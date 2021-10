Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund: Liveticker und Bundesliga-Übertragung im TV und Live-Stream

Bielefeld spielt in der Bundesliga gegen Dortmund. Die Partie läuft live im TV und Stream. Hier liefern wir Ihnen alle Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

Vor etlichen Wochen ist die Fußballbundesliga in ihre Saison 2021/2022 gestartet, jetzt steht der 9. Spieltag auf dem Programm. In einer der Samstagspartien trifft Arminia Bielefeld auf den BVB aus Dortmund. Der Vorletzte der Tabelle tritt also gegen die Mannschaft auf Platz 2 an - eine zwingende Vorentscheidung muss das aber natürlich noch lange nicht sein.

Sie wollen mehr über das Spiel Bielefeld - Dortmund erfahren? In diesem Artikel liefern wir Ihnen nicht nur alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit, sondern präsentieren Ihnen auch einen Liveticker samt Spielstand und Aufstellung. Läuft das Spiel auch im Free-TV?

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der Bundesliga

Die Arminia trifft am Samstag, 23. Oktober 2021, auf Dortmund. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr in der Schüco-Arena Bielefeld

Video: SID

Arminia gegen BVB: Fußball-Übertragung im TV und Live-Stream? Auch gratis im Free-TV?

Die Partien des 9. Bundesligaspieltags gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Die Übertragung läuft aber im Pay-TV bei Sky. Hier haben wir für Sie die wichtigsten Informationen rund um das Spiel im Überblick:

Spiel: Biielefeld vs. Dortmund , 9. Spieltag der Bundesliga 2021/22

Biielefeld vs. , 9. Spieltag der Bundesliga 2021/22 Datum: Samstag, 23. Oktober 2021

Samstag, 23. Oktober 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Schüco-Arena Bielefeld

Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: -

Liveticker zu Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle und Spielplan

Sie wollen das Spiel der Bielefeld gegen Dortmund im Liveticker verfolgen? Kein Problem, dann haben Sie hier an dieser Stelle die Möglichkeit dazu. In unserem Datencenter finden Sie neben Spielstand und Ergebnis auch allgemeine Informationen rund um die Bundesliga, wie auch einen Spielplan und die aktuelle Tabelle. Auch die Aufstellung wird kurz vor dem Anpfiff veröffentlicht.

Lesen Sie dazu auch

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung der Bundesliga 2021/22 live im TV und Online-Stream

Sie die Spiele bequem vom heimischen TV-Sessel aus verfolgen? Bitte sehr: Die Übertragung der Bundesliga im TV und Live-Stream teilen sich in der aktuellen Saison vor allem die beiden Anbieter Sky und DAZN auf. Sat.1 dagegen bringt nur relativ wenige Spiele im Free-TV. Hier gibt es einen kurzen Überblick:

Bundesliga-Übertragung auf Sky: Alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch

Alle Partien am Samstag, Dienstag und Mittwoch Bundesliga-Übertragung auf DAZN : Alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele

Alle Freitagsspiele, alle Sonntagsspiele sowie fünf Montagsspiele Bundesliga-Übertragung auf Sat.1 : Insgesamt neun Spiele der Bundesliga-Saison

Arminia Bielefeld vs. Borussia Dortmund: Bilanz und Infos

Dem Portal fußballdaten.de zufolge sind Bielefeld und Dortmund sich bisher 46-mal auf dem Spielfeld begegnet. Die Gesamtbilanz sieht dabei für die Ostwestfalen nicht annähernd so verheerend aus, wie die aktuelle Tabelle es vielleicht erwarten ließe. Die Bielefelder haben nämlich immerhin zwölf dieser Begegnungen für sich entscheiden können und dazu noch 14-mal ein Unentschieden erzielt. Bleiben natürlich trotzdem noch 20 Siege für die Ruhrpott-Kicker. Und ein Torverhältnis von 88:46 zugunsten von Dortmund.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.