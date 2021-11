Wenn Spiele mit einer Notelf stattfinden: Der schwierige Corona-Paragraf

Plus Trotz steigender Inzidenzen können Spiele im Amateurfußball nicht mehr so einfach abgesagt werden. Denn die Zustimmung des Gegners ist nicht selbstverständlich.

Jeden Tag gibt es einen neuen Rekord zu vermelden, positiv ist dabei keiner. Denn es geht um die Corona-Inzidenz, der Wert steigt und steigt – und hat längst großen Einfluss auf den Amateurfußball. Obwohl der im Freien gespielt wird und – im Gegensatz zum Vorjahr, als der Lockdown Aktivität auf dem Rasen strikt unterband – aktuell kaum Einschränkungen unterliegt. Noch vor zwei Wochen hatte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) mitgeteilt, dass bis dahin nur 0,37 Prozent aller Spiele bei Frauen und Männern aufgrund Corona-Erkrankungen abgesagt wurden. Wobei das selbst zu dem Zeitpunkt nur die halbe Wahrheit war, denn Verlegungen mit Zustimmung des Gegners flossen in diese Statistik nicht ein.