn es nicht anders ging, traf er mit dem Hinterkopf (wie 1970 im WM-Viertelfinale gegen England) oder im Sitzen mit dem Rücken zum Tor (wie 1960 in der Endrunde gegen Westfalia Herne).

Die Fans feierten Uwe Seeler nach der Rückkehr von der WM 1966 beim Empfang in Bonn. Sie hatten schon immer eine besondere Beziehung zu dem Mann, der trotz nur 1,70 Meter Körpergröße viele Kopfballtore erzielte. Seeler ist seit 1959 mit seiner Frau Ilka verheiratet. Sie leben zusammen in Norderstedt. Foto: Wolfgang Weihs, dpa

„Tore schießen war ihm angeboren, er wollte auf dem Platz nichts anderes“, beschrieb ihn ein Reporter, „er brauchte auf dem Spielfeld keinen Kompass, selbst mit verbundenen Augen hätte er das Tor gefunden.“ Fast 500 Mal traf er in Pflichtspielen für seinen HSV, für die Nationalmannschaft, in der er 1954 mit 17 Jahren debütierte, traf er in 72 Länderspielen 43 Mal und trat bei vier Weltmeisterschaften an.

Der Ruhm veränderte ihn nicht

Das reicht allemal für einen Platz in der Ruhmeshalle, doch es erklärt noch nicht die ewige Popularität, die Beliebtheit über die Grenzen des Fußballfeldes hinaus. Es war seine Spielweise, die in den Zeitgeist der Aufbau- und Wirtschaftswunderjahre passte und Seeler zu einer Symbolfigur einer versunkenen Fußball-Epoche machte.

„Schweiß auf der Stirn, Dreck am Hemd und Blut am Bein – das waren die Insignien dieses Fußball-Idols“, beschrieb sein langjähriger HSV-Mitspieler Gerd Krug den Kampfgeist und den Siegeswillen Seelers, „er gewann vor allem, weil er nie verlieren wollte.“

Er konnte nicht verlieren – aber wenn er verloren hatte, akzeptierte er die Niederlage mit beeindruckendem Sportsgeist. Als das WM-Finale 1966 gegen England durch eine Fehlentscheidung verloren wurde, schluckte der Kapitän aus Hamburg die Enttäuschung herunter und führte die deutschen Nationalspieler als gute Verlierer zur Siegerehrung.

Reicht das, um zu einem klassen- und zeitlosen Sport-Helden zu werden, zu einem „Fußball-Idol ohne Verfallsdatum“, wie ihn der Kicker adelte? Nein, denn dazu wurde Seeler, weil ihn der Ruhm nicht veränderte. Er blieb dem HSV treu, lehnte Millionenangebote ab und verdiente sich lieber als Handelsvertreter von Adidas ein ordentliches Zubrot. Wenn er unterwegs war auf seinen Touren, fragte er oft bei irgendeinem Amateurverein an, ob er sich beim abendlichen Training mit den Hobbykickern fit halten könnte.

„Wir sind einfache Leute und stolz darauf“, erklärte Uwe Seeler seine Wurzeln, „mein Ziel war es immer, normal zu bleiben – es ist schön, normal zu sein.“ Geprägt hatte ihn „Vaddern“ – Erwin Seeler, ein kantiger, selbstbewusster Hafenarbeiter, groß geworden in der Arbeitersportbewegung und später Stürmer beim HSV.

Er ist mit seinem Leben glücklich

Er gab ihm das Talent mit, aber vor allem ein paar kernige Lebensweisheiten. „Geld ist nicht alles“, war eine davon, eine andere hieß „Ehrlich währt am längsten.“ Und er forderte klare Kante: „Ein Seeler macht keine halben Sachen.“

So hat er es gehalten, auch und vor allem mit der Seemanns-Tochter Ilka an seiner Seite, mit der er seit 1959 verheiratet ist, drei Töchter und sieben Enkelkinder hat. Wenn er nach einer Lebensbilanz gefragt wird, sagt er meistens: „Wir haben wohl vieles richtig gemacht.“

Es war und ist diese Bodenständigkeit, das ungekünstelte Bekenntnis zur Zufriedenheit mit einem normalen Leben, die Seeler die Sympathie von Millionen Menschen einbrachte. Sie erkennen sich in ihm wieder und sind stolz, dass es einer von ihnen nach oben geschafft hat, ohne sich zu verändern. Deshalb passt der Name „Uns Uwe“ – hamburgisch für „unser Uwe“ – perfekt.

Im Kontrast mit der Welt des modernen Fußballgeschäfts wirkt das altmodisch und aus der Zeit gefallen. Doch die Macher, die da an dem großen goldenen Rad dieser Geldmaschine drehen, sollten nie vergessen, dass die Menschen den Fußball nur lieben lernen durch Spieler mit Tugenden, wie Uwe Seeler sie hat. Daran muss man sie gelegentlich erinnern, erst recht am 85. von „Uns Uwe“.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.