Afrika Cup 2019 im Live-Stream: Spielplan, Gruppen, Termine

Afrika Cup 2019 im Live-Stream: Der Fußball-Cup geht nun in die K.o.-Phase. Hier finden Sie alle Infos zu Gruppen, Teams, Spielplan und TV-Terminen.

Afrika Cup 2019: Ghana hat sich beim Afrika Cup 2019 am Freitag für das Achtelfinale qualifiziert. Die Fußball-Nationalmannschaft setzte sich mit 2:0 gegen Bissau durch und sicherte sich damit den Sieg in der Gruppe F. Kamerun ist Gruppenzweiter und damit ebenfalls in der Runde der besten 16.

Die Gruppenphase des Afrika Cups 2019 ist nun vorbei. Am 5.07. beginnen die ersten Achtelfinal-Spiele. Hier lesen Sie mehr zu Gruppen, TV-Rechten, Spielplan und Übertragung im Live-Stream. Läuft der Afrika Cup 2019 im Free-TV oder auf Sky bzw. DAZN?

Der Afrika Cup 2019 wird im nordafrikanischen Ägypten ausgetragen und findet vom 21. Juni bis 19. Juli statt. Insgesamt gibt es 52 Partien, in denen der Afrika-Meister ausgespielt wird.

Afrika Cup 2019, Achtefinale: Austragungsorte, Teams, Termine

5.07.2019, 18:00 Uhr, Kairo: Achtelfinale 1, : Marokko – Benin

5.07.2019, 21:00 Uhr, Kairo: Achtelfinale 2: Uganda – Senegal

6.07.2019, 19:00 Uhr, Alexandria: Achtelfinale 3: Nigeria – Kamerun

6.07.2019, 21:00 Uhr, Kairo: Achtelfinale 4: Ägypten – Südafrika

7.07.2019, 18:00 Uhr, Alexandria: Achtelfinale 5: Madagaskar – Dr Kongo

7.07.2019 21:00 Uhr, Kairo: Achtelfinale 6: Algerien – Guinea

8.07.2019, 18:00 Uhr, Sues: Achtelfinale 7: Mali – Elfenbeinküste

8.07.2019, 21:00 Uhr, Ismailia: Achtelfinale 8: Ghana – Tunesien

Afrika Cup: TV-Rechte, Termine und Spielplan

Leider können deutsche Fans den Africa Cup 2019 nicht live im TV, Fernsehen oder gar im Free-TV verfolgen. War es in den vergangenen Jahren öfters noch der Fall, die "Afrikameisterschaft" live im Free-TV auf Eurosport zu sehen war, so gibt es heuer keinen Live-Fußball.

Abonnenten von DAZN aber können den Afrika Cup 2019 im Live-Stream verfolgen. Das Streaming-Portal DAZN zeigt alle Partien des Afrika Cups live im Stream.

Afrika Cup 2019: Spielplan und Ergebnisse der Gruppenphase

Hier der Spielplan zum Afrika Cup 2019 samt aller Termine. Wie bereits erwähnt, liefen alle Spiele nur im Stream auf DAZN und nicht live im TV oder Fernsehen.

Spielplan Gruppe A:

21. Juni 2019, 22:00 Uhr: Ägypten – Simbabwe (1:0)

22. Juni 2019, 16:30 Uhr: DR Kongo – Uganda (0:2)

26. Juni 2019, 19:00: Uganda - Simbabwe (1:1)

26. Juni 2019, 22:00: Ägypten - DR Kongo (2:0)

30.06.2019, 21:00 Uganda - Ägypten (0:2)

30.06.2019, 21:00 Simbabwe - DR Kongo (0:4)

Spielplan Gruppe B:

22.06.2019, 19:00 Nigeria - Burundi (1:0)

22.06.2019, 22:00 Guinea - Madagaskar (2:2)

26.06.2019, 16:30 Nigeria - Guinea (1:0)

27.06.2019, 16:30 Madagaskar - Burundi (1:0)

30.06.2019, 18:00 Madagaskar - Nigeria (2:0)

30.06.2019, 18:00 Burundi - Guinea (0:2)

Spielplan Gruppe C

23.06.2019, 19:00 Senegal - Tansania (2:0)

23.06.2019, 22:00 Algerien - Kenia (2:0)

27.06.2019, 19:00 Senegal - Algerien (0:1)

27.06.2019, 22:00 Kenia - Tansania (3:2)

1.07.2019, 21:00 Kenia - Senegal (0:3)

1.07.2019, 21:00 Tansania - Algerien (0:3)

Spielplan Gruppe D

23.06.2019, 16:30 Marokko - Namibia (1:0)

24.06.2019, 16:30 Elfenbeinküste - Südafrika (1:0)

28.06.2019, 19:00 Marokko - Elfenbeinküste (1:0)

28.06.2019, 22:00 Südafrika - Namibia (1:0)

1.07.2019, 18:00 Südafrika - Marokko (0:1)

1.07.2019, 18:00 Namibia - Elfenbeinküste (1:4)

Spielplan Gruppe E

24.06.2019, 19:00 Tunesien - Angola (1:1)

24.06.2019, 22:00 Mali - Mauretanien (4:1)

28.06.2019, 16:30 Tunesien - Mali (1:1)

29.06.2019, 16:30 Mauretanien - Angola (0:0)

2.07.2019, 21:00 Mauretanien - Tunesien (0:0)

2.07.2019, 21:00 Angola - Mali (0:1)

Spielplan Gruppe F

24.06.2019, 19:00 Kamerun - Guinea-Bissau (2:0)

24.06.2019, 22:00 Ghana - Benin (2:2)

29.06.2019, 19:00 Kamerun - Ghana (0:0)

29.06.2019, 22:00 Benin - Guinea-Bissau (0:0)

2.07.2019, 18:00 Benin - Kamerun (0:0)

2.07.2019, 18:00 Guinea-Bissau - Ghana (0:2)

Afrika Cup: Gruppen und Teilnehmer bzw. Teams

Hier finden Sie die Gruppen, Teilnehmer und Teams zum Africa Cup 2019 nochmals übersichtlich sortiert.

Gruppe A: Ägypten, DR Kongo, Uganda, Simbabwe

Gruppe B: Nigeria, Guinea, Madagaskar, Burundi

Gruppe C: Senegal, Algerien, Kenia, Tansania

Gruppe D: Marokko, Elfenbeinküste, Südafrika, Namibia

Gruppe E: Tunesien, Mali, Mauretanien, Angola

Gruppe F: Kamerun, Ghana, Benin, Guinea-Bissau

