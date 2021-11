AEV

17:38 Uhr

Die Augsburger Panther müssen am Wochenende auf vier Spieler verzichten

Plus Den Panthern fehlen momentan ein Torwart, zwei Verteidiger und ein Stürmer. Mit schlankem Kader geht die Mannschaft also in die beiden Heimspiele des Wochenendes.

Von Andreas Kornes

Als im Auswärtsspiel am Dienstagabend gegen Ingolstadt erst Chad Nehring und dann auch noch Scott Valentine verletzt in die Kabine mussten, machten schnell Befürchtungen die Runde, die zwei könnten länger fehlen. Endgültige Klarheit darüber gab es aber auch am Donnerstag noch nicht. Fest steht bisher nur, dass beide mehrere Wochen ausfallen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

