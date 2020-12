Alle Spiele der Handball-WM 2021 live in TV und Stream

Die Handball-WM startet am 13. Januar 2021. Alle Spiele der WM, Termine, die Uhrzeit und die Übertragung live in TV und Stream finden Sie hier. Im Bild Handballer Paul Drux, der in seiner Freizeit lieber Basketball statt Fußball schaut.

Bild: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa