Andy Ruiz Jr. – Anthony Joshua 2: Kampf live im Stream sehen

Der Kampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr. steht an ("Ruiz – Joshua 2"). Wann findet der Boxkampf statt? Infos zu Datum, Termin, Uhrzeit und Übertragung in Live-Stream und TV.

Andy Ruiz Jr. – Anthony Joshua 2: Der Rückkampf im Boxen steht an.

Der Termin für den Kampf ist am Samstag, 7. Dezember 2019.

Der Boxkampf " Ruiz – Joshua 2" soll in Saudi-Arabien stattfinden.

Alle Infos und Updates zum WM-Fight Joshua vs. Ruiz finden Sie hier.

Inklusive Infos zur Übertragung in Live-Stream und TV.

Ein Interview mit Box-Experte Uli Hebel von DAZN lesen Sie hier.

Es war ein historischer Kampf: Im Juni 2019 schlug Andy Ruiz Jr. den Dreifach-Weltmeister Anthony Joshua viermal zu Boden – und stieß den klaren Favoriten am Ende vom Schwergewichts-Thron. Experten und Zuschauer feierten den Ruiz-Sieg als Sensation im Boxsport. Und auch Ruiz selbst feierte seinen Überraschungssieg ausgelassen.

"Wahnsinn. Davon habe ich geträumt. Ich kann es nicht glauben", sagte Ruiz Jr. nach dem Kampf. Er ist der erste Schwergewichts-Champion aus Mexiko – und sicherte sich gleich drei WM-Titel (IBF, WBO und WBA). Nur den Weltmeister-Titel des vierten bedeutenden Verbandes trägt noch ein anderer Kämpfer: Deontay Wilder aus den USA.

"Ruiz – Joshua 2": Rückkampf im Schwergewichts-Boxen

Schon wenige Tage nach dem Kampf zwischen Ruiz und Joshua war ein Termin für den Rückkampf im Gespräch. Der Brite Joshua kündigte schnell an: "Ich werde zurückkehren." Und sein Promoter Eddie Hearn kündigte sogleich einen Rückkampf für November oder Dezember in London an. "Er wird wiederkommen. Vielleicht tut ihm diese Niederlage gut. Sie macht ihn härter."

8 Bilder Anthony Joshua gegen Andy Ruiz: Bilder des ersten Kampfes Bild: Nick Potts/PA Wire, dpa

Update zu "Joshua vs Ruiz 2": Wann findet der Kampf statt?

Nun steht der Kampf-Termin fest: Der Rückkampf zwischen Ruiz und Joshua soll in der Nacht von Samstag, 7. Dezember 2019, auf Sonntag, 8. Dezember 2019, stattfinden. Fans in Deutschland können sich freuen: Die Uhrzeit des Kampfes liegt diesmal nicht mitten in der Nacht. Der Hauptkampf zwischen Ruiz und Joshua soll gegen 21.15 Uhr übertragen werden. Mehr Infos zur Übertragung live im Stream und TV finden Sie weiter unten in diesem Artikel.

? @AnthonyfJoshua and @Andy_destroyer1's rematch will take place in Saudi Arabia on December 7th LIVE on Sky Sports Box Office! #AJRuiz2 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 9, 2019

Der Rückkampf zwischen Ruiz (Bild) und Joshua soll am Samstag, 7. Dezember 2019, stattfinden. Bild: Nick Potts/PA Wire, dpa

Joshua gegen Ruiz: Umstrittener Kampf-Ort Saudi-Arabien (Update)

Der Ort für den Fight ist die Stadt Diriyya in Saudi-Arabien - das ist ein Vorort der Hauptstadt Riad. Der Kampf selbst soll unter dem Motto "Clash on the dunes" ("Aufeinandertreffen auf den Dünen") stattfinden. Die Besonderheit: Noch nie wurde ein Schwergewichts-Weltmeisterkampf im islamisch-konservativen Saudi-Arabien ausgetragen. Dort freut man sich jedenfalls auf den Boxkampf. "Das ein historisches Ereignis", sagte der Veranstalter Prinz Chalid bin Abdulasis. Und weiter: "Das ist die größte Sportveranstaltung in der Geschichte Saudi-Arabiens."

Wie wichtig den Veranstaltern das Box-Event ist, zeigt auch die Tatsache, dass eigens dafür eine Arena gebaut wurde. Sie soll 15.000 Zuschauerplätze umfassen. Außerdem soll der Veranstalter 100 Millionen US-Dollar für den Kampf gezahlt haben. Kritiker bemängeln, dass Geld im Boxsport eine zu große Rolle spielt. Mit der Vergabe des Boxkampfs nach Saudi-Arabien fühlen sie sich in ihrer Kritik bestätigt.

Anthony Joshua bei einem Pressetermin in der Centria Mall vor seinem Kampf gegen Ruiz Jr. aus Mexiko. Bild: Nick Potts/PA Wire, dpa

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz Jr.: Wie stehen die Chancen?

Nach dem Überraschungssieg von Ruiz Jr. gegen Joshua wird ein spektakulärer Rückkampf erwartet. Dafür spricht auch die beinahe makellose Fight-Bilanz beider Kämpfer:

Anthony Joshua:

22 Siege (u.a. gegen Wladimir Klitschko , Alexander Povetkin und Dillian Whyte )

, Alexander Povetkin und ) Davon 21 Knockouts (einziger Nicht-Knockout-Sieg gegen Joseph Parker )

(einziger Nicht-Knockout-Sieg gegen ) 1 Niederlage (gegen Andy Ruiz Jr.)

Andy Ruiz Jr:

33 Siege (u.a. gegen Anthony Joshua , Alexander Dimitrenko und Kevin Johnson )

, und ) Davon 22 Knockouts (u.a. gegen Matthew Greer und Kelsey Arnold )

(u.a. gegen und ) 1 Niederlage (gegen Joseph Parker )

Besiegte Anthony Joshua: der Mexikaner Andy Ruiz Jr. Bild: Nick Potts/PA Wire, dpa

Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. Alter 30 30 Größe 1,98 Meter 1,88 Meter Reichweite 2,08 Meter 1,88 Meter Kampfname AJ Destroyer

Nach dem Überraschungssieg von Ruiz Jr. gegen Joshua wird ein spektakulärer Rückkampf erwartet. Bild: Frank Franklin Ii, AP/dpa

Andy Ruiz Jr. gegen Anthony Joshua: Boxen live im Stream bei DAZN

Der Kampfabend mit Joshua und Ruiz Jr. wird in Deutschland live im Stream gezeigt - und zwar auf dem Streaming-Portal DAZN . Bereits beim ersten Kampf hatte sich das Streamingportal DAZN die Rechte an der Übertragung des Fights gesichert. Da der Kampf in Saudi Arabien stattfindet, können sich Fans in Deutschland auf eine Übertragung zu "zuschauerfreundlichen" Zeiten freuen. DAZN kündigte an, den Hauptkampf zwischen Joshua und Ruiz Jr. in Deutschland gegen 21.15 Uhr zeigen zu wollen. Zuvor gibt es Vorkämpfe, weswegen DAZN bereits um 17 Uhr mit der Berichterstattung vom Boxabend beginnt.

Die Dienste des Streaminganbieters sind nach einem kostenlosen Testmonat kostenpflichtig. Monatlich kostet DAZN 10 Euro bei einem Jahresabo und 11,99 Euro bei einem Monatsabo. Letzteres DAZN-Abo ist monatlich kündbar.

Kommentiert wird der Hauptkampf von Uli Hebel. Ihm stehen gleich zwei Experten zur Seite: Andreas Selak vom Münchner Boxwerk und Bernd Bönte, der früher Manager der Klitschko-Brüder war.

Joshua vs Ruiz 2: Der Boxkampf wird im Live-Stream auf DAZN gezeigt. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbol)

Anthony Joshua – Andy Ruiz Jr.: Kampf-Übertragung live im TV?

Der Kampf wird nach aktuellem Stand nicht im TV gezeigt. Da sich DAZN die Exklusiv-Rechte daran sichern konnte, können Zuschauer die Kampf-Übertragung aber auch live auf ihrem Smart-TV anschauen. Einzige Voraussetzung dafür ist ein DAZN-Konto. Auch für Zuschauer, die den Online-Stream nutzen wollen, gilt: Die Uhrzeit für den Hauptkampf ist gegen 21.15 Uhr. Zuvor gibt es ab 17 Uhr Vorberichterstattung und Vorkämpfe.

Andy Ruiz Jr. will seine WM-Titel im Schwergewichts-Boxen verteidigen. Bild: Nick Potts/PA Wire, dpa

Undercard-Kämpfe: Povetkin – Hunter, Hrgovic – Molina

Neben dem Hauptkampf zwischen Ruiz und Joshua (Main event) gibt es zwei weitere hochklassige Boxkämpfe (Undercard), die ab 17 Uhr deutscher Zeit auf DAZN gezeigt werden.

Povetkin vs Hunter (Schwergewicht): Zum einen tritt Alexander Povetkin (37 Kämpfe , 35 Siege - davon 24 Knockouts , 2 Niederlagen) gegen Michael Hunter (19 Kämpfe , 18 Siege - davon 12 Knockouts - 1 Niederlage) an. Povetkin verlor im vergangenen Jahr übrigens einen Kampf gegen Main-event-Kämpfer Joshua. Mehr zum Kampf lesen Sie hier.

(Schwergewicht): Zum einen tritt Alexander Povetkin (37 , 35 Siege - davon 24 , 2 Niederlagen) gegen (19 , 18 Siege - davon 12 - 1 Niederlage) an. Povetkin verlor im vergangenen Jahr übrigens einen Kampf gegen Main-event-Kämpfer Joshua. Mehr zum Kampf lesen Sie hier. Hrgovic vs Molina (Schwergewicht): Außerdem steht ein zweiter Fight an: Filip Hrgovic (9 Kämpfe , 9 Siege - davon 7 Knockouts ) kämpft gegen Eric Molina (32 Kämpfe , 27 Siege - davon 19 Knockouts , 5 Niederlagen).

Alexander Povetkin (Bild) will Michael Hunter schlagen. Bild: Sergei Ilnitsky, epa/dpa (Archiv)

Beide Kämpfe werden – ebenso wie der Fight Ruiz vs Joshua – vom Streamingportal DAZN übertragen. (AZ)

Mehr zum Thema Boxen:

