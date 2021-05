News zu Anthony Joshua: Wann findet der Kampf gegen Tyson Fury statt?

News zu Anthony Joshua: Sein nächster Gegner im Boxen ist Tyson Fury. Aktuelle News zum Kampf und alle Ergebnisse von "AJ" finden Sie hier.

Boxen 2021: Alle aktuellen News zu Anthony Joshua

Was ist der nächste Kampf für Anthony Joshua ?

Boxen aktuell: Wer ist Joshuas nächster Gegner?

Überblick: Alle News zu Anthony Joshua

Anthony Joshua ist aktuell der erfolgreichste Boxer im Schwergewicht weltweit. Der 31-Jährige aus Großbritannien trägt die Weltmeister-Titel von drei bedeutenden Boxverbänden. Nur ein WM-Titel fehlt ihm noch – der Titel des Verbandes WBC, den sein Landsmann Tyson Fury inne hat. Ein Kampf zwischen den beiden Briten könnte im Jahr 2021 stattfinden.

In diesem News-Blog lesen Sie alle Neuigkeiten rund um Anthony Joshua – inklusive Informationen zum nächsten Kampf.

Aktuelle Boxen-News zu Anthony Joshua

20. April 2021: Anthony Joshua gegen Tyson Fury in Saudi-Arabien?

Noch ist nichts fix. Nach Angaben von Tyson Furys Promoter soll aber der erste Kampf zwischen Anthony Joshua und Tyson Fury in Saudi-Arabien stattfinden. Als mögliches Datum stünden der 24. Juli, der 31. Juli und der 7. August zur Auswahl. Sobald es mehr Informationen zum Fight gibt, lesen Sie das hier.

17. März 2021: Anthony Joshua gegen Tyson Fury: Zwei Kämpfe für 2021 geplant

Anthony Joshua kämpft 2021 gegen Tyson Fury. So haben es beide Parteien laut einem Medienbericht von ESPN vereinbart. Demnach soll möglicherweise bereits im Juni oder Juli 2021 der erste Kampf zwischen Joshua und Fury stattfinden. Ein Ort für die Austragung werde vor allem im Nahen Osten gesucht.

Dem Briten Joshua fehlt nur noch ein WM-Titel, um in die Geschichte des Boxsports einzugehen. Den hält im Moment Fury. Mit einem Kampf zwischen Joshua und Fury hieße es also für beide Sportler: Es geht um alles oder nichts. Alle Informationen zum Kampf zwischen Joshua und Fury finden Sie hier.

13. Dezember 2020: Anthony Joshua mit Sieg über Kubrat Pulev

Anthony Joshua hat seine vier WM-Gürtel gegen den Bulgaren Kubrat Pulev vor 1000 Fans in der Londoner Wembley Arena verteidigt. Schon in der dritten Runde traf Joshua Pulew hart, der 39-Jährige musste zweimal angezählt werden. Doch auch Pulev kam immer wieder mit seinen schnellen Kombinationen durch, entschied die sechste Runde klar für sich. Erst danach fing sich Joshua und setzte seine Führhand wirksam ein. In den Schlusssekunden der neunten Runde folgte schließlich das spektakuläre Ende: Pulew kassierte mehrere Haken von Joshua, ging erneut zu Boden. Schwankend riss er sich ein letztes Mal zusammen, nur um nach einer sauber ausgeführten rechten Geraden zwei Sekunden vor dem Gong final niedergestreckt zu werden.

Nach dem Sieg gegen Pulev könnte für Joshua nun ein Kampf gegen Tyson Fury anstehen, wie Sie hier nachlesen können.

3. Dezember 2020: Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev

Anthony Joshua steigt am Samstag, 12. Dezember 2020, in London in den Ring. Sein Gegner: Der Bulgare Kubrat Pulev (Pulew). Joshua will seine Weltmeister-Titel in dem Kampf verteidigen – er trägt die WM-Titel von drei der vier wichtigsten Boxverbände. Damit ist er der derzeit weltweit erfolgreichste Boxer im Schwergewicht. Der Kampf soll vor Zuschauern stattfinden. Alle Infos – auch zur Übertragung im Live-Stream – finden Sie hier: Joshua gegen Pulev: Alle Infos zum Kampf.

23. Februar 2020: Anthony Joshua gegen Tyson Fury?

Anthony Joshua könnte bald gegen seinen Landsmann Tyson Fury kämpfen. Denn: Fury hat den Kampf gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder gewonnen und somit auch den WM-Titel des Verbandes WBC. Nun wäre nur logisch, wenn Joshua (drei WM-Titel) gegen Fury (ein WM-Titel) das Duell um die Krone im Schwergewicht austragen würde. Noch gibt es allerdings keine Bestätigung des Kampfes. Ebenso gut möglich ist, dass es zwischen Fury und Wilder zu einer Revanche kommt. Es wäre der dritte Kampf innerhalb kurzer Zeit zwischen Fury und Wilder.

7. Dezember 2019: Anthony Joshua siegt gegen Andy Ruiz Jr.

Anthony Joshua hat sich die WM-Titel dreier Verbände zurückgeholt. Der Brite siegte im Rückkampf gegen Andy Ruiz Jr. in Saudi-Arabien nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten. Zuvor hatte Ruiz im Juni 2019 überraschend gegen Joshua gewonnen und ihm die drei Titel abgejagt. Der Kampf war damals als Sensation im Profiboxen gefeiert worden.

Wie fühlt sich ein Schlag ins Gesicht an? Wie wird man Profiboxer? Hören Sie sich dazu unseren Podcast mit Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht an:

Anthony Joshua: Größe, Alter, Vermögen

Im Anthony-Joshua-Steckbrief finden Sie Infos zu Größe, Kampfname, Geburtsort, Alter und Vermögen des Boxers. Nach Schätzungen des Magazins Forbes hat Anthony Joshua ein Vermögen von rund 47 Millionen US-Dollar angehäuft. Damit nahm er in der Liste der bestbezahlten Sportler 2020 den 19. Platz ein.

Steckbrief Anthony Joshua Name Anthony Joshua Kampfname AJ Nationalität Großbritannien Geburtsort Watford Geburtstag 15.10.1989 Größe 1,98 Meter Reichweite 2,08 Meter Profi-Debüt 5.10.2013 Vermögen 47 Mio. US-Dollar

(Quelle: Boxrec, Forbes)

Ergebnisse aktuell: Kampf-Bilanz von Anthony Joshua

Die Kampf-Bilanz aus allen Profi-Fights von Anthony Joshua sehen Sie hier aktuell und auf einen Blick. Anthony Joshua hat fast jeden Kampf gewonnen – ausgenommen einer Niederlage gegen den Mexikaner Andy Ruiz Jr. im Juni 2019.

Kämpfe 25 - davon Siege 24 - davon K.o.-Siege 22 - davon Niederlagen 1 - davon Unentschieden 0

(Quelle: Boxrec)

Boxen aktuell: Alle Kampf-Ergebnisse von Anthony Joshua

Die Ergebnisse aus allen Profi-Kämpfen von Anthony Joshua sehen Sie hier aktuell und auf einen Blick. Gewonnen hat jeweils der Boxer, dessen Name gefettet angezeigt wird – oder anders gesagt: Anthony Joshua hat jeden Boxkampf gewonnen – ausgenommen einen Fight gegen Andy Ruiz Jr. im Juni 2019.

Nr. Termin Kämpfer I Ergebnis Kämpfer II 25 12.12.2020 Anthony Joshua KO Kubrat Pulev 24 07.12.2019 Anthony Joshua UD Andy Ruiz Jr. 23 01.06.2019 Anthony Joshua TKO Andy Ruiz Jr. 22 22.09.2018 Anthony Joshua TKO Alexander Povetkin 21 31.03.2018 Anthony Joshua UD Joseph Parker 20 28.10.2017 Anthony Joshua TKO Carlos Takam 19 29.04.2017 Anthony Joshua TKO Wladimir Klitschko 18 10.12.2017 Anthony Joshua TKO Eric Molina 17 25.06.2016 Anthony Joshua TKO Dominic Breazeale 16 09.04.2016 Anthony Joshua KO Charles Martin 15 12.12.2015 Anthony Joshua TKO Dillian Whyte 14 12.09.2015 Anthony Joshua TKO Gary Cornish 13 30.05.2015 Anthony Joshua TKO Kevin Johnson 12 09.05.2015 Anthony Joshua TKO Raphael Zumbano 11 04.04.2015 Anthony Joshua KO Jason Gavern 10 22.11.2014 Anthony Joshua TKO Michael Sprott 09 11.10.2014 Anthony Joshua TKO Denis Bakhtov 08 13.09.2014 Anthony Joshua TKO Konstantin Airich 07 12.07.2014 Anthony Joshua TKO Matt Skelton 06 31.05.2014 Anthony Joshua KO Matt Legg 05 01.03.2014 Anthony Joshua KO Hector Alfredo Avila 04 01.02.2014 Anthony Joshua TKO Dorian Darch 03 14.11.2013 Anthony Joshua TKO Hrvoje Kisicek 02 26.10.2013 Anthony Joshua TKO Paul Butlin 01 05.10.2014 Anthony Joshua TKO Emanuele Leo

(Quelle: Boxrec)

Mehr zum Thema Boxen:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.