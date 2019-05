vor 1 Min.

ALBA Berlin im Halbfinale um Basketball-Meisterschaft

ALBAs Kenneth Ogbe legt den Ball gegen ratiopharm Ulm in den Korb.

Berlin (dpa) – ALBA Berlin ist vorzeitig in das Halbfinale um die deutsche Basketball-Meisterschaft eingezogen.

Die Hauptstädter setzten sich im dritten Viertelfinalspiel gegen ratiopharm Ulm mit 100:83 (50:43) durch und entschieden die Best-of-Five-Serie frühzeitig mit 3:0 für sich.

In der Vorschlussrunde trifft die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses ab dem kommenden Wochenende auf die EWE Baskets Oldenburg. Die Niedersachsen, die sich in der ersten K.o.-Runde ebenso problemlos mit 3:0 gegen die Telekom Baskets Bonn durchgesetzt hatten, besitzen in der Serie Heimrecht.

Erfolgreichste Werfer bei ALBA waren Peyton Siva (18 Punkte) und Martin Hermansson (14), für die von Thorsten Leibenath trainierten Ulmer punktete Katin Reinhardt (21) am sichersten.

Vor der Begegnung hatte Berlins Kapitän Niels Giffey eine Auszeichnung für das fairste Team der Liga entgegengenommen. Seine Mannschaft leistete sich in der Hauptrunde 584 Fouls und damit so wenige wie kein anderer Bundesligist. (dpa)

