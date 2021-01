14:26 Uhr

Alle Spiele der Handball-WM 2021 live im TV und Stream - Übertragung heute am 22.1.21

Hier erfahren Sie, welche Sender welche Spiele der Handball-WM 2021 live im Fernsehen und Stream zeigen. Was ist im Free-TV zu sehen? So läuft die Übertragung heute ab.

Die Übertragung der Handball-WM 2021 verteilt sich über mehrere Sender und Anbeiter. Wir erklären, wo Sie alle Spiele live im Fernsehen und Stream sehen - und was gratis im Free-TV zu sehen ist.

Die Handball-Weltmeisterschaft findet bis zum 31. Januar 2021 statt. Erstmals sind 32 Teams dabei - wobei sich jedes Spiel im Live-TV und Online-Stream sehen lässt.

Übertragung der Handball-Weltmeisterschaft 2021: Spiele heute im TV und Live-Stream

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte der Handball-WM 2021. Alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft sind demnach live im Free-TV oder Live-Stream zu sehen. Auch Eurosport zeigt ausgewählte Spiele kostenlos im Free-TV.

Bei Sportdeutschland.TV sind alle Partien der Handball-WM 2021 in Ägypten kostenpflichtig zu sehen. Welcher Sender welches Spiel überträgt, entnehmen Sie dem konkreten Spielplan im Anschluss. Es ist immer die Uhrzeit in Deutschland angegeben - in Ägypten ist es eine Stunde später.

Die Spiele der Gruppenphase der Handball-WM 2021: Termine, Uhrzeit, Spielplan und TV-Übertragung

Gruppe A

15. Januar 2021, 18.00 Uhr: Deutschland - Uruguay , ARD , Sportdeutschland . TV

- , , . 15. Januar 2021, 20.30 Uhr: Ungarn - Kapverdische Inseln , Eurosport 1, Sportdeutschland . TV

- , 1, . 17. Januar 2021, 18.00 Uhr: Kapverdische Inseln - Deutschland (Spiel wegen Corona-Fällen bei Kap Verde abgesagt)

- (Spiel wegen Corona-Fällen bei abgesagt) 17. Januar 2021, 20.30 Uhr: Ungarn - Uruguay , Sportdeutschland . TV

- , . 19. Januar 2021, 18.00 Uhr: Uruguay - Kapverdische Inseln , Sportdeutschland . TV

- , . 19. Januar 2021, 20.30 Uhr: Deutschland - Ungarn , ZDF , Sportdeutschland . TV

Gruppe B

15. Januar 2021, 18.00 Uhr: Spanien - Brasilien , Sportdeutschland . TV

- , . 15. Januar 2021, 20.30 Uhr: Tunesien - Polen, Sportdeutschland . TV

- Polen, . 17. Januar 2021, 18.00 Uhr: Tunesien - Brasilien , Sportdeutschland . TV

- , . 17. Januar 2021, 20.30 Uhr: Polen - Spanien , Sportdeutschland . TV

, . 19. Januar 2021, 18.00 Uhr: Spanien - Tunesien , Sportdeutschland . TV

- , . 19. Januar 2021, 20.30 Uhr: Brasilien - Polen, Sportdeutschland . TV

Gruppe C

15. Januar 2021, 15.30 Uhr: Katar - Angola , Sportdeutschland . TV

- , . 15. Januar 2021, 18.00 Uhr: Kroatien - Japan , Sportdeutschland . TV

- , . 17. Januar 2021, 15.30 Uhr: Katar - Japan , Sportdeutschland . TV

- , . 17. Januar 2021, 18.00 Uhr: Angola - Kroatien , Sportdeutschland . TV

- , . 19. Januar 2021, 15.30 Uhr: Japan - Angola , Sportdeutschland . TV

- , . 19. Januar 2021, 18.00 Uhr: Kroatien - Katar , Eurosport 1, Sportdeutschland . TV

Gruppe D

15. Januar 2021, 18.00 Uhr: Argentinien - DR Kongo , Sportdeutschland . TV

- , . 15. Januar 2021, 20.30 Uhr: Dänemark - Bahrain , Sportdeutschland . TV

- , . 17. Januar 2021, 18.00 Uhr: Argentinien - Bahrain , Sportdeutschland . TV

- , . 17. Januar 2021, 20.30 Uhr: DR Kongo - Dänemark , Sportdeutschland . TV

- , . 19. Januar 2021, 18.00 Uhr: Bahrain - DR Kongo , Sportdeutschland . TV

- , . 19. Januar 2021, 20.30 Uhr: Dänemark - Argentinien , Sportdeutschland . TV

Gruppe E

14. Januar 2021, 18.00 Uhr: Österreich - Schweiz , Sportdeutschland . TV

- , . 14. Januar 2021, 20.30 Uhr: Norwegen - Frankreich , Eurosport 1, Sportdeutschland . TV

- , 1, . 16. Januar 2021, 18.00 Uhr: Österreich - Frankreich , Sportdeutschland . TV

- , . 16. Januar 2021, 20.30 Uhr: Schweiz - Norwegen , Sportdeutschland . TV

- , . 18. Januar 2021, 18.00 Uhr: Frankreich - Schweiz , Sportdeutschland . TV

- , . 18. Januar 2021, 20.30 Uhr: Norwegen - Österreich , Sportdeutschland . TV

Gruppe F

14. Januar 2021, 18.00 Uhr: Algerien - Marokko , Sportdeutschland . TV

- , . 14. Januar 2021, 20.30 Uhr: Portugal - Island , Sportdeutschland . TV

- , . 16. Januar 2021, 18.00 Uhr: Marokko - Portugal , Sportdeutschland . TV

- , . 16. Januar 2021, 20.30 Uhr: Algerien - Island , Sportdeutschland . TV

- , . 18. Januar 2021, 18.00 Uhr: Portugal - Algerien , Sportdeutschland . TV

- , . 18. Januar 2021, 20.30 Uhr: Island - Marokko , Sportdeutschland . TV

Gruppe G

13. Januar 2021, 18.00 Uhr: Ägypten - Chile , Sportdeutschland . TV

- , . 14. Januar 2021, 20.30 Uhr: Schweden - Nordmazedonien , Sportdeutschland . TV

- , . 16. Januar 2021, 18.00 Uhr: Ägypten - Nordmazedonien , Eurosport 1, Sportdeutschland . TV

- , 1, . 16. Januar 2021, 20.30 Uhr: Chile - Schweden , Sportdeutschland . TV

- , . 18. Januar 2021, 15.30 Uhr: Nordmazedonien - Chile , Sportdeutschland . TV

- , . 18. Januar 2021, 18.00 Uhr: Schweden - Ägypten , Eurosport 1, Sportdeutschland . TV

Gruppe H

14. Januar 2021, 15.30 Uhr: Belarus - Russland , Sportdeutschland . TV

- , . 14. Januar 2021, 18.00 Uhr: Slowenien - Südkorea , Sportdeutschland . TV

- , . 16. Januar 2021, 15.30 Uhr: Belarus - Südkorea , Sportdeutschland . TV

- , . 16. Januar 2021, 18.00 Uhr: Russland - Slowenien , Sportdeutschland . TV

- , . 18. Januar 2021, 15.30 Uhr: Südkorea - Russland , Sportdeutschland . TV

- , . 18. Januar 2021, 18.00 Uhr: Slowenien - Belarus , Sportdeutschland . TV

Übertragung der Handball-WM 2021 in Ägypten: Die Hauptrunde live im TV & Online-Stream

Gruppe I (Ungarn, Brasilien, Spanien, Deutschland, Uruguay, Polen) in Neue Hauptstadt

21. Januar 2021, 15.30 Uhr: Uruguay – Polen, Sportdeutschland . TV

– Polen, . 21. Januar 2021, 18.00 Uhr: Ungarn – Brasilien , Eurosport 1, Sportdeutschland . TV

– , 1, . 21. Januar 2021, 20.30 Uhr: Spanien – Deutschland , ZDF , Sportdeutschland . TV

– , , . 23. Januar 2021, 15.30 Uhr: Uruguay – Spanien , Sportdeutschland . TV

– , . 23. Januar 2021, 18.00 Uhr: Polen – Ungarn , Eurosport 1, Sportdeutschland . TV

, 1, . 23. Januar 2021, 20.30 Uhr: Deutschland – Brasilien , ARD oder ZDF , Sportdeutschland . TV

– , oder , . 25. Januar 2021, 15.30 Uhr: Brasilien – Uruguay , Sportdeutschland . TV

– , . 25. Januar 2021, 18.00 Uhr: Spanien – Ungarn , Eurosport 1, Sportdeutschland . TV

– , 1, . 25. Januar 2021, 20.30 Uhr: Polen – Deutschland , ARD , Sportdeutschland . TV

Gruppe II (Kroatien, Bahrein, Dänemark, Qatar, Japan, Argentinien) in Kairo

21. Januar 2021, 15.30 Uhr: Japan – Argentinien , Sportdeutschland . TV

– , . 21. Januar 2021, 18.00 Uhr: Kroatien – Bahrein , Sportdeutschland . TV

– , . 21. Januar 2021, 20.30 Uhr: Dänemark – Qatar , Sportdeutschland . TV

– , . 23. Januar 2021, 15.30 Uhr: Qatar – Bahrein , Sportdeutschland . TV

– , . 23. Januar 2021, 18.00 Uhr: Argentinien – Kroatien , Sportdeutschland . TV

– , . 23. Januar 2021, 20.30 Uhr: Japan – Dänemark , Sportdeutschland . TV

– , . 25. Januar 2021, 15.30 Uhr: Bahrein – Japan , Sportdeutschland . TV

– , . 25. Januar 2021, 18.00 Uhr: Argentinien – Qatar , Sportdeutschland . TV

– , . 25. Januar 2021, 20.30 Uhr: Dänemark – Kroatien , Sportdeutschland . TV

Gruppe III (Frankreich, Algerien, Portugal, Norwegen, Schweiz, Island) in Gizeh

20. Januar 2021, 15.30 Uhr: Schweiz – Island , Sportdeutschland . TV

– , . 20. Januar 2021, 18.00 Uhr: Frankreich – Algerien , Sportdeutschland . TV

– , . 20. Januar 2021, 20.30 Uhr: Portugal – Norwegen , Sportdeutschland . TV

– , . 22. Januar 2021, 15.30 Uhr: Schweiz – Portugal , Sportdeutschland . TV

– , . 22. Januar 2021, 18.00 Uhr: Island – Frankreich , Sportdeutschland . TV

– , . 22. Januar 2021, 20.30 Uhr: Norwegen – Algerien , Sportdeutschland . TV

– , . 24. Januar 2021, 15.30 Uhr: Algerien – Schweiz , Sportdeutschland . TV

– , . 24. Januar 2021, 18.00 Uhr: Island – Norwegen , Eurosport 1, Sportdeutschland . TV

– , 1, . 24. Januar 2021, 20.30 Uhr: Portugal – Frankreich , Sportdeutschland . TV

Gruppe IV (Schweden, Ägypten, Nordmazedonien, Belarus, Russland, Slowenien) in Kairo

20. Januar 2021, 15.30 Uhr: Nordmazedonien – Slowenien , Sportdeutschland . TV

– , . 20. Januar 2021, 18.00 Uhr: Russland – Ägypten , Sportdeutschland . TV

– , . 20. Januar 2021, 20.30 Uhr: Schweden – Belarus , Sportdeutschland . TV

– , . 22. Januar 2021, 15.30 Uhr: Nordmazedonien – Russland , Sportdeutschland . TV

– , . 22. Januar 2021, 18.00 Uhr: Ägypten – Belarus , Sportdeutschland . TV

– , . 22. Januar 2021, 20.30 Uhr: Slowenien – Schweden , Eurosport 1, Sportdeutschland . TV

– , 1, . 24. Januar 2021, 15.30 Uhr: Belarus – Nordmazedonien , Sportdeutschland . TV

– , . 24. Januar 2021, 18.00 Uhr: Slowenien – Ägypten , Sportdeutschland . TV

– , . 24. Januar 2021, 20.30 Uhr: Russland – Schweden , Sportdeutschland . TV

President's Cup der Handball-WM 2021: Der Zeitplan im Überblick

Gruppe I (Kap Verde, Tunesien, Angola, Kongo) in Gizeh

21. Januar 2021, 15.30 Uhr: Kap Verde – Tunesien (abgesagt, automatisch 0:10 gewertet), Sportdeutschland . TV

– (abgesagt, automatisch 0:10 gewertet), . 21. Januar 2021, 18.00 Uhr: Angola – Kongo , Sportdeutschland . TV

– , . 23. Januar 2021, 15.30 Uhr: Kap Verde – Angola (abgesagt, automatisch 0:10 gewertet), Sportdeutschland . TV

– (abgesagt, automatisch 0:10 gewertet), . 23. Januar 2021, 18.00 Uhr: Tunesien – Kongo , Sportdeutschland . TV

– , . 25. Januar 2021, 15.30 Uhr: Kongo – Kap Verde (abgesagt, automatisch 10:0 gewertet), Sportdeutschland . TV

– (abgesagt, automatisch 10:0 gewertet), . 25. Januar 2021, 18.00 Uhr: Tunesien – Angola , Sportdeutschland . TV

Gruppe II (Österreich, Marokko, Chile, Südkorea) in Kairo

20. Januar 2021, 15.30 Uhr: Chile – Südkorea , Sportdeutschland . TV

– , . 20. Januar 2021, 18.00 Uhr: Österreich – Marokko , Sportdeutschland . TV

– , . 22. Januar 2021, 15.30 Uhr: Marokko – Südkorea , Sportdeutschland . TV

– , . 22. Januar 2021, 18.00 Uhr: Österreich – Chile , Sportdeutschland . TV

– , . 24. Januar 2021, 15.30 Uhr: Marokko – Chile , Sportdeutschland . TV

– , . 24. Januar 2021, 18.00 Uhr: Südkorea – Österreich , Sportdeutschland . TV

Spiel um Platz 31

27. Januar 2021, 15.00 Uhr: 4. Gruppe I – 4. Gruppe II, Sportdeutschland . TV

Spiel um Platz 29

27. Januar 2021, 17.30 Uhr: 3. Gruppe I – 3. Gruppe II, Sportdeutschland . TV

Spiel um Platz 27

27. Januar 2021, 15.00 Uhr: 2. Gruppe I – 2. Gruppe II, Sportdeutschland . TV

Spiel um Platz 25

27. Januar 2021, 17.30 Uhr: 1. Gruppe I – 1. Gruppe II, Sportdeutschland . TV

Handball-Weltmeisterschaft 2021: Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale im TV & Stream

Viertelfinale

27. Januar 2021, 17.30 Uhr: 1. Gruppe II – 2. Gruppe IV, Sportdeutschland . TV

. 27. Januar 2021, 17.30 Uhr: 1. Gruppe IV – 2. Gruppe II, Sportdeutschland . TV

. 27. Januar 2021, 17.30 Uhr: 1. Gruppe I – 2. Gruppe III, Sportdeutschland . TV

. 27. Januar 2021, 17.30 Uhr: 1. Gruppe III – 2. Gruppe I, Sportdeutschland . TV

Halbfinale

29. Januar 2021, 17.30 Uhr: Sieger 1. Viertelfinale – Sieger 2. Viertelfinale, Sportdeutschland . TV

. 29. Januar 2021, 20.30 Uhr: Sieger 3. Viertelfinale – Sieger 4. Viertelfinale, Sportdeutschland . TV

Spiel um Platz 3

31. Januar 2021, 14.30 Uhr: Verlierer 1. Halbfinale – Verlierer 2. Halbfinale, Sportdeutschland . TV

Finale

31. Januar 2021, 17.30 Uhr: Gewinner 1. Halbfinale – Gewinner 2. Halbfinale, Sportdeutschland . TV

