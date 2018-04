vor 18 Min.

Angelique Kerber verliert: Tennis-Damen vor Halbfinal-Aus Sport

Im Halbfinale des Federation Cup hat Angelique Kerber am Samstag gegen Tschechien verloren.

Deutschlands Nummer eins, Angelique Kerber, hat am Samstag in Stuttgart gegen Petra Kvitova verloren. Die Tennis-Damen stehen damit vor dem Halbfinal-Aus.

Die deutschen Tennis-Damen stehen im Fed Cup vor dem Halbfinal-Aus. Die Auswahl um Julia Görges und Angelique Kerber liegt nach dem ersten Tag gegen Seriensieger Tschechien mit 0:2 zurück. Die deutsche Nummer eins Görges verlor am Samstag in Stuttgart gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova überraschend klar 3:6, 2:6. Anschließend unterlag die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber Karolina Pliskova 5:7, 3:6. Am Sonntag (11.00 Uhr/DAZN) müsste das Team beide Einzel und das abschließende Doppel gewinnen, um doch noch erstmals seit 2014 wieder ins Finale des Nationen-Wettbewerbs einzuziehen. (dpa)

