14:39 Uhr

Anpfiff! Beendet der FCA seine Niederlagen-Serie?

Für den FCA geht es gegen Werder Bremen darum, den totalen Fehlstart in die Rückrunde zu verhindern. Bremen-Trainer Kohfeldt kämpft um seinen Job. Die Aufstellung.

Der FC Augsburg hat einen turbulenten Start in die Rückrunde hinter sich: Auf die 3:5-Niederlage gegen Dortmund, bei der der FCA lange gut mithielt und erst in der zweiten Hälfte einbrach, folgte ein unnötiges, letztlich aber gerechtes 0:2 gegen Union Berlin. Gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) geht es heute also bereits darum, den totalen Fehlstart ins Jahr 2020 zu verhindern.

FCA-Coach Schmidt pocht gegen Bremen auf einen Mentalitätswandel

Dass die Niederlage gegen Union Berlin bei den Fans Erinnerungen an die Frühphase der Hinrunde wachgerufen hat, weiß auch Trainer Martin Schmidt. Der Schweizer kritisierte nach dem Spiel den Mangel an "Glaube und Mentalität" bei seinem Team - und machte damit klar: Gegen Bremen muss eine Elf auf dem Platz stehen, die neben spielerischen Mitteln vor allem mentale Fähigkeiten mitbringt.

Zwar sind die Bremer - anders als Union - keine direkten Tabellennachbarn. Allerdings wäre eine Niederlage gegen den Tabellensechzehnten doppelt gefährlich: Zum einen wäre der FCA, der aktuell sechs Punkte vor den Werderanern liegt, zurück im Abstiegskampf. Zum zweiten fürchtet das Trainerteam um Schmidt den psychologischen Effekt einer erneuten Niederlage.

Eine Niederlage in Augsburg könnte Werder-Trainer Kohfeldt den Job kosten

Immerhin: Schmidt kann für die Mission Trendwende wieder auf Stephan Lichtsteiner zurückgreifen. Der Routinier hatte gegen Union krankheitsbedingt ausgesetzt. Fehlen werden dagegen Iago, der mit Brasilien die Olympia-Qualifikation spielt, sowie Julian Schieber. Sergio Cordova hat nach seiner Sprunggelenksverletzung noch Trainingsrückstand. Torhüter Tomas Koubek fällt wegen einer Grippe aus.

Während der FCA personell aus dem Vollen schöpft, plagt Gegner Bremen eine beispiellose Verletztenmisere: Acht Spieler fehlen dem Team verletzt, dazu fällt Marco Friedl gelbgesperrt aus. Im Kader steht dagegen Neuzugang Davie Selke, der aus Berlin kam. Für Trainer Florian Kohfeldt geht es nach dem 0:3 gegen Hoffenheim vergangene Woche wohl auch um seinen Job. (dfl)

FC Augsburg vs. Werder Bremen - die Aufstellung:

FC Augsburg: Luthe - Gouweleeuw - Niederlechner - Khedira - Baier - Vargas - Jedvaj - Udhuokhai - Richter - Hahn - Max (Bank: Leneis - Lichtsteiner - Suchy - Moravek - Sarenren Bazee - Gruezo - Finnbogason - Löwen - Framberger

Werder Bremen: Pavlenka - Vogt - Rashica - Selke - Bittencourt - Sahin - Moisander - Toprak - Klaasen - Eggestein - Woltemade

AZ-Sportredakteur Florian Eisele und FCA-Reporter Robert Götz (rechts) sehen die Leistung von FCA-Keeper Tomas Koubek kritisch. Video: AZ

