BFV-Präsident Koch empört sich über Zuschauer-Regeln: "absurd"

Die bayerische Staatsregierung hat festgelegt, wie Zuschauer wieder zu Amateurspielen dürfen. Das stößt jedoch auf massives Unverständnis beim Bayerischen Fußball-Verband.

Mit dem "Rahmenkonzept Sport" will die bayerische Staatsregierung die Rückkehr der Zuschauer im Amateursport regeln. Das Papier erntet beim Bayerischen Fußball-Verband jedoch ein vernichtendes Echo. BFV-Präsident Rainer Koch nannte die Vorstellungen der Politik in einer Stellungnahme, die der Verband am Wochenende veröffentlichte, "absurd".

Hintergrund für den Ärger ist die maximale Anzahl von erlaubten Zuschauern: Demnach sind bei Veranstaltungen im Freien und damit bei Fußballspielen einschließlich geimpfter sowie genesener Personen maximal 500 Personen erlaubt. Die weiteren Voraussetzungen sind fest zugewiesene Sitzplätze inklusive einer Kontaktdatenerfassung und der Datenspeicherung für vier Wochen. Nach Ansicht des BFV ist das realitätsfern – vor allem, weil die Zuschauerobergrenze in Gebäuden bei Einhaltung des Mindestabstands bei 1000 Zuschauern liegt. Zudem haben die meisten kleinen Amateurvereine keine Sitzplatztribünen.

BFV-Präsident Koch empfindet die Belange der Amateure "sinnfrei ignoriert"

Rainer Koch kritisiert das Konzept scharf: "Es kann niemandem mehr ernsthaft vermittelt werden, warum bei einem Fußballspiel im Freien keine Besucher einzeln um weiträumige Plätze stehen dürfen, dagegen aber bei wissenschaftlich belegtem ungleich höheren Infektionsrisiko in Gebäuden bis zu 1000 Zuschauer zugelassen werden." Er gönne den Kulturbetrieben jeden Zuschauer. Dass die Interessen der Fußballinteressierten "völlig sinnfrei ignoriert werden, ist nicht mehr hinnehmbar", so Koch weiter.

Unterstützung bekommt Koch von Harald Güller, dem sportpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag. Der Neusässer fordert in einer Stellungnahme die Staatsregierung auf, das Rahmenkonzept baldmöglichst zu überarbeiten: "Dieses offensichtlich in Absurdistan entstandene Werk, muss sofort vom Tisch und durch eine vernünftige, der Realität Rechnung tragende Lösung ersetzt werden."

