Audi Cup 2019: Live-Übertragung im TV und Stream - Tickets & Spielplan

Audi Cup 2019: Heute steht das Finale zwischen dem FC Bayern und Tottenham an. Alle Infos zu Spielplan, Terminen, Tickets und Übertragung live im TV und Stream - hier.

Audi Cup 2019: Heute, am 31.07.2019, stehen sich der FC Bayern München und Tottenham im Finale gegenüber. In den gestrigen Halbfinals konnte München Fenerbahçe Istanbul mit 6:1 schlagen. Thomas Müller traf gleich drei Mal, nachdem er in der 22. Minute eingewechselt wurde. Tottenham setzte sich mit einem 1:0 gegen Real Madrid durch. Neben dem Finale treffen sich auch die Verlierer der gestrigen Partien um 18.00 Uhr im Spiel um Platz 3.

Alle Infos zum Audi Cup-Spielplan, zu den Terminen und zur Live-Übertragung im TV und Stream haben wir für Sie hier in einer Übersicht zusammengefasst:

Audi Cup 2019: Teams, Spielplan, Termine - Wann spielt der FC Bayern?

Audi Cup Tag 1 - Halbfinal-Spiele am Dienstag, 30. Juli 2019:

18:00 Uhr: Real Madrid - Tottenham Hotspur 0:1

20:30 Uhr: FC Bayern - Fenerbahçe Istanbul 6:1

Audi Cup Tag 2 - Final-Spiele am Mittwoch, 31. Juli 2019:

18:00 Uhr: Spiel um Platz 3 (Verlierer der beiden Halbfinals)

20:30 Uhr: Endspiele (Gewinner der beiden Halbfinals)

Audi Cup 2019 live im TV und Stream

Die gute Nachricht gleich vorweg: Der Audi Cup 2019 ist komplett im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen - so auch die Fußball-Partien des FC Bayern München. Im Pay-TV auf Sky/SkyGo und DAZN ist der Audi Cup nicht zu verfolgen.

Das ZDF überträgt alle vier Partien des Audi Cup 2019 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream. Zudem sind die Spiele live in der ZDF Mediathek zu verfolgen im Live-Stream. Das ZDF beginnt seine Live-Berichterstattung jeweils um 17.45 Uhr und 20.15 Uhr. Moderator der Sendungen ist Jochen Breyer, die Spiele kommentieren Claudia Neumann und Martin Schneider.

Audi Cup 2019 in der Allianz-Arena: Gibt es noch Tickets?

Wer lieber live vor Ort in der Münchner Allianz-Arena die internationalen Fußballstars erleben möchte, kann sich jetzt noch Tickets für die Partie am Dienstag, 30. Juli, mit dem FC Bayern sichern. Laut der offiziellen Webseite des Vereins werden am 30. Juli ab 12:00 Uhr rund 2000 Restkarten an den Kassen der Arena hinterlegt. Karten gibt es ab 50 €.

Für den Finaltag des Audi Cups 2019 sind derzeit noch Tickets über den Online Ticket-Shop des FC Bayern München erhältlich.

Audi Cup: Allianz-Arena erwarten hochklassige Partien

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann freut sich über die Übertragung des Audi Cup live in TV und Stream: "Wir freuen uns, europäischen Spitzen-Fußball in der Schlussphase der Saisonvorbereitung zeigen zu können, und erwarten hochklassigen Sport."

Der Audi Cup ist ein "Einladungs-Turnier", das in den Jahren ohne Europa- oder Weltmeisterschaft in der Sommerpause kurz vor Bundesliga-Start stattfindet. Das Mini-Turnier findet alle zwei Jahre statt und der Veranstalter ist stets Audi. Immer mit dabei war bisher der FC Bayern München. Dazu kommen drei weitere Clubs.

Die Sieger der bisherigen Audi Cups:

Drei von fünf Audi Cups konnte sich der FC Bayern München holen. Zweimal ging der Sieg nach Spanien. Einmal zum FC Barcelona und einmal zu Atletico Madrid.

Wer wird 2019 den Audi Cup für sich entscheiden? Real Madrid, Tottenham Hotspur, der FC Bayern oder Fenerbahce Istanbul?

