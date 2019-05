vor 28 Min.

Anthony Joshua – Andy Ruiz Jr.: Kampf-Übertragung im Live-Stream

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz Jr.: Was Sie über den Boxkampf wissen müssen – inklusive Infos zur Übertragung im Live-Stream und TV.

Boxen live: Anthony Joshua – Andy Ruiz Jr.

Kampf-Termin ist Samstag, 1. Juni 2019.

Infos zur Live-Übertragung in Stream und TV.

Es wird ein Boxkampf der Superklasse: Der dreifache Box-Weltmeister Anthony Joshua (Großbritannien) steht vor seinem nächsten Kampf gegen Andy Ruiz Junior (USA). Während es bereits früh einen Termin für den Fight gab (Samstag, 1. Juni 2019), war die wichtigste Frage bis vor wenigen Wochen noch offen: Gegen wen boxt Joshua in seinem nächsten Kampf eigentlich?

Der Grund dafür, dass kurz vor dem Kampf noch kein Gegner feststand, war dieser: Eigentlich war der US-Amerikaner Jarrell Miller (Kampfname "Big Baby") für den Fight vorgesehen. Doch wenige Wochen vor dem Kampf-Termin kam alles anders: Miller ist positiv auf Doping getestet und daraufhin für den Boxkampf gesperrt worden. Der 30-Jährige gestand die Tat im Internet und bekam dafür viel Spott und Häme ab.

Boxen live: Kampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr.

Da der Kampf gegen Miller ausfiel, brauchte es einen neuen Gegner für Dreifach-Champion Anthony Joshua (Kampfname AJ). Im Gespräch waren unter anderem folgende Kämpfer, von denen letztendlich Andy Ruiz Jr. den Zuschlag bekam.

Andy Ruiz Jr. (USA): 32 Siege, davon 21 Knockouts. 1 Niederlage.

(USA): 32 Siege, davon 21 Knockouts. 1 Niederlage. Michael Hunter (USA): 16 Siege, davon 11 Knockouts. 1 Niederlage.

(USA): 16 Siege, davon 11 Knockouts. 1 Niederlage. Trevor Bryan (USA): 20 Siege, davon 14 Knockouts. 0 Niederlagen.

(USA): 20 Siege, davon 14 Knockouts. 0 Niederlagen. Agit Kabayel (Deutschland): 19 Siege, davon 13 Knockouts. 0 Niederlagen.

(Deutschland): 19 Siege, davon 13 Knockouts. 0 Niederlagen. Manuel Charr (Syrien): 31 Siege, davon 17 Knockouts. 4 Niederlagen.

Boxer Andy Ruiz Jr.: Nur eine Niederlage

Nun steht fest, dass Andy Ruiz Jr. (Kampfname "Destroyer") der Gegner für Joshua sein soll. Der 29-jährige US-Amerikaner gewann 32 von 33 Kämpfen - davon 21 durch Knockout. Er verlor im Jahr 2016 nur gegen den Neuseeländer Joseph Parker.

Was auf einen Blick auffällt: Ruiz hat gegenüber Joshua körperliche Nachteile. Er misst "nur" 1,88 Meter (Joshua: 1,98 Meter) und weist eine deutlich weniger durchtrainierte Statur wie Joshua auf. Nach eigenen Angaben soll ihm das aber nicht zum Verhängnis werden. Auf seinem Instagram-Kanal gibt sich Ruiz bereits kämpferisch: "Bald der erste mexikanische Schwergewichts-Champion der Welt" schreibt der Mann mit mexikanischen Wurzeln.

Anthony Joshua: Der Ungeschlagene

Klar ist trotzdem: Ruiz Jr. wird es nicht leicht haben. Joshua ist der derzeit erfolgreichste Boxer im Schwergewicht (lesen Sie hier ein Porträt). Der Brite hält die Weltmeistertitel dreier wichtiger Verbände: der IBF, der WBA und der WBO. Nur der Titel eines wichtigen Verbands fehlt ihm noch: Derzeit darf sich der US-Amerikaner Deontay Wilder als Weltmeister des Verbandes WBC bezeichnen.

Joshua ist in seiner Karriere als Profiboxer ungeschlagen. Er gewann alle seiner 22 Kämpfe - und zwar in 95 Prozent der Fälle per Knockout. Nur einmal überstand ein Gegner alle zwölf Runden im Ring: der Neuseeländer Joseph Parker. Aber auch den Kampf gegen Parker im vergangenen Jahr gewann Joshua. Nur eben: nach Punkten.

Den wohl bedeutsamsten Fight bestritt Joshua gegen den Ex-Weltmeister Wladimir Klitschko (Ukraine). In einem spektakulären Kampf gewann Joshua im Jahr 2017 vor 90.000 Zuschauern im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion nach technischem K.o. gegen den Ukrainer. Die geschätzte Gage damals: 20 Millionen Euro für jeden Kämpfer.

Anthony Joshua bereitet sich auf seinen nächsten Kampf vor. Bild: Tim Goode, dpa (Archiv)

Anthony Joshua – Andy Ruiz Jr.: Boxen live im Stream

Der Kampf zwischen Joshua und Ruiz Jr. wird in Deutschland live im Stream gezeigt. Das Streamingportal DAZN hat sich die Rechte an der Übertragung des Fights gesichert.

Die Dienste des Streaminganbieters sind nach einem kostenlosen Testmonat kostenpflichtig. Monatlich kostet DAZN 9,99 Euro. Das Abo ist nach Angaben des Unternehmens monatlich kündbar.

Anthony Joshua – Andy Ruiz Jr.: Kampf live im TV?

Da DAZN die Exklusiv-Rechte an der Ausstrahlung des Kampfs zwischen Joshua und Ruiz Jr. hält, gibt es den Kampf nicht im klassischen TV zu sehen. Aber: Wer DAZN auch auf seinem Smart-TV benutzen kann, kann natürlich auch auf diese Weise den Kampf auf dem Fernseher anschauen.

Anthony Joshua: Doch nicht gegen Tyson Fury oder Deontay Wilder

Übrigens: Zuletzt sorgten Diskussionen über den nächsten Kampf Joshuas für Verwirrung. Sowohl der Brite Tyson Fury als auch der US-Amerikaner Deontay Wilder standen als mögliche Gegner zur Debatte. Zwischenzeitlich hieß es, ein Kampf zwischen Joshua und Wilder sei bereits fix. Es gab auch bereits einen fixen Kampf-Termin. (AZ)

Mehr zum Thema Boxen:

Themen Folgen