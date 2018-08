Anthony Joshua – Alexander Powetkin: Kampf-Termin im September 2018

Box-Weltmeister Anthony Joshua muss gegen Alexander Powetkin (Povetkin) ran. Der Kampf soll für Joshua nur eine Zwischenstation sein. Alle News im Überblick.

Box-Weltmeister Anthony Joshua will seine WM-Titel im Schwergewicht am 22. September 2018 gegen den Russen Alexander Powetkin (Povetkin) verteidigen.

Wie Joshuas Promoter Eddie Hearn auf Twitter bekanntgab, wird das Duell im Londoner Wembley-Stadion stattfinden. Der 28 Jahre alte Joshua ist in 21 Kämpfen unbesiegt. 20 davon gewann er durch K.o. Zu den Geschlagenen gehört auch Wladimir Klitschko.

IT’S ON! @anthonyfjoshua will defend his WBA,IBF,WBA and IBO World heavyweight titles against Alexander Povetkin at @wembleystadium on September 22! New York press conf tomorrow and London on Wednesday pic.twitter.com/NDCn7EpgvX