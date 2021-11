AEV

vor 22 Min.

Die Augsburger Panther schlittern immer tiefer in die Krise

Plus Fünf Niederlagen in Folge, dazu vier verletzte Leistungsträger. In Augsburg herrscht nach einem Viertel der Saison Tristesse. Die Länderspielpause wird regelrecht herbei gesehnt.

Von Andreas Kornes

Nach dem Spiel saßen die beiden Trainer in den Katakomben der Ingolstädter Saturn Arena auf der kleinen Pressetribüne und sahen ein bisschen aus wie Brüder, die nichts von ihrer engen Verwandtschaft wissen. Den deutlich unangenehmeren Abend hatte Mark Pederson, der offensichtlich Zweitgeborene und Trainer der Augsburger Panther, verlebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen