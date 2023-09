NFL-Star Chubb verletzt - Steelers schlagen Browns

Das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers begann für die Cleveland Browns mit einem Schock im ersten Spielzug - und wurde dann noch schlimmer. Star Nick Chubb droht eine lange Pause.

NFL-Star Nick Chubb von den Cleveland Browns hat sich im zweiten Saisonspiel offensichtlich schwer am Knie verletzt. Beim 22:26 gegen die Pittsburgh Steelers konnte er schon früh im zweiten Viertel nicht mehr weiterspielen, nachdem er von Gegenspieler Minkah Fitzpatrick an den Beinen getroffen worden war und sich sein linkes Knie in einem extrem unnatürlichen Winkel verbogen hatte.

Zahlreiche US-Sportstars äußerten danach ihr Bedauern, darunter auch NBA-Superstar LeBron James und Kollegen wie Lamar Jackson und Christian McCaffrey aus der NFL. Die Szene sah so brutal aus, dass der TV-Sender ESPN auf eine Wiederholung verzichtete. Eine Diagnose zur offensichtlichen Verletzung des 27-Jährigen gab es zunächst nicht.

Die Partie hatte bereits extrem bitter begonnen für die Browns. Beim ersten Spielzug klatschte der Pass von Quarterback Deshaun Watson von den Händen seines Mitspielers in die eines Steelers-Verteidigers. Alex Highsmith trug den Football in die Endzone und die Browns lagen nach nur neun Sekunden bereits hinten. Steelers-Star-Verteidiger TJ Watt erzielte im Schlussviertel den letzten Touchdown nach einem weiteren Ballverlust der Browns.

In der früheren Begegnung am Montagabend holten die New Orleans Saints ein 20:17 bei den Carolina Panthers. Die Saints mit ihrem neuen Quarterback Derek Carr verbuchten den zweiten Saisonsieg. Das war seit 2013 nicht mehr gelungen. "Die sind ein wichtiger Grund, warum ich hier herkommen wollte. Ich muss nicht perfekt sein, damit wir gewinnen und das war ich in der ersten Hälfte sicher nicht", sagte Carr über die starke Leistung der Saints-Abwehr. "Wir haben nicht das Gefühl, bislang so überragend gespielt zu haben und stehen trotzdem bei zwei Siegen. Das ist ziemlich gut." Die Panthers mit dem jungen Bryce Young als Spielmacher warten dagegen weiter auf den ersten Erfolg der Saison.

(dpa)