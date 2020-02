vor 19 Min.

Aufholjagd gekrönt: Kansas City gewinnt den Super Bowl

Die Kansas City Chiefs haben mit einer Aufholjagd den 54. Superbowl für sich entschieden. Mit dem Rücken zur Wand drehte Star-Spielmacher Patrick Mahomes auf.

Von Adrian Bauer

Großes Drama, eine weitere Aufholjagd und eine Entscheidung in letzter Minute: Der 54. Super Bowl, das Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL, hat sportlich gehalten, was sich Fans und Experten davon versprochen hatten. Mit den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers trafen zwei herausragende Offensivreihen der Saison aufeinander. Wie schon in den Playoffrunden zuvor holten die Chiefs einen Rückstand auf und holten mit 31:20 ihre erste Meisterschaft seit 50 Jahren.

Die große Frage des Spiels lautete: Können die Kansas City Chiefs das bärenstarke Laufspiel San Franciscos stoppen? Im ersten Viertel gelang das der Verteidigung sehr gut. Im ersten Angriffszug schafften die 49ers nicht den Weg in die Endzone und mussten sich mit drei Punkten begnügen. Den zweiten Versuch der Kalifornier beendete Chiefs-Verteidiger Bashaud Breeland, als er einen Pass von Spielmacher Jimmy Garoppolo abfing.

Im Super Bowl wie in der Saison: Kansas City bleibt kreativ und risikofreudig

Auf der anderen Seite bestätigten Kansas Citys Trainer Andy Reid und Spielmacher Patrick Mahomes ihren Ruf als kreative Köpfe mit grandiosen Nerven: Kurz vor der Endzone entschieden sich die Chiefs im vierten Versuch gegen das sichere Field Goal per Kick und für den risikoreicheren Lauf und belohnten sich. Kurz darauf lief Mahomes selbst zum Touchdown in die Endzone. Beim zweiten Angriffszug stoppten die 49ers ihrerseits die gegnerische Offensive und Kansas City musste sich mit einem Field Goal begnügen.

Im zweiten Viertel zeigte sich, dass die Laufverteidigung der Chiefs ihren schlechten Ruf durchaus zurecht hat. San Francisco fand seinen Rhythmus und kam durch Kyle Juszczyk zum Touchdown und zum 10:10-Ausgleich. Beide Teams schafften danach keine weiteren Punkte mehr.

Ausgerechnet im Super Bowl: Mahomes wirft einen Fehlpass

Den Start in die zweite Hälfte versemmelten die Chiefs komplett. Zwar ließ die Verteidigung nur ein Field Goal der 49ers zu, doch im Gegenzug leistete sich Patrick Mahomes einen völlig ungewohnten Aussetzer. In schlechter Feldposition versuchte er einen langen Pass. Doch der Ball landete in den Armen von Verteidiger Fred Warner, der den Wurf perfekt antizipiert hatte. Einen Fehlpass hatte sich Mahomes während der kompletten Playoffs nicht erlaubt. San Franciscos Spielmacher Jimmy Garoppolo veredelte die gute Feldposition und brachte sein Team mit präzisen Pässen kurz vor die Endzone. Ballträger Raheem Mostert erzielte den Touchdown zum 20:10.

Im letzten Viertel schien es, als hätte Mahomes sich trotz des massiven Drucks der 49ers-Verteidiger gut von seinem Fehler erholt. Er pilotierte sein Team Richtung Endzone, warf gute Pässe, improvisierte und holte heraus, was möglich war. Doch 20 Yards vor der Endzone passierte das Unfassbare: Er warf einen Pass, den Star-Empfänger Tyreek Hill unmöglich erwischen konnte. Verteidiger Tavarious Moore packte zu und eroberte das Angriffsrecht für sein Team. Doch diesmal packte auch die Verteidigung der Chiefs zu, stoppte San Francisco schnell und verschaffte Mahomes eine weitere Chance, das Spiel zu drehen.

Mit dem Rücken zur Wand wird Mahomes zum Held im Super Bowl 54

Und der Spielmacher lieferte: Mit dem Rücken zur Wand packte Mahomes den ersten langen Pass des Spiels aus und bediente Hill aus 50 Yards Entfernung. Ein Pass auf Travis Kelce brachte die Chiefs auf drei Punkte heran und befeuerte die Hoffnungen. Die Verteidigung bremste San Francisco erneut schnell aus und verschaffte ihrer Angriffsreihe die Chance, das Spiel zu drehen. Mahomes zeigte nun wieder seine gewohnte Kaltschnäuzigkeit. Er führte sein Team vor die Endzone und bediente Damien Williams zum Touchdown. 24:20 – das Spiel war gedreht, die Indianer-Gesänge der Chiefs-Fans tönten durchs Stadion in Miami.

San Francisco hatte darauf keine Antwort mehr. Sie hatten keine Ideen mehr, um die Verteidigung der Chiefs zur überraschen. Nachdem Kansas City in guter Feldposition in Ballbesitz kam, lief Damien Williams den Ball zum 31:20 in die Endzone. Damit war der Traum der 49ers und des deutschen Linebackers Mark Nzeocha auf den Titel ausgeträumt.

Die Chiefs-Spieler lobten am Ende nicht nur ihren Spielmacher, der zum wertvollsten Spieler des Finales gewählt wurde, sondern auch Trainer Andy Reid. Der Coach gilt seit vielen Jahren als einer der erfolgreichsten und innovativsten Trainer der NFL und hat jetzt auch endlich seinen Meistertitel gewonnen. "Damit haben wir unseren Coach ein Stück näher an die Ruhmeshalle dieser Liga gebracht", sagte Defensiv-Ass Frank Clark.

Halbzeitshow im Super Bowl 2020: J.Lo und Shakira singen ihre großen Hits

In der Halbzeit-Show zeigten die Pop-Diven Shakira und Jennifer Lopez eine Show mit ihren größten Hits, spektakulärer Feuerwerks- und Bühnentechnik und riesigen Tanzchoreografien. Irgendwo zwischen Gassenhauern wie „Hips don’t lie“(2011), „Waka Waka“(2010), „Jenny from the Block“ (2002) und „On the Floor“ (2011) fragte man sich allerdings, was die beiden Künstlerinnen in den vergangenen Jahren so gemacht haben. J.Lo sorgte für den gefühligen Moment als sie mit ihrer Tochter auf der Bühne stand.





