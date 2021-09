Eskalation bei Spiel zwischen DJK Hochzoll und SG Mesopotamien

Plus In der B-Klasse Augsburg-Mitte eskaliert die Partie zwischen der DJK Hochzoll und der SG Mesopotamien/Suryoye II. Wie es dazu kam.

Der Abbruch war auch das Ende. Es sollte das letzte Spiel für die Fußballer der DJK Augsburg-Hochzoll in der B-Klasse Ausburg-Mitte gewesen sein. Denn zwei Tage, nachdem ihre Partie gegen die SG Mesopotamien/Suryoye II abgebrochen wurde, weil DJK-Spieler mit Gäste-Zuschauern aneinander- geraten waren, hat der Verein die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet – nach nur fünf Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz mit null Punkten und 10:22 Toren.