DOSB-Präsident Hörmann ist ein Machtmensch – aber auch ein Machtopfer?

Nach acht Jahren hört Alfons Hörmann als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes auf. Zuletzt flogen dem Allgäuer die Vorwürfe nur so um die Ohren.

Alfons Hörmann hatte mal ein Faible für Weisheiten. Kaum eine Präsentation, kaum ein Impulsvortrag, kaum eine Rede, die er nicht mit einem Zitat eines Philosophen oder Politikers eröffnete.