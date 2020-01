vor 33 Min.

ARD und ZDF zeigen weiterhin die Nations League

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League sind weiterhin auf ARD und ZDF zu sehen.

Sportlich verlief die Premiere der Nations League für die DFB-Elf enttäuschend - aus Zuschauersicht war es ein Erfolg. Die Spiele gibt es weiterhin im Free-TV.

Das Erste und das ZDF zeigen 2020 alle Spiele der kommenden Uefa-Nations-League-Saison exklusiv live. Darauf verständigten sich die öffentlich-rechtlichen Sender mit der Uefa.

Infolge einer Reform des Modus durch die Uefa im Herbst 2019 verbleibt die deutsche Nationalmannschaft in Liga A der Uefa Nations League, in der nun statt wie bislang zwölf Mannschaften 16 Teams antreten. Aus diesem Grund bestreitet Deutschland in der Gruppenphase der Uefa Nations League, die zwischen September und November 2020 stattfindet, sechs statt wie bisher geplant vier Spiele.

ARD und ZDF teilen sich die Spiele der Nations League auf

Je drei dieser Begegnungen werden gemäß der Vereinbarung zwischen Uefa sowie SportA, der Sportrechteagentur von ARD und ZDF, live im Ersten und im ZDF zu sehen sein.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky zeigt sich erfreut über die Verabredung mit der Uefa: „Für uns war es wichtig, dass wir alle deutschen Spiele in der Uefa Nations League weiterhin exklusiv live in unseren Programmen zeigen können,“

Die Auslosung für die Gruppen der Uefa-Nations-League-Saison 2020/21 findet am 3. März 2020 in Amsterdam statt. (AZ)

