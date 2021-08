ATP Masters 2021 in Kanada: Tennis-Übertragung live im TV oder Stream

Am 9. August ist das ATP Masters 2021 in Kanada gestartet. Wir haben alle Infos zur Übertragung des Tennis-Turniers online im Stream sowie im Fernsehen für Sie.

Nach Wimbledon, dem wohl bekanntesten Tennis-Turnier weltweit, und den US Open ist das ATP Masters Toronto das Turnier mit der längsten Geschichte: Seit 1881 wird der Rogers Cup im kanadischen Toronto ausgetragen. Der Cup folgt direkt auf die olympischen Spiele und mit dabei sind unter anderem Rafael Nadal und Daniil Medvedev, die bereits 2019 im Finale des Turniers standen.

Novak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem und der Olympiasieger Alexander Zverev haben für das ATP Masters 2021 in Kanada abgesagt und werden nicht antreten. Mit Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev und Matteo Berrettini läuft dennoch ein hochkarätiges Teilnehmerfeld in Toronto auf.

In diesem Artikel haben wir alle Infos zur Übertragung des Tennis-Turniers für Sie. Gibt es die ATP Masters 2021 auch im Free-TV zu sehen? Kann man das Turnier auch online im Live-Stream verfolgen? Alle Antworten finden Sie hier.

ATP Masters 2021 in Kanada: Übertragung live im TV oder Stream

Die Übertragung der ATP Masters 2021 in Toronto übernimmt der Pay-TV Sender Sky. Im Fernsehen gibt es das Turnier auf den Sendern Sky Sport 1, 2 und 6 zu sehen. Auch online lässt sich der Rogers Cup verfolgen. Mit dem Sport Paket von Sky Q können Sie die Tennis-Matches online im Live-Stream ansehen. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Kommentiert werden die Begegnungen von Paul Häuser, Markus Gaupp, Marcel Meinert und Stefan Hempel, der auch das Finale am 15. August begleitet.

ATP Masters 1000 in Toronto: Sendetermine und Sendezeit

Bis Donnerstag laufen die Vorrunden des Turniers, bevor am Freitag die Viertelfinals beginnen. Am Samstag folgen dann die beiden Halbfinal-Partien und am Sonntag wird sowohl das Doppelfinale als auch das Finale der Einzel übertragen. Hier finden Sie die Sendetermine und Sendezeiten des ATP Masters in Kanada im Überblick:

Montag, 9.8.21, ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 6

6 Dienstag, 10.8.21, ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1

1 Mittwoch, 11.8.21, ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1

1 Donnerstag, 12.8.21, ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 13.8.21, die Viertelfinalspiele ab 18.00 Uhr auf Sky Sport 1 bzw. Sky Sport 2

1 bzw. Sky 2 Samstag, 14.8.21, die Halbfinals ab 21.00 Uhr – 23.00 Uhr und ab 02.00 – 04.00, jeweils auf Sky Sport 2

2 Sonntag, 15.8.21, das Doppelfinale ab 19.30 – 22.00 Uhr und das Finale ab 22.00 – 00.30 Uhr, jeweils auf Sky Sport 2

ATP Masters 2021: Die bisherigen Gewinner und Finalisten des Turniers

Seit 2011 haben Rafael Nadal und Novak Djokovic das ATP Masters Toronto jeweils drei Mal für sich entscheiden können. Auch der aktuelle Olympiasieger Alexander Zverev hat 2017 das Turnier gegen Roger Federer gewonnen. Welche Spieler außerdem im Finale standen sowie die Ergebnisse der Matches finden Sie hier in der Übersicht:

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2019 Rafael Nadal Daniil Medvedev 6:3, 6:0 2018 Rafael Nadal Stefanos Tsitsipas 6:2, 7:6 (4) 2017 Alexander Zverev Roger Federer 6:3, 6:4 2016 Novak Djokovic Kei Nishikori 6:3, 7:5 2015 Andy Murray Novak Djokovic 6:4, 4:6, 6:3 2014 Jo-Wilfried Tsonga Roger Federer 7:5, 7:6 (3) 2013 Rafael Nadal Milos Raonic 6:2, 6:2 2012 Novak Djokovic Richard Gasquet 6:3, 6:2 2011 Novak Djokovic Mardy Fish 6:2, 3:6, 6:4

