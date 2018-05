Angreifer Gomez fehlt bei DFB-Training

Basketball-Profiliga

NBA-Traumfinale perfekt: Golden State trifft auf Cleveland

Meister Golden State Warriors entscheidet das siebte Halbfinalspiel der Playoffs in Houston für sich. Zwei Superstars sind in der heißen Phase nicht zu stoppen. Es kommt zum vierten Mal hintereinander zur selben Final-Paarung. Enttäuschung dagegen in Houston.