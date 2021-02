vor 16 Min.

Absage: Tischtennis-WM 2021 ist komplett abgesagt

Die Tischtennis-WM 2020 ist nun endgültig abgesagt. Nach drei Verschiebungen hat der Tischtennisweltverband auch den Termin Ende Februar 2021 nun gestrichen. Alle aktuellen Infos finden Sie hier.

Die 55. Tischtennis-Mannschaftsweltmeisterschaften wurde coronabedingt nun endgültig abgesagt. Zuletzt war die WM 2020 auf den 28. Februar 2021 verschoben worden. Der südkoreanische Verband gab dies Ende Dezember bekannt. Ursprünglich sollte die WM im Tischtennis im südkoreanischen Busan bereits am 22.-29.02.2020 stattfinden, wurde dann wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben, zuletzt auf das Frühjahr 2021.. Bereits im Mai 2018 hatte das südkoreanische Busan den Zuschlag zur WM erhalten.

Tischtennis-WM 20 abgesagt: Keine Infos zu Zeitplan, Terminen und Wettkämpfen

Erstmals seit dem 2. Weltkrieg entfällt die jährliche Tischtennis-WM. Der ITTF begründet seine Entscheidung, das Turnier nicht zum vierten Mal zu verschieben, mit der zeitgleichen Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele in 2021.

Die Tischtennis-WM wird seit 1926 ausgetragen, seit 1957 alle zwei Jahre. Fünf Einzelveranstaltungen, darunter Einzel-, Damen-, Herren-, Damen- und Mixed-Doppel-Turniere, werden derzeit in ungeraden Jahren ausgetragen. Die Mannschafts-Weltmeisterschaften werden in geraden Jahren ausgetragen, so auch heuer im Jahr 2020. Die chinesische Herrenmannschaft hält den Rekord von 20 Mannschaftsweltmeistertiteln.

Tischtennis-WM 2020 abgesagt: Zeitplan, Spielplan, Datum, Termine und Wettbewerbe

Die Tischtennis-WM 2020 (World Table Tennis Championships) sollte zuletzt vom 28. Februar bis zum 7. März 2021 stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese letztendlich abgesagt.

Tischtennis-WM 2020 abgesagt: Keine Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream - Free-TV und Gratis-Stream?

Die Tischtennis-WM wurde vom ITTF, dem Tischtennis-Weltverband aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen. Sie kann nicht live in TV und Stream verfolgen werden.

Zeitunterschied: Zeitverschiebung und Zeitzonen

Busan liegt 8 Stunden vor Deutschland. Ist es in Busan also bspw. 21.52 Uhr, so ist es in Deutschland 13.52 Uhr.

Rückblick: die erfolgreichsten Teams bei Tischtennis-Weltmeisterschaften

Früher war die ungarische Männermannschaft eine dominierende Kraft, die die Meisterschaften zwölf Mal gewann. Es folgte eine kurze Periode der Dominanz Japans in den 1950er Jahren. Ab den 1960er Jahren entwickelte sich China zur neuen großen Nation in diesem Turnier. Die chinesische Männer-Mannschaft hält den Rekord mit 20 Mannschaftsweltmeistertiteln. In den 1950er Jahren war Japans Frauenmannschaft dominant, die mit insgesamt acht Titeln überzeugen konnte. Ab den 1970er Jahren begannen die chinesischen Frauen die Mannschaftsweltmeisterschaften fest im Griff zu haben. Seit 1975 haben sie nur zweimal verloren. China hält 21 Mannschafts-Titel bei den Frauen.

