Atlético Madrid - FC Liverpool in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Atlético Madrid und FC Liverpool treffen in der Champions League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Liveticker sehen Sie hier.

Der 1. Spieltag der Champions League Saison 2021/22 startete am 14. September. Am 19. Oktober 2021 startet der 3. Spieltag und Atlético Madrid trifft auf FC Liverpool. Für Deutschland sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und VfL Wolfsburg vertreten. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zur Übertragung des Spiels Atlético Madrid - FC Liverpool.

CL-Spiel Atlético Madrid - FC Liverpool: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Am 19. Oktober 2021 ist der FC Liverpool bei Atlético Madrid zu Gast. Die spanische Mannschaft hat also einen Heimvorteil. Die Partie beginnt um 21 Uhr.

Atlético Madrid gegen FC Liverpool in der Champions League: Übertragung live im TV und Online-Stream

Die Champions League 2021 wird in dieser Saison nicht im Free-TV zu sehen sein. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Atlético Madrid - FC Liverpool , Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22

- , Gruppenphase der 2021/22 Datum: Dienstag, 19. Oktober 2021

Dienstag, 19. Oktober 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid

Estadio Wanda Metropolitano, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Liveticker zum Atlético Madrid vs FC Liverpool in der Champions-League

Falls Sie kein DAZN Abo haben können Sie das Spiel Atlético Madrid gegen FC Liverpool in unserem Liveticker verfolgen. Er bietet neben dem aktuellen Spielstand auch Infos zu Toren, Auswechslungen und anderen Highlights wie gelben oder roten Karten. Im Datencenter ist vor dem Anpfiff die Aufstellung beider Mannschaften zu sehen.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

Übertragung der UEFA Champions League 2021/22: Laufen die Spiele im Free-TV?

21 Jahre lang hielt Sky die Rechte zur Übertragung der Champions League. In der aktuellen Saison hat sich das geändert: Auf dem Pay-TV-Sender wird kein einziges Champions League Spiel zu sehen sein. Wenn Sie alle Spiele der Champions League 2021/22 sehen wollen, dann ist der Streaming-Service DAZN die richtige Anlaufstelle. Insgesamt 121 Spiele werden von DAZN übertragen. Die restlichen sechzehn Spiele sind bei Amazon Prime Video zu sehen. Der Streaming-Service zeigt hauptsächlich Topspiele am Dienstag im Stream.

Im Free-TV ist die diesjährige Saison nicht zu verfolgen, lediglich das Finale der Champions League wird bei ZDF zu sehen sein.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Atlético Madrid gegen FC Liverpool: Bilanz und Infos

Spanien hat bisher 18 Titel in der Champions League gewonnen - allerdings nicht Atlético, sondern Real Madrid. Im direkten Vergleich mit dem FC Liverpool schneidet Atlético Madrid etwas besser ab. Laut fußballdaten.de liegt das Gesamt-Torverhältnis bei 8:6 für Madrid. Zuletzt trafen die Mannschaften im Achtelfinale der Champions League am 11. März 2020 aufeinander und Atlético Madrid konnte sich mit 3:2 durchsetzen. Atlético Madrid hat die Champions League in den vergangenen zwanzig Jahren nicht gewonnen, wohingegen der FC Liverpool im Jahr 2019 und 2005 den Pokal in den Händen halten konnte. (AZ)