Anthony Joshua vs Kubrat Pulev: Kampf-Übertragung live im Stream

Boxen aktuell: Der nächste Kampf wird von Anthony Joshua und Kubrat Pulev (Pulew) ausgetragen. Alle Infos zur Übertragung im Live-Stream.

Anthony Joshua – Kubrat Pulev: Kampf-Termin im Dezember 2020

Joshua vs Pulev: Der Boxkampf findet vor Zuschauern in London statt

Kostenlos oder Pay-TV? Alle Infos zur Übertragung im Live-Stream

Für Anthony Joshua steht der nächste Boxkampf an: Der Brite steigt am Samstag, 12. Dezember 2020, in London in den Ring. Sein Gegner: Der Bulgare Kubrat Pulev (Pulew). Joshua will seine Weltmeister-Titel in dem Kampf verteidigen – er trägt die WM-Titel von drei der vier wichtigsten Boxverbände. Damit ist er der derzeit weltweit erfolgreichste Boxer im Schwergewicht.

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev: Aktuelle News im Überblick

Bei dem Kampf zwischen Joshua und Pulev kann also nur ein Boxer etwas gewinnen: der Bulgare Pulew. Für Joshua geht es darum, seine Titel zu verteidigen.

Anthony Joshua will seine WM-Titel im Profi-Boxen verteidigen. Bild: Oliver Weiken, dpa (Archivbild)

Fans dürften den Fight sehnsüchtig erwarten. Denn im Jahr 2020 fielen die meisten Events wegen der Corona-Krise aus. Verwunderlich: Beim aktuellen Kampf zwischen Joshua und Pulev sollen sogar Fans erlaubt sein. Rund 1000 Tickets werden dafür verkauft, wie unter anderem das Streamingportal DAZN berichtet.

Anthony Joshua: Der Favorit im Kampf gegen Pulev

Anthony Joshua: Der 31-Jährige aus Großbritannien (Kampfname "AJ") schien lange unbesiegbar – bis ein pummelig wirkender Mexikaner ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholte: Im Juni 2019 schickte Andy Ruiz Jr. den athletischen und durchtrainierten Joshua gleich viermal zu Boden und nahm ihm die WM-Titel von gleich drei wichtigen Boxverbänden ab. Es ist bis heute die einzige Niederlage, die Joshua einstecken musste. Denn: Inzwischen ist der Brite wieder zurück an der Weltspitze des Boxsports. Im Dezember 2019 trat Joshua erneut gegen Ruiz in den Ring, gewann nach Punkten – und holte sich seine drei WM-Titel der Verbände WBA, IBF und WBO zurück.

Im Juni 2019: Andy Ruiz schickte Anthony Joshua binnen sieben Runden gleich vier Mal zu Boden. Bild: Al Bella, afp (Archivbild)

Die Bilanz von Joshua ist bis auf den Makel gegen Ruiz lupenrein. Er gewann 23 seiner 24 Profikämpfe – davon 21 mal per Knockout. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Sieg durch technisches K.O. gegen Wladimir Klitschko im Jahr 2017 im Londoner Wembley-Stadion.

Joshua, der 1,98 Meter groß ist und über eine Reichweite von 2,08 Metern verfügt, ist derzeit der erfolgreichste Boxer im Schwergewicht weltweit. Mehr über Joshua lesen Sie in unserem Porträt aus dem Frühjahr 2019.

Kubrat Pulev (Pulew): Der Joshua-Herausforderer

Kubrat Pulev (Pulew): Der 39-Jährige boxt seit mehr als elf Jahren als Profi. In Anbetracht seines Alters ließe sich auch sagen: erst seit 11 Jahren. Der Bulgare mit dem Kampfnamen "The Cobra" ("Die Kobra") gewann 28 seiner 29 Kämpfe – die Hälfte davon per Knockout. Pulev hat bislang nur einmal verloren: gegen den Ausnahmeboxer Wladimir Klitschko im Jahr 2014.

Kubrat Pulev (im Bild) kämpft gegen Anthony Joshua. Bild: Lukas Schulze, dpa (Archivbild)

Pulev misst 1,94 Meter und ist damit vier Zentimeter kleiner als Joshua. Auch seine Reichweite ist mit 2,02 Metern geringer als die seines Gegners.

Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev: Gratis-Übertragung live im Stream

Die Kampf-Übertragung zwischen Anthony Joshua und Kubrat Pulev (Pulew) wird live im Online-Stream gezeigt. Das Streamingportal DAZN plant einen Live-Stream in der Nacht von Samstag, 12. Dezember 2020, auf Sonntag, 13. Dezember 2020.

Da sich DAZN die Rechte für den Kampf gesichert hat, läuft er nicht im deutschen Free-TV. Allerdings können sich Zuschauer, die über ein Smart-TV und ein DAZN-Konto besitzen, den Kampf über ihr TV-Gerät ansehen.

Wer kein Konto bei DAZN besitzt, kann einen kostenlosen Probe-Monat starten. Er ist nach Sender-Angaben gratis, erst ab dem zweiten Monat müssen Kunden für den Dienst bezahlen.

Joshua vs Pulev: Termin und Uhrzeit der Live-Stream-Übertragung

Dem Fight zwischen Joshua und Pulev gehen Vorkämpfe voraus, die am Samstag, 12. Dezember 2020, ab 19 Uhr auf DAZN gezeigt werden sollen. Der Hauptkampf zwischen Joshua und Pulev soll nach Angaben von DAZN gegen 23 Uhr deutscher Zeit beginnen. Für viele Zuschauer dürfte diese Uhrzeit deutlich angenehmer sein als bei großen Kämpfen, die zuletzt in den USA ausgetragen wurden und deswegen für Zuschauer in Deutschland erst jeweils am frühen Morgen zu sehen waren.

Die Übertragung des Boxkampfs zwischen Joshua und Pulev läuft auf DAZN. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild)

Übrigens: Da der Kampf zwischen Joshua und Pulev stattfindet, ist ein anderer Kampf vorerst vom Tisch: der Fight zwischen Joshua und seinem Landsmann Tyson Fury. (AZ)

