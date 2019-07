vor 52 Min.

Afrika Cup 2019 live im TV und Stream: Spielplan, Gruppen, TV-Termine

Afrika Cup 2019: Kamerun kam am Samstag mit Trainer Clarence Seedorf nicht über ein 0:0 gegen Ghana hinaus.

Der Afrika Cup 2019 ist in vollem Gange. Hier finden Sie alle Infos zu Gruppen, Teams, Spielplan und TV-Terminen. Außerdem verraten wir, wo Sie den Afrika Cup live in TV und Live-Stream verfolgen können.

Afrika Cup 2019: Die Fußball-Nationalmannschaft von Madagaskar hat sich bei ihrer ersten Afrika-Cup-Teilnahme als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert. Auch Gastgeber Ägypten schaffte es als Gruppensieger mit neun Punkten ins Achtelfinale.

Afrika Cup 2019 live in TV & Stream: Gruppen, Spielplan & TV-Termine - live in TV, Fernsehen und Live-Stream, Free-TV oder Sky bzw. DAZN? Außerdem finden Sie hier alle Infos zu den Gruppen der Afrikameisterschaft, den Spielplan sowie TV-Termine und TV-Rechte.

Der Afrika Cup 2019 wird im nordafrikanischen Ägypten ausgetragen und findet vom 21. Juni bis 19. Juli statt. Insgesamt gibt es 52 Partien, in denen der Afrika-Meister ausgespielt wird.

Heute stehen vier Spiele auf dem Program:

Kenia - Senegal

Tansania - Algerien

Südafrika - Marokko

Namibia - Elfenbeinküste

Afrika Cup: TV-Rechte, TV-Termine und Spielplan

Leider können deutsche Fans den Africa Cup 2019 nicht live in TV, Fernsehen oder gar im Free-TV verfolgen. War es in den vergangenen Jahren öfters noch der Fall, die "Afrikameisterschaft" live im Free-TV auf Eurosport zu sehen war, so gibt es heuer keinen Live-Fußball.

Abonnenten von DAZN aber können den Afrika Cup 2019 im Live-Stream verfolgen. Das Streaming-Portal DAZN zeigt alle Partien des Afrika Cups live im Stream.

Afrika Cup 2019: Spielplan und TV-Termine

Hier der Spielplan zum Afrika Cup 2019 samt aller TV-Termine. Wie bereits erwähnt, laufen alle Spiele nur im Stream auf DAZN und nicht live in TV oder Fernsehen.

Spielplan Gruppe A:

21. Juni 2019, 22:00 Uhr: Ägypten – Simbabwe (1:0)

22. Juni 2019, 16:30 Uhr: DR Kongo – Uganda (0:2)

26. Juni 2019, 19:00: Uganda - Simbabwe (1:1)

26. Juni 2019, 22:00: Ägypten - DR Kongo (2:0)

30.06.2019, 21:00 Uganda - Ägypten (0:2)

30.06.2019, 21:00 Simbabwe - DR Kongo (0:4)

Spielplan Gruppe B:

22.06.2019, 19:00 Nigeria - Burundi (1:0)

22.06.2019, 22:00 Guinea - Madagaskar (2:2)

26.06.2019, 16:30 Nigeria - Guinea (1:0)

27.06.2019, 16:30 Madagaskar - Burundi (1:0)

30.06.2019, 18:00 Madagaskar - Nigeria (2:0)

30.06.2019, 18:00 Burundi - Guinea (0:2)

Spielplan Gruppe C

23.06.2019, 19:00 Senegal - Tansania (2:0)

23.06.2019, 22:00 Algerien - Kenia (2:0)

27.06.2019, 19:00 Senegal - Algerien (0:1)

27.06.2019, 22:00 Kenia - Tansania (3:2)

1.07.2019, 21:00 Kenia - Senegal

1.07.2019, 21:00 Tansania - Algerien

Spielplan Gruppe D

23.06.2019, 16:30 Marokko - Namibia (1:0)

24.06.2019, 16:30 Elfenbeinküste - Südafrika (1:0)

28.06.2019, 19:00 Marokko - Elfenbeinküste (1:0)

28.06.2019, 22:00 Südafrika - Namibia (1:0)

1.07.2019, 18:00 Südafrika - Marokko

1.07.2019, 18:00 Namibia - Elfenbeinküste

Spielplan Gruppe E

24.06.2019, 19:00 Tunesien - Angola (1:1)

24.06.2019, 22:00 Mali - Mauretanien (4:1)

28.06.2019, 16:30 Tunesien - Mali (1:1)

29.06.2019, 16:30 Mauretanien - Angola (0:0)

2.07.2019, 21:00 Mauretanien - Tunesien

2.07.2019, 21:00 Angola - Mali

Spielplan Gruppe F

24.06.2019, 19:00 Kamerun - Guinea-Bissau (2:0)

24.06.2019, 22:00 Ghana - Benin (2:2)

29.06.2019, 19:00 Kamerun - Ghana (0:0)

29.06.2019, 22:00 Benin - Guinea-Bissau (0:0)

2.07.2019, 18:00 Benin - Kamerun

2.07.2019, 18:00 Guinea-Bissau - Ghana

Afrika Cup: Gruppen und Teilnehmer bzw. Teams

Hier finden Sie die Gruppen, Teilnehmer und Teams zum Africa Cup 2019 nochmals übersichtlich sortiert.

Gruppe A: Ägypten, DR Kongo, Uganda, Simbabwe

Gruppe B: Nigeria, Guinea, Madagaskar, Burundi

Gruppe C: Senegal, Algerien, Kenia, Tansania

Gruppe D: Marokko, Elfenbeinküste, Südafrika, Namibia

Gruppe E: Tunesien, Mali, Mauretanien, Angola

Gruppe F: Kamerun, Ghana, Benin, Guinea-Bissau

Afrika Cup live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV oder Sky bzw. DAZN?

Abonnenten von DAZN aber können den Afrika Cup 2019 im Live-Stream verfolgen. Das Streaming-Portal DAZN zeigt alle Partien des Afrika Cups live im Stream.

Leider können deutsche Fans den Africa Cup 2019 nicht live in TV, Fernsehen oder gar Free-TV verfolgen. War es in den vergangenen Jahren öfters noch der Fall, die "Afrikameisterschaft" live im Free-TV auf Eurosport zu sehen war, so gibt es heuer keinen Live-Fußball.

Themen Folgen