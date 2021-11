Zverev verpasst erste Halbfinal-Chance in Turin

Alexander Zverev kämpft sich gegen Daniil Medwedew zurück und wehrt im Tiebreak des dritten Satzes zwei Matchbälle ab. Am Ende aber verpasst Deutschlands Tennis-Ass einen großen Schritt zum Halbfinale.

Olympiasieger Alexander Zverev muss beim Saisonfinale der acht besten Tennisspieler nach einem verlorenen Nervenkrimi um das Halbfinale bangen.

Zwei Tage nach seinem Auftakterfolg bei den ATP Finals in Turin zog der Weltranglisten-Dritte gegen den Titelverteidiger und US-Open-Champion Daniil Medwedew mit 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (6:8) den Kürzeren und vergab damit die erste Chance auf das Weiterkommen. Ohne seine neue Freundin Sophia Thomalla in der Box lieferte sich Zverev zwar am Dienstag ab dem zweiten Satz ein ausgeglichenes und spannendes Duell mit dem russischen Spitzenspieler, kassierte aber die fünfte Niederlage gegen Medwedew in Serie.

Zverev kämpft sich zurück

Der 24-Jährige kämpfte sich zurück und steigerte sich, nachdem er zunächst nicht so aggressiv aufgetreten war wie die Nummer zwei der Welt aus Moskau und den ersten Satz verloren hatte. Im Auf und Ab des entscheidenden Tiebreaks wehrte Zverev zwei Matchbälle ab, doch dann war Medwedew wieder zu stark. Als seine Rückhand nach 2:35 Stunden im Netz gelandet war, fuhr sich der beste deutsche Tennisspieler enttäuscht durch das Haar und nickte seinem Rivalen anerkennend zu.

Damit kommt es bei dem Millionen-Event am Donnerstag zum interessanten Gruppen-Showdown. Die Entscheidung fällt, wenn Zverev am letzten Vorrunden-Spieltag seiner Gruppe auf Hubert Hurkacz trifft. Den bisher einzigen Vergleich mit dem polnischen Weltranglisten-Neunten entschied Zverev vor mehr als zwei Jahren für sich. In Turin, dem neuen und bis 2025 festgelegten Austragungsort der ATP Finals, muss er seine rote Gruppe auf dem ersten oder zweiten Platz beenden, um das Halbfinale zu erreichen. Medwedew hat nun schon zwei Siege.

Zverev hatte sein Auftaktmatch gegen den Wimbledonfinalisten Matteo Berrettini am Sonntag früher als gedacht gewonnen, weil der italienische Hoffnungsträger verletzt aufgeben musste.

Bei seinem zweiten Auftritt fand Zverev schwer in die Partie. Mit einem Doppelfehler half er seinem Rivalen und gab gleich sein erstes Aufschlagspiel ab. Zverev selbst nutzte seine drei Breakchancen zu Beginn nicht. Schnell stand es 0:3, die Effizienz des Gegners bei seinem einzigen Breakball war für den ersten Satz entscheidend.

Besseres Ende letztlich bei Medwedew

In den vergangenen Tagen hatte die deutsche Nummer eins mehrfach erklärt, sich nicht mehr so ausgelaugt zu fühlen wie noch in Paris. In der französischen Hauptstadt war Zverev beim 2:6, 2:6 gegen Medwedew im Halbfinale chancenlos gewesen. Zehn Tage später entwickelte sich das Duell des Weltranglisten-Dritten (Zverev) mit dem -Zweiten (Medwedew) nur anfangs ähnlich in eine Richtung. Der Goldmedaillengewinner von Tokio musste viel laufen, die längeren Ballwechsel entschied häufig Medwedew für sich. Mit gesenktem Kopf schlich Zverev zur Bank, als der erste Satz weg war.

Der Negativserie gegen Medwedew war sich der deutsche Topspieler natürlich bewusst. Es werde insbesondere auf die mentale Stärke ankommen, hatte Bruder und Manager Mischa Zverev vor dem Aufeinandertreffen gesagt. Zu Beginn des zweiten Satzes zeigte sein jüngerer Bruder erstmals Emotionen. Der fünffache Turniersieger von 2021 schlug nun in einer Partie auf Augenhöhe deutlich mehr Asse. Die Entscheidung fiel ohne ein Break im zweiten Satz im Tiebreak.

Kurios: Ein Fußfehler des Russen brachte den Deutschen darin in Führung. Der Vorjahressieger verlangte den Videobeweis, die Entscheidung blieb aber bestehen. Kurz darauf jubelte Zverevs Box beim Satzausgleich. Der ATP-Finals-Sieger von 2018 ermunterte das Publikum, ihn anzufeuern. Zverev wirkte nun entschlossener und mutiger. Doch am Ende reichte es nicht ganz.

Zweimal stand Zverev bei seinen vorangegangenen vier Teilnahmen im Halbfinale der ATP Finals. Im Vorjahr war er nach der Vorrunde ausgeschieden.

© dpa-infocom, dpa:211116-99-22945/4 (dpa)

Tennis-Weltrangliste

Turnier-Format

ATP-Profil Novak Djokovic

ATP-Profil Daniil Medwedew

ATP-Profil Alexander Zverev

ATP-Profil Stefanos Tsitsipas

ATP-Profil Andrej Rubljow

ATP-Profil Matteo Berrettini

ATP-Profil Casper Ruud

ATP-Profil Hubert Hurkacz

ATP-Profil Kevin Krawietz

Gruppen

Zverev und Hurkacz im direkten Vergleich

Zverev und Medwedew im direkten Vergleich