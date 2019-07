vor 38 Min.

Afrika Cup 2019 live im Stream - Spielplan und Ergebnisse

Algerische Fans feiern den Einzug ihrer Nationalmannschaft ins Finale des Africa-Cups 2019. Algerien steht am Freitag dem Team aus dem Senegal gegenüber.

Am Freitag, 19.07., wird im Finale des Africa Cup 2019 der Sieger ausgemacht. Am Mittwoch steht allerdings zunächst das Spiel um Platz 3 an. Alle Infos zu Übertragung, Stream, Teams und Spielplan.

Allmählich geht der Afrika Cup 2019 dem Ende entgegen. Bevor sich am Freitag, 19.7., Senegal und Algerien im Finale gegenüberstehen, findet am Mittwoch zunächst das Spiel um Platz 3 statt. Sowohl das Team aus Tunesien als auch die Mannschaft Nigerias möchte sich die Bronze-Medaille sichern.

Im Afrika Cup 2019 gibt es insgesamt 52 Spiele, in denen der neue Afrika-Meister ausgespielt wird.

Afrika Cup 2019 im Live-Stream: Spielplan und Ergebnisse

17.07.2019, 21:00 Uhr, Kairo: Spiel um Platz 3: Nigeria- Tunesien

19.07.2019, 21:00 Uhr, Kairo: Finale: Algerien - Senegal

Afrika Cup 2019: Live-Übertragung, Spielplan, TV-Rechte und Termine

Leider können deutsche Fans den Africa Cup 2019 nicht live im TV, Fernsehen oder gar im Free-TV verfolgen. War es in den vergangenen Jahren öfters noch der Fall, die "Afrikameisterschaft" live im Free-TV auf Eurosport zu sehen war, so gibt es heuer keinen Live-Fußball im Fernsehen.

Abonnenten von DAZN aber können den Afrika Cup 2019 im Live-Stream verfolgen. Das Streaming-Portal DAZN zeigt alle Partien des Afrika Cups live im Stream.

Afrika Cup 2019, Viertelfinale: Austragungsorte und Ergebnisse

10.07.2019, 18:00 Uhr, Kairo: Viertelfinale 1: Senegal - Benin (1:0)

10.07.2019, 21:00 Uhr, Kairo: Viertelfinale 2: Nigeria - Südafrika (2:1)

11.07.2019, 18:00 Uhr, Suez: Viertelfinale 3: Elfenbeinküste - Algerien (3:4 n.E.)

11.07.2019, 21.00 Uhr, Kairo: Viertelfinale 4: Madagaskar - Tunesien (0:3)

Afrika Cup 2019: Ergebnisse und Spielplan der Achtelfinals

5.07.2019, 18:00 Uhr, Kairo: Achtelfinale 1, : Marokko – Benin (1:4 n. E.)

5.07.2019, 21:00 Uhr, Kairo: Achtelfinale 2: Uganda – Senegal (0:1)

6.07.2019, 19:00 Uhr, Alexandria: Achtelfinale 3: Nigeria – Kamerun (3:2)

6.07.2019, 21:00 Uhr, Kairo: Achtelfinale 4: Ägypten – Südafrika (0:1)

7.07.2019, 18:00 Uhr, Alexandria: Achtelfinale 5: Madagaskar – DR Kongo (4:2)

7.07.2019 21:00 Uhr, Kairo: Achtelfinale 6: Algerien – Guinea (3:0)

8.07.2019, 18:00 Uhr, Suez: Achtelfinale 7: Mali – Elfenbeinküste (0:1)

8.07.2019, 21:00 Uhr, Ismailia: Achtelfinale 8: Ghana – Tunesien (4:5 n. E.)

Gruppenphase Afrika Cup 2019: Spielplan und Ergebnisse

Spielplan Gruppe A:

21. Juni 2019, 22:00 Uhr: Ägypten – Simbabwe (1:0)

22. Juni 2019, 16:30 Uhr: DR Kongo – Uganda (0:2)

26. Juni 2019, 19:00: Uganda - Simbabwe (1:1)

26. Juni 2019, 22:00: Ägypten - DR Kongo (2:0)

30.06.2019, 21:00 Uganda - Ägypten (0:2)

30.06.2019, 21:00 Simbabwe - DR Kongo (0:4)

Spielplan Gruppe B:

22.06.2019, 19:00 Nigeria - Burundi (1:0)

22.06.2019, 22:00 Guinea - Madagaskar (2:2)

26.06.2019, 16:30 Nigeria - Guinea (1:0)

27.06.2019, 16:30 Madagaskar - Burundi (1:0)

30.06.2019, 18:00 Madagaskar - Nigeria (2:0)

30.06.2019, 18:00 Burundi - Guinea (0:2)

Spielplan Gruppe C

23.06.2019, 19:00 Senegal - Tansania (2:0)

23.06.2019, 22:00 Algerien - Kenia (2:0)

27.06.2019, 19:00 Senegal - Algerien (0:1)

27.06.2019, 22:00 Kenia - Tansania (3:2)

1.07.2019, 21:00 Kenia - Senegal (0:3)

1.07.2019, 21:00 Tansania - Algerien (0:3)

Spielplan Gruppe D

23.06.2019, 16:30 Marokko - Namibia (1:0)

24.06.2019, 16:30 Elfenbeinküste - Südafrika (1:0)

28.06.2019, 19:00 Marokko - Elfenbeinküste (1:0)

28.06.2019, 22:00 Südafrika - Namibia (1:0)

1.07.2019, 18:00 Südafrika - Marokko (0:1)

1.07.2019, 18:00 Namibia - Elfenbeinküste (1:4)

Spielplan Gruppe E

24.06.2019, 19:00 Tunesien - Angola (1:1)

24.06.2019, 22:00 Mali - Mauretanien (4:1)

28.06.2019, 16:30 Tunesien - Mali (1:1)

29.06.2019, 16:30 Mauretanien - Angola (0:0)

2.07.2019, 21:00 Mauretanien - Tunesien (0:0)

2.07.2019, 21:00 Angola - Mali (0:1)

Spielplan Gruppe F

24.06.2019, 19:00 Kamerun - Guinea-Bissau (2:0)

24.06.2019, 22:00 Ghana - Benin (2:2)

29.06.2019, 19:00 Kamerun - Ghana (0:0)

29.06.2019, 22:00 Benin - Guinea-Bissau (0:0)

2.07.2019, 18:00 Benin - Kamerun (0:0)

2.07.2019, 18:00 Guinea-Bissau - Ghana (0:2)

Afrika Cup: Gruppen und Teilnehmer bzw. Teams

Hier finden Sie alle Gruppen, Teilnehmer und Teams des Africa Cup 2019 nochmals in der Übersicht:

Gruppe A: Ägypten, DR Kongo, Uganda, Simbabwe

Gruppe B: Nigeria, Guinea, Madagaskar, Burundi

Gruppe C: Senegal, Algerien, Kenia, Tansania

Gruppe D: Marokko, Elfenbeinküste, Südafrika, Namibia

Gruppe E: Tunesien, Mali, Mauretanien, Angola

Gruppe F: Kamerun, Ghana, Benin, Guinea-Bissau

