vor 35 Min.

Aufgabe fast unlösbar

Ulmer Saison wird wohl enden

Auf dem Papier und nach allen Statistiken der Basketball-Bundesliga ist die Aufgabe am Sonntag (15 Uhr) bei Alba Berlin so gut wie unlösbar für Ratiopharm Ulm: Erst drei Mannschaften haben in der Geschichte der Play-offs einen 0:2-Rückstand noch gedreht, in den vergangenen 16 Jahren ist es keiner mehr gelungen. Es spricht also eine Menge dafür, dass die Saison für die Ulmer am Sonntag zu Ende geht. Deren Trainer Thorsten Leibenath glaubt trotzdem an eine Chance. Auch in Ermangelung einer Alternative: „Die wäre: Ich stelle mich vor die Mannschaft und sage: Wir fahren nach Berlin, um zu verlieren.“ Wenn es dann doch so kommt, dann wäre das Spiel vor vermutlich mehr als 10000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena das letzte für Leibenath als Ulmer Trainer. Der 44-Jährige wechselt auf den neu geschaffenen Posten des Sportdirektors und eine seiner Aufgaben ist die Suche nach dem eigenen Nachfolger. Für diese Position wird unter anderem der Berliner Assistenztrainer Thomas Päch gehandelt. (pim)

Themen Folgen