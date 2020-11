vor 33 Min.

Alaba zeigt ist enttäuscht vom FC Bayern: "Dachte, Internes bleibt intern"

Dass der FC Bayern den Berater von David Alaba heftig kritisiert hat, hat den Österreicher verärgert. Vor allem die genannten Summen würden nicht stimmen.

Von Florian Eisele

Es ist der Knall im Bayern-Kosmos: Der FC Bayern hat das Vertragsangebot für David Alaba zurück gezogen. Der Österreicher, dessen Kontrakt bis 2021 läuft, ließ ein bis Samstagabend gültiges Angebot verstreichen, woraufhin FCB-Präsident Herbet Hainer verkündete: "Wir haben uns entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr."

Bereits zuvor hatte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß Pini Zahavi, den Berater des Spielers, als "geldgierigen Piranha" bezeichnet und verkündet, dass die Alaba-Seite für die Vertragsunterschrift aberwitzige Summen einfordere. Unter anderem soll Zahavi eine Provision im zweistelligen Millionenbereich verlangen.

David Alaba wehrt sich gegen den FC Bayern

Nun brach David Alaba erstmals sein Schweigen zu der Sache. Vor dem Champions League Spiel gegen Salzburg am Dienstag (21 Uhr/Sky) sagte der Österreicher, dass er von der Kommunikation der Münchner enttäuscht war: "Ich hätte es sehr gerne gehabt, dass Internes auch intern bleibt." Wie er in den vergangenen Monaten von Seiten des FC Bayern dargestellt geworden sei, "das entspricht nicht der Wahrheit". Auch die Summen, die in den Raum gestellt worden seien, stimmen nicht, so der sichtlich angefasste Alaba.

Dass er für viele Fans in sozialen Medien als Buhmann gilt, könne er nachvollziehen. "Ich kann das absolut nachvollziehen. Aber ich habe eine andere Sichtweise auf die Dinge."

David Alaba scheint mit dem FC Bayern noch nicht abgeschlossen zu haben

Ganz abgeschlossen mit dem FC Bayern scheint Alaba aber noch nicht zu haben: "Ich bin unglaublich happy, hier beim FC Bayern zu spielen und Teil dieser Mannschaft zu sein." Wie es weiter geht, könne er jetzt noch nicht sagen, Kontakt zu anderen Vereinen habe es noch nicht gegeben. "Ich habe auch nur aus den Nachrichten erfahren, dass das Angebot zurückgezogen ist. Von offizieller Seite hat noch niemand mit mir gesprochen."

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen