Arthur Abraham - Patrick Nielsen: Boxen live im Stream und TV

Boxen live: Ende April trifft Arthur Abraham auf Patrick Nielsen. Hier sehen Sie den Kampf live im TV und online im Stream.

Boxen live: Arthur Abraham trifft auf Patrick Nielsen

Der Termin für den Boxkampf steht fest

Der Gewinner bekommt die Chance auf einen WM-Kampf

Arthur Abraham ist zurück: Der Profiboxer steigt am Samstag, 28. April 2018, wieder in den Ring. Der 38-jährige Deutsche kämpft in Offenburg gegen den Dänen Patrick Nielsen.

Abraham bestritt seinen letzten Kampf im Juli vergangenen Jahres und verlor damals gegen den Briten Chris Eubank junior deutlich nach Punkten. Danach zog Abraham sein Karriereende in Betracht. Nach Gesprächen mit Trainer Ulli Weger entschied sich der gebürtige Armenier aber um: "So wollte ich nicht abtreten. Ich habe auch vorher schon gesagt, dass ich noch ein paar Kämpfe machen möchte."

Abraham gegen Nielsen: "Beide wollen einen WM-Kampf"

Nun trifft Abraham im Supermittelgewichts-Kampf auf den 26-jährigen Nielsen. Der Däne bringt es auf 29 Siege in 31 Kämpfen, dabei beendete er den Kampf 14 Mal per Knockout. Abraham verzeichnet 46 Siege (30 K.o.s) in 52 Kämpfen. Seinen WM-Titel der WBO verlor er vor zwei Jahren.

Ein Vorteil für Nielsen könnte in seiner körperlichen Überlegenheit liegen: Der Däne misst 1,83 Meter (Abraham: 1,75 Meter). Allerdings haben beide Boxer eine ähnlich große Reichweite. Nielsen kommt auf 1,85 Meter, Abraham auf 1,83 Meter.

"Beide wollen einen WM-Kampf - aber nur einer von beiden wird diese Chance bekommen. Nämlich der Sieger", sagte Promoter Nisse Sauerland, Bruder von Kalle Sauerland vor dem Fight.

Fans können das Duell zwischen Abraham und Nielsen live im TV und Stream ansehen.

Abraham vs. Nielsen: Boxen live im TV

Der Boxkampf wird am Samstag, 28. April 2018, auf dem TV-Sender Sport1 gezeigt. Der Countdown zum Kampf startet um 18.15 Uhr, der Hauptkampf beginnt gegen 22.30 Uhr. Danach gibt es noch eine Analyse auf Sport1.

Abraham gegen Nielsen: Boxen live im Online-Stream

Parallel zur TV-Übertragung bietet Sport1 auch einen Live-Stream im Internet an. Zum Live-Stream gelangen Sie hier.

Übrigens: Am Abend des Kampfs zwischen Abraham und Nielsen gibt es weitere Kämpfe in der Arena in Offenburg. Hier die Übersicht:

Alshawa Abdulwahab (Syrien) - Norbert Eszenyi (Ungarn)

James Kraft (Deutschland) - Marco Miano (Italien)

Andranik Hakobjan (Schweiz) - Zoltan Szabo (Ungarn)

Kai Robin Havnaa (Norwegen) - Frank Blümle (Deutschland)

Abass Baraou (Deutschland) - Artur Müller (Deutschland)

Nieky Holzken (Niederlande) - Bernard Donfack (Deutschland)

Leon Bunn (Deutschland) - Tomas Adamek (Tschechien)

Artur Abraham (Deutschland) - Patrick Nielsen (Dänemark)

